Nou scandal în Ucraina: Fostul șef adjunct al cabinetului Zelenski, acuzat de deturnare de fonduri în valoare de 3,3 milioane dolari

Foto: Profimedia

Biroul Național Anticorupție (NABU) a declarat pe 21 ianuarie că l-a acuzat pe Rostislav Shurma, fostul șef adjunct al cabinetului președintelui Volodimir Zelenski, de delapidare și spălare de bani.

Shurma nu a răspuns la solicitarea de comentarii, scrie KyivIndependent.

Nouă suspecți au fost acuzați în acest caz, a declarat NABU.

Fratele lui Shurma, Oleh, care este coproprietar al KD Energy și Renewable Energy din Zaporizhzhia, a fost, de asemenea, acuzat, potrivit NABU.

Printre ceilalți suspecți se numără un asociat al lui Rostislav Shurma, angajați ai companiilor energetice și un fost director comercial al companiei de energie electrică Zaporizhzhiaoblenergo, a declarat biroul.

Suspecții sunt acuzați de delapidarea a 141,3 milioane de grivne (3,28 milioane de dolari).

Frații Shurma au preluat companiile energetice din regiunea Zaporojie între 2019 și 2020 și au construit acolo centrale solare, potrivit NABU. Biroul a declarat că aceștia au vândut energie electrică în cadrul „tarifului verde”.

Schema tarifului verde, introdusă de guvernul ucrainean în 2008, este un preț peste cel al pieței pentru energia electrică, menit să încurajeze investițiile în energia regenerabilă. De la introducerea sa, schema s-a confruntat cu multiple acuzații de corupție, oamenii de afaceri apropiați guvernului profitând de tariful verde.

Conform NABU, deși o parte a centralelor solare au fost distruse sau și-au pierdut conexiunea cu sistemul energetic național, ca urmare a războiului, suspecții au continuat să primească subvenții de la stat.

 

