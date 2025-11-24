Forţele ruse au lansat, în cursul nopţii de duminică spre luni, un nou atac asupra asupra oraşului Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, care s-a soldat cu patru morţi şi 17 răniţi, a anunţat primarul Igor Terekhov.

„Sunt 17 răniţi. Patru persoane au murit", a declarat primarul acestui oraş situat lângă graniţa cu Rusia, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„În pofida negocierilor de pace" privind Ucraina, „trupele ruseşti au atacat clădiri rezidenţiale", a adăugat el.

Potrivit serviciilor de urgenţă, atacurile, lansate cu ajutorul dronelor, au distrus clădiri şi au provocat incendii în trei clădiri rezidenţiale şi la o infrastructură civilă.

Rusia vizează teritoriul ucrainean aproape zilnic cu drone sau rachete. Infrastructura energetică este în special vizată, provocând îngrijorări cu privire la o iarnă grea în Ucraina. La rândul său, Kievul vizează cu regularitate depozitele de petrol, rafinăriile şi alte instalaţii de partea rusă.

Oficiali ucraineni, americani şi europeni s-au întâlnit duminică în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Ucraina. Versiunea iniţială a documentului s-a confruntat cu rezistenţă din partea Kievului şi a aliaţilor săi europeni.

Însă secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că este „foarte optimist" cu privire la posibilitatea de a se ajunge la un acord „foarte rapid", menţionând „progrese substanţiale" în timpul negocierilor din Elveţia.

Editor : C.S.