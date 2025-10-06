Nou derapaj al lui Medvedev: Europa trebuie să simtă pericolul războiului. Să tremure ca nişte animale conduse la abator

Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, susține Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei. El a scris pe canalul său de Telegram despre „frica de drone care a cuprins Europa”.

„Principalul lucru este ca europenii înguşti la minte să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să le fie teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică, presimţindu-și sfârşitul apropiat şi dureros”, a scris politicianul pe Telegram, potrivit agenției TASS.

Poate că astfel europenii vor înţelege ce înseamnă războiul „şi vor tăia capetele unor monştri precum (cancelarul german Friedrich) Merz şi (preşedintele francez Emmanuel) Macron, care fac bani şi puncte politice din sânge”, a adăugat el.

Medvedev a vorbit despre incursiunile cu drone neidentificate asupra unor obiective strategice din Europa, fără a confirma însă că Rusia se află în spatele acestora. Medvedev sugerează că apariţia dronelor neidentificate deasupra Europei este menită să o „sperie” cu războiul. El a formulat însă comentariul în aşa fel încât aceata să nu implice că Rusia este responsabilă pentru aceste evenimente.

Editor : M.B.