În ultimele șapte luni, militarii ucraineni au trăit și au luptat împotriva trupelor rusești într-o veche conductă de gaze de pe vremea URSS din regiunea Harkov, relatează BBC. Cu un diametru de puțin peste un metru, spațiul abia îți permite să te târăști. Însă este relativ ferit de dronele care împânzesc acum cerul deasupra liniei frontului și care fac aproape imposibilă înaintarea oricăreia dintre părți.

Coborârea în subteran este acum „singura opțiune”, spune Zanuda, care a ajutat la planificarea operațiunii ucrainene din tunel și o numește un nou univers al luptei. Totuși, recunoaște el, este greu.

„La suprafață ai întotdeauna puțin spațiu de manevră, dar aici poți înfrunta inamicul doar frontal.”

Drumul până la acest câmp de luptă subteran din regiunea Harkov nu a făcut decât să confirme pericolele de la suprafață: o deplasare în mare viteză cu vehiculul peste câmpuri deschise, urmată de un marș lung prin noroi – însoțiți de soldați ucraineni cu armele încărcate, pregătiți să doboare dronele rusești.

Ajuns la intrarea în tunel, primul lucru care te lovește este mirosul persistent de gaz și aerul stătut.

Ambele tabere folosesc deschideri în conductă pentru a ieși la suprafață, acolo unde au loc majoritatea luptelor. Au săpat breșe în pământ și au folosit aparate de sudură pentru a străpunge oțelul gros.

Rușii au fost primii care au exploatat conducta pentru a se infiltra în orașul vecin Kupiansk, în septembrie 2023. Ei au mai folosit conducte subterane și înainte, în timpul capturării orașului Avdiivka în 2024, precum și anul trecut, în încercarea lor de a recuceri zone din regiunea rusă Kursk.

Însă forțele ucrainene au întors treptat situația în favoarea lor.

„În subteran ești în siguranță”

Un cărucior electric special conceput transportă trupe și provizii prin conductă.

Ei îi spun „metroul din Kupiansk”. Din când în când se mai strică. Am călătorit cu el timp de 40 de minute, cu capetele plecate și picioarele încrucișate. Simți o zguduitură regulată de fiecare dată când treci peste secțiunile sudate ale țevii. Este ca o cursă austeră într-un parc de distracții, dar fără partea distractivă.

Destinația noastră a fost o spărtură în conductă unde trupele ucrainene au săpat adăposturi pentru a depozita muniție și echipamente, cu exact atât spațiu cât să poți sta în picioare. Este locul de unde bărbatul căruia i se spune „Muzicianul” coordonează mișcarea trupelor și a proviziilor. Trăiește ca o cârtiță, cu fața îmbibată de murdărie și pământ.

„Muzicianul” îmi spune că și-a petrecut ultimele trei luni acolo, cu doar câteva scurte ieșiri la suprafață pentru a se spăla sau a merge la toaletă. Din când în când, auzim bubuiturile înfundate ale obuzelor de artilerie de deasupra. El îmi spune că suntem aproape de linia de contact: „Dar în subteran ești în siguranță.”

Căruciorul își continuă călătoria în măruntaiele pământului. Se întoarce aproximativ o jumătate de oră mai târziu cu alți soldați acoperiți de noroi. Au luptat în pozițiile de la suprafață.

Pe fețele lor acoperite de praf se citește ușurarea.

„Este mai confortabil în țeavă pentru că aici nu zboară drone și nu cad nici obuze de artilerie sau bombe cu planare”, spune Vovocika, care a luptat la suprafață în ultimele trei săptămâni.

Dar au existat lupte și în interiorul conductei. Operațiunea „Veles”, numită după un zeu mitic slav al lumii de dincolo, a început în aprilie. De atunci, Ucraina a înaintat 15 km de-a lungul conductei.

„Nu știi niciodată unde se va duce un glonț sau cum va ricoșa”

A fost o muncă migăloasă, istovitoare cu teama permanentă de a da nas în nas cu inamicul.

Înapoi la suprafață, întâlnim câțiva dintre soldații Brigăzii a 13-a „Hartiia” a Gărzii Naționale a Ucrainei, care au luat parte la misiune. Prima lor sarcină a fost să curețe resturile, apa și baricadele rusești din interiorul conductei.

Trupele ucrainene spun că unele dintre bariere erau minate sau acoperite cu cadavre ale soldaților ruși. „Când le mutam sau ne cățăram peste ele, nu aveam idee ce se află dedesubt”, spune Cîj.

Celălalt pericol, a explicat el, erau ricoșeurile focurilor de armă atunci când încercau să înainteze. „Nu știi niciodată unde se va duce un glonț sau cum va ricoșa.”

„Trăgeam cu toții, îi împingeam înapoi”. Pe parcursul operațiunii, Ucraina afirmă că a ucis peste 100 de soldați ruși și a luat 30 de prizonieri. „Da, erau cadavre”, spune Kort. „A trebuit chiar să dorm chiar lângă ele”, povestește camaradul său, Kort.

Fosta meserie de miner a comandantului lor i-a ajutat să se pregătească pentru provocările fizice și psihologice ale operațiunilor subterane.

Dintr-o clădire de la suprafață, Biașîm ține legătura în mod regulat cu oamenii săi aflați încă în conductă. În spatele lui se află un dulap plin cu medicamente.

Soldații din conductă își petrec o mare parte din timp în genunchi și suferă de julituri și răni. Biașîm recunoaște că unii au avut atacuri de panică din cauza traiului într-un spațiu atât de închis. Alții s-au chinuit să respire.

Sute de voluntari columbieni au fost, de asemenea, implicați în operațiune, făcând parte din Regimentul 23 de Asalt RUG.

Luptătorii străini au ajutat la completarea rândurilor împuținate ale Ucrainei. Unul dintre columbieni, al cărui indicativ este „Gecko”, îmi spune că le-a luat 30 de zile doar pentru a curăța 500 de metri.

„Mi-a fost frică în interiorul țevii”

„A fost dificil, a fost cald și mi-a fost frică în interiorul țevii”, a mărturisit el. „Dar la un moment dat mi-am spus pur și simplu: bine, acceptă situația și hai să înaintăm.”

Bătălia conductei nu s-a încheiat.

Forțele rusești, la fel ca cele ucrainene, și-au construit poziții fortificate în interiorul conductei. Încă încearcă să se infiltreze în pozițiile ucrainene, săpându-și drum înăuntrul și în afara țevii. Dintr-o cameră de control de la suprafață, am urmărit cum dronele ucrainene vizau o altă încercare a rușilor de a-i flanca.

În timp ce o parte din lupte au loc sub pământ, bătăliile continuă la suprafață și în aer. A fost o operațiune combinată.

Însă Zanuda, care este șeful secției de planificare a Brigăzii a 13-a „Hartiia”, crede că acesta este cel mai bun mod de a lupta în viitor. „Operațiunile terestre sunt acum aproape imposibile”, a spus el, adăugând că „toată lumea înțelege că, deocamdată, singurul mod de a lupta este în subteran”.

Vor mai fi misiuni ca aceasta, consideră el. „Conductele trec peste tot”, a explicat el. „Trebuie să ne amintim că, în vremurile sovietice, petrolul, gazele și amoniacul erau transportate către Europa, iar întreaga rută de tranzit trecea prin Ucraina.”

În realitate, a fost o muncă brutală, istovitoare și periculoasă, în cele mai grele condiții.

Ucrainei i-au trebuit șapte luni pentru a curăța 15 km din conductă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat și catalogat operațiunea ca fiind un succes.

Aceasta a ajutat la recucerirea teritoriului pierdut și a ridicat moralul trupelor, dar, fiind limitată, nu a schimbat cursul războiului.

Editor : Liviu Cojan