Un bilanț provizoriu al victimelor cutremurelor din Venezuela indică 235 de morți și cel puțin 4.300 de răniți, potrivit ministrului Sănătății din această țară. Responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar afirmă că mai multe echipe de căutare și salvare din întreaga lume sunt pe drum spre Venezuela. Armata SUA declară că sporește numărul personalului american detașat în Venezuela pentru a sprijini eforturile de ajutoare, scrie Al Jazeera.

Echipele de salvatori scot răniți de sub dărâmături. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Șeful ajutorului umanitar al ONU, Tom Fletcher, spune că se coordonează o „mobilizare” a echipelor de căutare și salvare din întreaga lume.

„Colegi suplimentari sosesc în această seară alături de echipele de intervenție elvețiene”, a scris șeful ajutorului umanitar al ONU pe X, adăugând că s-au alocat, de asemenea, 15 milioane de dolari dintr-un fond de urgență pentru a sprijini operațiunile de intervenție. „Fiecare oră contează”, a spus el.

Long day for our superb team in Venezuela and at HQ. We’re coordinating surge of urban search and rescue teams from across world, with more on way. Extra colleagues surging in tonight alongside Swiss responders. I’ve released 15m USD from emergency fund. Every hour counts. https://t.co/LtYHa6LE2p — Tom Fletcher (@UNReliefChief) June 25, 2026

Armata SUA „își intensifică” forțele ca parte a eforturilor de intervenție în urma cutremurului

Comandamentul Sud al armatei SUA (SOUTHCOM) afirmă că mărește numărul personalului american detașat în Venezuela pentru a sprijini eforturile de ajutorare.

Într-o postare pe X, SOUTHCOM – care este implicat în operațiuni în întreaga regiune a Americii – a declarat că a „direcționat forțe semnificative către această misiune”, inclusiv o navă de transport amfibie și o navă de război.

Acesta a precizat că forțele vor asista personalul guvernului SUA din Venezuela, precum și echipele de căutare și salvare și agențiile americane aflate pe teren.

Anterior, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că va trimite 150 de milioane de dolari în Venezuela pentru a sprijini operațiunile de urgență.

RELEASE: SOUTHCOM Surging Forces to Support Venezuela Earthquake Relief Efforts



U.S. Southern Command (SOUTHCOM) is surging available assigned U.S. military forces in our region to support Department of State-led U.S. government relief operations in Venezuela, following the… pic.twitter.com/lU2mGQH0VZ — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

SouthCom a direcţionat ”forţe semnificative către aceste eforturi, inclusiv nava de transport amfibie USS Fort Lauderdale (LPD 28) şi nava de luptă litorală USS Billings (LCS 15)”, se arată în declaraţie.

„Avioanele de transport C-17 Globemaster şi C-130 Hercules vor sprijini, de asemenea, platforme de recunoaştere şi aeronave cu aripi rotative.”

SUA desfăşoară, de asemenea, echipe de salvare de elită, resurse medicale şi asistenţă umanitară în Venezuela.

Conexiunea la internet este în continuare întreruptă

NetBlocks, un grup de monitorizare a Internetului cu sediul la Londra, afirmă că conectivitatea la Internet în Venezuela „rămâne sub nivelurile obișnuite”, ceea ce „împiedică eforturile de salvare”.

„Situația s-a îmbunătățit, observându-se o restabilire parțială”, a adăugat NetBlocks.

⚠️ Update: Internet connectivity in #Venezuela remains below ordinary levels 24 hours following a devastating double earthquake event with impact to infrastructure still hampering rescue efforts, though the situation has improved with some partial restoration observed. pic.twitter.com/9AhdrCEuSv — NetBlocks (@netblocks) June 25, 2026

Peste 70.000 de familii afectate în statul La Guaira

Ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, afirmă că peste 100 de clădiri s-au prăbușit în statul de coastă din nordul țării.

The scale of destruction in Venezuela is hard to comprehend.



The death toll is likely to climb significantly over the coming days pic.twitter.com/S4L5CUTSUT — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026

Cabello a mai spus că peste 70.000 de familii din La Guaira au fost afectate de cutremure.

Ministrul a adăugat că guvernul majorează numărul personalului mobilizat în stat de la 4.200 la 11.500.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Cele două cutremure, cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5, au avut loc miercuri la ora 18:04 (joi 01:04 ora României).

Conform datelor Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul de 7,5 este cel mai puternic care a lovit Venezuela din 1900 încoace, o ţară cu aproape 30 de milioane de locuitori, a cărei economie se află în criză de ani de zile.

Prima mişcare seismică s-a produs miercuri la o adâncime de 21,9 km, la aproximativ 200 km vest de Caracas. Aceasta a fost urmată de o a doua mişcare seismică la o adâncime de 10 km, înregistrată 39 de secunde mai târziu la 45 km distanţă, apoi de circa douăzeci de replici, potrivit USGS.

Mulţi oameni sunt dispăruţi sau sunt încă prinşi sub moloz, în timp ce eforturile de salvare continuă. Mulţi rezidenţi nu au unde să meargă după ce casele lor s-au dărâmat, în oraşul-port La Guaira, capitala Caracas şi zonele învecinate.

„Oamenii se tem să se întoarcă în casele lor”

Jurnalista independentă Maria Emilia Miro Quesada afirmă că oamenii dorm în parcuri și piețe publice deoarece se tem că alte clădiri s-ar putea prăbuși.

„Oamenii se tem să se întoarcă în casele lor”, a declarat Miro Quesada pentru Al Jazeera din Caracas. „Sunt foarte neliniștiți… în privința structurilor clădirilor și a pagubelor materiale.”

Mulți oameni se simt, de asemenea, nesiguri în privința viitorului din cauza fragilității economiei Venezuelei, a spus ea.

Cu toate acestea, Miro Quesada a adăugat că accentul se pune acum pe urgența asigurării resurselor necesare eforturilor de salvare, inclusiv a echipamentelor necesare pentru a ajunge la persoanele blocate sub clădirile prăbușite.

„Ceea ce este mai important este viteza, amploarea și accesul pentru a ajunge în zonele afectate și a ajuta persoanele blocate și rănite”, a spus ea.

O femeie a fost salvată, în viață, la mai mult de 24 de ore după prăbușirea clădirii în care se afla

O echipă de salvare a scos o femeie din dărâmăturile clădirii Don Pepe din Chacao, un cartier al orașului Caracas, a declarat primarul Gustavo Duque.

„Echipa noastră rămâne mobilizată pentru a interveni în toate incidentele provocate de acest cutremur”, a scris el pe rețelele sociale.

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UNICEF solicită ajutor pentru mii de copii afectați

Agenția ONU pentru drepturile copilului, UNICEF, a avertizat că mii de copii se află în pericol în urma cutremurelor și a solicitat ca nevoile acestora să fie tratate cu prioritate.

„Imaginile pe care le vedem din Venezuela și poveștile pe care le auzim de la colegii noștri de pe teren sunt sfâșietoare”, a declarat Catherine Russell, directoarea generală a UNICEF, într-un comunicat.

„Gândurile noastre se îndreaptă către copiii și familiile care și-au pierdut persoanele dragi și către toți cei ale căror vieți au fost date peste cap”, a adăugat ea.

„Pe măsură ce amploarea pagubelor devine mai clară, siguranța, protecția și bunăstarea copiilor trebuie să rămână în centrul eforturilor de intervenție.”

Sancțiunile vor împiedica „grav” intervenția în situații de urgență

Centrul pentru Cercetări Economice și Politice (CEPR), cu sediul în SUA, îndeamnă Statele Unite și alte țări să ridice imediat sancțiunile impuse Venezuelei, pentru a consolida capacitatea Caracasului de a răspunde la cutremure.

CEPR a avertizat că donatorii internaționali, inclusiv guvernele străine și organizațiile umanitare, se vor confrunta cu restricții semnificative atunci când vor încerca să trimită fonduri și ajutor în Venezuela, din cauza restricțiilor economice.

„Am văzut în cazuri anterioare cum sancțiunile SUA au restricționat și împiedicat eforturile de ajutorare în urma cutremurelor”, a declarat într-un comunicat Alex Main, directorul de politică internațională al grupului.

„Guvernul venezuelean trebuie să aibă libertatea de a primi și aloca ajutorul în urma cutremurelor și de a trimite sprijin umanitar celor care au nevoie de el. Sancțiunile actuale ale SUA și ale altor țări amenință să împiedice răspunsul general la cutremure.”

Editor : M.C