Nou scandal între George Clooney și Donald Trump: actorul îl acuză de „crime de război”. Cum a răspuns Casa Albă

Actorul George Clooney îl acuză pe Donald Trump de „crime de război”, după o declarație a acestuia despre Iran, în care a afirmat că „o întreagă civilizație va muri în această noapte”. Afirmațiile au declanșat un nou schimb dur de replici, după ce oficiali de la Casa Albă au reacționat cu atacuri directe la adresa actorului, relatează The Guardian.

Miercuri, într-un discurs susținut în fața a 3.000 de liceeni din Cuneo, Clooney a spus că președintele american a comis o crimă de război prin această declarație.

„Unii spun că Donald Trump este în regulă”, le-a spus actorul de 64 de ani elevilor, la un eveniment organizat de Clooney Foundation for Justice.

„Dacă cineva spune că vrea să distrugă o civilizație, asta este o crimă de război. Poți susține în continuare punctul de vedere conservator, dar trebuie să existe o limită a decenței, iar aceasta nu trebuie depășită.”

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a răspuns cu atacuri directe la adresa actorului.

„Singura persoană care comite crime de război este George Clooney, prin filmele sale îngrozitoare și talentul actoricesc slab”, a declarat el pentru publicația Independent.

Într-o declarație transmisă miercuri publicației Deadline, Clooney a afirmat că sunt familii care „își pierd persoanele dragi. Copii au fost incinerați. Economia mondială este pe muchie de cuțit”.

„Acesta este un moment pentru dezbateri serioase la cel mai înalt nivel. Nu pentru apelative infantile. Încep eu: o crimă de război este presupusă «atunci când există intenția de a distruge fizic o națiune», așa cum este definită de Convenția pentru genocid și de Statutul de la Roma. Care este apărarea administrației? [în afară de a mă numi actor ratat, lucru cu care sunt de acord, având în vedere că am jucat în Batman și Robin?]”, a spus acesta.

Clooney, susținător și donator de lungă durată al Partidului Democrat, s-a exprimat deschis despre opiniile sale politice de-a lungul decadelor, invocând adesea o responsabilitate morală formată în contextul în care a fost crescut de tatăl său jurnalist și în urma căsătoriei cu avocata pentru drepturile omului Amal Clooney. În 2024, el a atras atenția după ce a publicat un editorial în The New York Times, în care i-a cerut atunci președintelui Joe Biden să se retragă din cursa prezidențială.

În ciuda diferențelor politice, Clooney a declarat că, înainte ca Trump să devină președinte, cei doi aveau relații bune. Actorul a spus anul trecut, pentru Variety, că îl cunoștea „foarte bine”.

„Mă suna des și a încercat chiar să mă ajute să ajung la un spital pentru a vedea un chirurg specializat în probleme ale spatelui. Ne întâlneam în cluburi și restaurante. Este un tip caraghios. Sau era. Totul s-a schimbat”.

Trump, cunoscut pentru reacțiile sale la criticile venite din partea Hollywood-ului, a răspuns frecvent în timp la declarațiile lui Clooney, pe care l-a numit, printre altele, „o vedetă de film de mâna a doua”, „un actor de mâna a treia”, „un actor fals” care „nu a fost niciodată aproape de a face un film grozav” și „un trădător”.

În ianuarie, Trump a criticat decizia Franței de a-i acorda actorului și familiei sale cetățenia franceză, numindu-i pe Clooney „doi dintre cei mai slabi analiști politici din toate timpurile”.

„Clooney a obținut mai multă publicitate din politică decât din foarte puținele sale filme, complet mediocre”, a adăugat președintele.

„Nu a fost deloc o vedetă de film, ci doar un om obișnuit care se plângea constant de bunul-simț în politică”, a mai spus Trump.

În replică, făcând referire la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA din 3 noiembrie, Clooney a declarat pentru The Hollywood Reporter că „trebuie să facem America măreață din nou”.

„Sunt total de acord cu actualul președinte. Trebuie să facem America măreață din nou. Vom începe în noiembrie”, a spus acesta.

