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Nou bilanț: Cel puţin 72 de migranţi au murit în timp ce încercau să ajungă în enclava Ceuta

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Spania încearcă să disperseze miile de migranți care au intrat în exclava spaniolă Ceuta.
Foto: Profimedia Images
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Cel puţin 72 de persoane au murit în timp ce încercau să ajungă ilegal în enclava spaniolă Ceuta, situată pe coasta de nord a Marocului, unde zeci de mii de emigranţi, în majoritate tineri marocani, unii dintre ei adolescenţi, au ocolit, în special înotând, punctul de frontieră marocan, au declarat duminică autorităţile locale.

Potrivit autorităţilor de la Madrid, „aproape toţi” cei 60.000 de oameni care au trecut cu forţa graniţa au fost trimişi înapoi în Maroc, unde autorităţile nu au făcut niciun comentariu cu privire la acest aflux brusc, descris de guvernul autonom din Ceuta drept cel mai grav înregistrat vreodată în enclavă.

„Ultima cifră de care dispunem este 72”, a declarat delegatul guvernului local din Ceuta, Miguel Angel Perez Triano, în faţa jurnaliştilor care îl întrebau despre numărul morţilor, potrivit News.ro.

Bilanţul anterior era de 67 de morţi. Mulţi s-au înecat.

Asociaţia Marocană pentru Drepturile Omului (AMDH) a raportat „aproape 130 de victime” şi zeci de persoane dispărute şi a solicitat sâmbătă deschiderea unei anchete independente privind cauzele acestui aflux fără precedent de migranţi între oraşul marocan Fnideq şi enclava spaniolă.

Ea a condamnat „tăcerea îngrijorătoare a responsabililor şi a instituţiilor” din ţară, considerând că această tăcere a contribuit la acest aflux. O sursă apropiată mediului asociativ a declarat pentru AFP că „modul în care s-au petrecut lucrurile” sugerează că aceste sosiri masive la frontieră nu ar fi putut avea loc fără „acordul autorităţilor” marocane.

Autorităţile marocane nu au furnizat informaţii nici cu privire la bilanţ, nici cu privire la arestările care au avut loc în timpul confruntărilor de vineri dintre poliţia marocană şi tineri.

Duminică, poliţia şi armata patrulează pe străzile din Ceuta, unde s-a restabilit calmul. Doar câţiva migranţi se mai află încă acolo.

În faţa unor locuinţe aflate în construcţie, în apropierea portului din Ceuta, militari spanioli au reţinut un grup de migranţi, aşezaţi pe jos, cu o expresie obosită, sub supravegherea soldaţilor, susţinuţi de un vehicul blindat, a constatat un jurnalist al AFP.

Bărci gonflabile ale unei echipe de salvare maritimă străbat valurile în apropierea frontierei marcate în apă de o linie de plutire nouă, lungă de 500 de metri.

Membrii Gărzii Civile spaniole îi coboară pe migranţi dintr-un autobuz pentru a-i escorta către punctul de frontieră, de unde vor fi returnaţi în Maroc. O repatriere în linişte, angajaţii curăţând deşeurile şi hainele pierdute în timpul haosului de joi şi vineri.

Unii dintre cei care au trecut graniţa au declarat că au auzit că aceasta era deschisă, un zvon care s-a răspândit rapid pe reţelele sociale. Spania a dat vina pe „mafia traficanţilor de persoane”.

Sosirea în masă a acestor tineri a declanşat o criză diplomatică între Spania şi partenerii săi europeni cei mai critici faţă de politica sa în materie de migraţie. Miniştrii de interne ai ţărilor UE vor discuta marţi, prin videoconferinţă, despre evenimentele de la Ceuta.

Editor : M.B.

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