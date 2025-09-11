Atacurile rusești în Ucraina au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin 25 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 62 din cele 66 de drone de tip Shahed și alte drone lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forța Aeriană. Patru drone de atac au lovit trei locații.

În regiunea Sumî, un adolescent de 16 ani a fost rănit când o dronă rusă cu vedere la prima persoană (FPV) a lovit o motocicletă pe un drum de țară în comunitatea Velyka-Pysarivka, a declarat administrația militară regională.

Rusia a efectuat 102 atacuri în 52 de orașe și sate din regiune, avariind o școală, case, clădiri rezidențiale și infrastructura civilă.

În centrul orașului Sumî, o dronă rusă a avariat Catedrala Sfânta Înviere a Bisericii Ortodoxe din Ucraina, simbolul orașului și un reper arhitectural, au raportat autoritățile.

În regiunea Dnipropetrovsk, o femeie de 28 de ani a fost rănită și spitalizată în urma unui atac în districtul Nikopol, a raportat guvernatorul Serhii Lysak.

Atacurile rusești împotriva regiunii Donețk au ucis o persoană în Kostiantynivka și o altă persoană în Novodonetske, și au rănit 10 persoane în alte părți ale regiunii, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

Cinci persoane cu vârste cuprinse între 55 și 67 de ani au fost rănite în atacurile cu drone și bombardamentele rusești asupra regiunii Harkov, a raportat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, atacurile rusești au rănit cinci persoane și au avariat un bloc de locuințe, nouă case, o clădire agricolă și un garaj, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin.

Trei persoane au fost rănite și una a fost ucisă în timpul atacurilor rusești împotriva regiunii Zaporizhzhia, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov.

