Nou atac sângeros al Rusiei. Cel puțin doi copii și cinci adulți au fost uciși în Ucraina

Rusia a lansat un nou baraj de drone și rachete asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă, ucigând cel puțin șapte persoane, inclusiv doi copii, în orașul Harkov din nord-estul țării, au declarat oficialii ucraineni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat 480 de drone și 29 de rachete care au vizat sectorul energetic și infrastructura feroviară din întreaga țară.

„Partenerii ar trebui să răspundă la aceste atacuri sălbatice împotriva vieții”, a declarat Zelenski pe Telegram.

Primarul orașului Harkov, Igor Terekhov, a declarat că echipele de salvare au găsit cadavrele a trei persoane în ruinele clădirii rezidențiale din districtul Kyivskyi din Harkov.

Cel puțin zece persoane au fost rănite în atac, printre care doi băieți în vârstă de șase și 11 ani și o fată de 17 ani, a scris șeful militar regional Oleg Synegubov pe Telegram.

Nu a fost clar imediat dacă cele trei persoane decedate se aflau printre răniți.

El a spus că echipele de salvare căutau alte 10 persoane, printre care și un copil, despre care se temea că sunt prinse sub dărâmăturile clădirii cu cinci etaje, care a fost „practic distrusă” în urma atacurilor.

„Din cauza atacurilor cu rachete ale Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, aviația militară a început să opereze în spațiul nostru aerian”, a postat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate pe X.

Ucraina a emis o alertă aeriană la nivel național.

În orașul Chuhuiv din regiunea Harkov, primarul Galyna Minaeva a declarat că două persoane au fost rănite într-un „atac cu drone inamice” asupra unei case.

