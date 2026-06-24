Nou record de temperatură în Franța: Drumuri închise din cauza caniculei care topește asfaltul. Nici trenurile nu mai circulă

Franţa a înregistrat miercuri, 24 iunie, cea mai caldă zi din istorie, depăşind recordul stabilit marţi, potrivit Météo-France. Indicatorul termic naţional, media temperaturilor diurne şi nocturne înregistrate în 30 de staţii de referinţă, a atins 30°C, conform datelor provizorii stabilite miercuri la ora locală 17:00 de către instituţia publică. Noaptea viitoare va fi una dintre cele mai calde înregistrate vreodată, joi canicula se extinde, dar apare şi riscul de furtuni şi incendii. Această situaţie fără precedent a perturbat puternic transporturile din Franţa şi viaţa de zi cu zi, relatează News.ro.

Asfaltul s-a lichefiat literalmente sub efectul căldurii. Deja de vineri, departamentul Meurthe-et-Moselle a fost nevoit să închidă de urgenţă, până la noi ordine, un drum care leagă Briey de Moyeuvre-Grande: drumul s-a topit sub efectul caniculei care a lovit Franţa de o săptămână.

Concret, asfaltul drumurilor se topeşte sub efectul căldurii şi revine la suprafaţă, trecând de la starea solidă la cea lichidă şi făcând drumul alunecos.

„Pur şi simplu, temperaturile ridicate fac ca materialul să se topească şi să revină la suprafaţă, ceea ce face drumul impracticabil”, a explicat André Corzani, vicepreşedinte al departamentului Meurthe-et-Moselle, într-un interviu acordat postului France 3 régions pe 20 iunie.

Primăria din Val-de-Briey a dat vina pe ultimele lucrări efectuate. „De îndată ce temperatura ajunge la 35 de grade, se topeşte; au inventat noul strat de asfalt de tip gumă de mestecat, totul pentru a reduce costurile”, a declarat presei locale noul primar Christophe Roos (de la RN, extrema dreaptă), scrie Le Figaro.

Meurthe-et-Moselle nu este singurul departament afectat. Maine-et-Loire se confruntă, de asemenea, cu aceste fenomene de „scurgere”, spune Christophe Devoille, director adjunct al drumurilor departamentale din Maine-et-Loire. "Asfaltul se va lipi de anvelope şi va provoca deteriorări. Este ca o groapă care se extinde. Anvelopele preiau asfaltul şi pietrişul de pe şosea, iar acest lucru creează gropi nu foarte adânci, dar care sunt incomode pentru utilizatori şi ridică probleme de siguranţă. (...) Carosabilele nu se mai răcesc noaptea şi, prin urmare, avem câteva zeci de kilometri afectaţi de aceste exudări", a explicat el pentru postul de ştiri BFMTV. Cel puţin 240 de kilometri ar fi afectaţi în acest departament.

Rămâne, aşadar, în sarcina aleşilor locali implicaţi în aceste probleme să se ocupe de protejarea drumurilor, pentru a evita deteriorarea acestora. De câteva zile, drumurile din Vosges, Loiret, Allier sau Côte-d'Or s-au albăstrit: un strat subţire de lapte de var (un amestec de var stins diluat în apă în proporţie de 85%) a fost împrăştiat pe mai multe artere de circulaţie. Culoarea deschisă a acestui material reflectă o parte din radiaţia solară. Rezultatul: temperatura suprafeţei asfaltului este redusă cu aproximativ 10 grade, arată Le Figaro.

Cel mai înalt pod din Europa care se ridică este blocat. La fel şi un vas de croazieră

Cel mai înalt pod basculant din Europa se află în Bordeaux. Însă acest simbol impunător al portului a cedat sub greutatea căldurii în noaptea de duminică spre luni. În timp ce ar fi trebuit să se ridice pentru a permite trecerea unui pachebot şi a unui iaht, podul Chaban-Delmas a rămas neclintit. Conform primelor constatări ale echipelor tehnice care lucrează în jurul podului, colosul de metal ar fi fost victima unui „şoc termic”, care a dus la dilatarea structurii sale.

Se efectuează o evaluare pentru a determina mai precis natura avariei care a afectat acest pod traversat zilnic de aproape 30 000 de vehicule, 3 000 de biciclişti, 2 000 de pietoni şi 5 000 de pasageri de autobuz.

Conform procedurii prevăzute de ordinul prefectural în astfel de cazuri, nava de croazieră a fost plasată într-o zonă de aşteptare în faţa terminalului din Bassens, unde va rămâne pentru o escală de două zile. Au fost puse la dispoziţie autobuze pentru a permite pasagerilor să facă excursii în oraş, aceştia urmând să fi acostat în centrul oraşului.

Iahtul, la rândul său, a putut acosta la pontonul Cité du Vin. Potrivit Marelui Port Maritim din Bordeaux, operaţiunile s-au desfăşurat fără incidente suplimentare „datorită unei bune coordonări a serviciilor” cu Bordeaux Métropole, scrie Le Figaro.

Trenuri care nu mai circulă în orele cu temperaturi maxime

Şi circulaţia feroviară este afectată. Miercuri, SNCF a anunţat călătorii că circulaţia trenurilor TER din regiunea de sud-vest a ţării va fi întreruptă între orele 10:00 şi 18:00, în fiecare zi, până vineri, 26 iunie, inclusiv. Această măsură se datorează "condiţiilor meteorologice excepţionale".

Concret, aceste trenuri, care leagă oraşe precum La Rochelle, Poitiers, Périgueux, Libourne sau Bordeaux, vor circula doar „dimineaţa şi seara”, avertizează grupul feroviar. Decizia este motivată de canicula care face ravagii în toată ţara.

Căldura intensă poate provoca, într-adevăr, o „dilatare” a şinelor, deformând calea ferată, un risc care impune echipelor SNCF să intervină pentru a „efectua controale specifice” şi a „corecta orice potenţială deformare a căii ferate”. Prin urmare, SNCF îi invită pe călători să „îşi amâne călătoria şi să consulte canalele obişnuite de informare înainte de a se prezenta la gară”.

„Având în vedere că se aşteaptă din nou o căldură toridă, orice tren poate fi anulat în ultimul moment”, avertizează compania pe reţeaua socială X.

De la începutul valului de căldură care s-a instalat în ţară în ultimele zile, SNCF este nevoită să-şi adapteze planul de transport, din cauza riscurilor care planează asupra infrastructurii şi a materialului rulant, învechite şi vulnerabile.

Sute de mii de păsări de curte au murit

Canicula extremă din Franţa a provocat moartea a sute de mii de păsări de curte, copleşind serviciile de colectare a carcaselor şi determinând autorităţile să ia în considerare îngroparea direct la fermă în cele două principale regiuni producătoare de păsări de curte ale ţării, relatează Reuters.

Pierderile survin pe fondul unui val de căldură mortal şi fără precedent care a cuprins Europa de Vest, provocând moartea a zeci de persoane, închiderea şcolilor, întreruperi de curent electric şi obligând fermierii să recolteze cerealele noaptea, temperatura în Franţa atingând marţi 44,3 grade Celsius, iar temperaturile extreme urmând să persiste în zilele următoare.

„În cele două regiuni ale noastre cu cea mai mare producţie de păsări de curte, observăm o mortalitate excesivă din cauza căldurii”, a declarat Yann Nedelec, directorul grupului francez din industria avicolă ANVOL, adăugând că acest fenomen se produce atât în fermele cu creştere în interior, cât şi în cele cu creştere în aer liber. El a estimat că au murit cel puţin câteva sute de mii de păsări, dar a precizat că este prea devreme pentru a oferi o cifră definitivă.

Franţa este al treilea producător de păsări de curte din Uniunea Europeană, după Polonia şi Spania. Împreună, Bretania şi Pays de la Loire reprezintă aproape 60% din efectivul de păsări de curte al Franţei.

Camerele de Agricultură din ambele regiuni au emis comunicate în care avertizau asupra unor decese „masive” în rândul păsărilor de curte.

Animalele de fermă moarte sunt de obicei colectate şi transportate la o instalaţie de ecarisaj, dar Camerele de Agricultură au declarat că numărul acestora este prea mare pentru ca serviciul să poată face faţă.

Fermierilor care aşteaptă colectarea sau îngroparea li s-a recomandat să presare peste rumeguş sau aşchii de lemn peste carcase pentru a absorbi lichidul, iar îngroparea la fermă poate fi efectuată numai după verificări tehnice şi de mediu, au precizat organismele din sector.

O hală tipică de creştere a păsărilor din Franţa găzduieşte aproximativ 20.000 de păsări, iar fermele avicole au, în medie, două hale de acest tip, potrivit agenţiei agricole FranceAgriMer.

Canicula se intensifică joi, însoţită de furtuni

Joi, 25 iunie, valul de căldură va fi cu siguranţă cel mai intens şi cu cea mai mare răspândire în Franţa, potrivit La Chaîne Météo. După o noapte tropicală, cu temperaturi minime cuprinse adesea între 23 şi 28 °C în oraşe, căldura va fi toridă după-amiază, cu 39 °C la Strasbourg, 40 °C la Rouen, 41 °C la Bordeaux şi până la 42 °C în capitală, o valoare apropiată de recordul absolut de 42,6 °C înregistrat în iulie 2019.

Noaptea care urmează va fi cea mai caldă înregistrată vreodată de la începutul înregistrărilor fiabile, în 1945. Temperaturile nu vor scădea sub 20 °C în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime de 28 °C la Paris, Nantes sau La Rochelle, 27 °C la Bordeaux, 25 °C la Lyon şi Toulouse, 24 °C la Lille şi Rennes.

În timpul zilei, pragul de 40 °C va fi atins sau se va apropia de acesta în oraşe precum Colmar, Troyes, Rouen, Tours şi Nantes, cu o valoare maximă absolut fără precedent pentru luna iunie la Paris, de 42 °C. Temperatura resimţită ar trebui să ajungă chiar la 47 °C în capitală.

Riscul de incendii va rămâne foarte ridicat în trei sferturi din ţară, vineri. Combinaţia dintre caniculă, aerul foarte uscat şi vegetaţia uscată ridică pericolul de incendii.

După o zi caniculară, aerul puţin mai umed şi instabil va pătrunde în regiunile din vest, cu risc de furtuni la sfârşitul zilei în regiunile situate între Bretania, Basse-Normandie şi Nouvelle-Aquitaine. Furtunile vor fi destul de localizate, dar pot fi puternice în anumite zone, cu risc de ploi intense, grindină locală şi rafale puternice de vânt. De remarcat, de asemenea, furtunile din zona montană a Alpilor, cu ploi puternice şi risc de grindină.

Editor : Liviu Cojan