Live TV

Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de pacienți pe lista de așteptare. Reacția medicilor

Data publicării:
talibani profimedia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Guvernul taliban de facto a interzis operaţiile de transplant de cornee în Afganistan, lăsând un număr mare de pacienţi pe lista de aşteptare pentru un tratament care să le permită să îşi recupereze vederea, potrivit unor oftalmologi citaţi de EFE, în timp ce autorităţile neagă existenţa acestei restricţii, relatează miercuri agenţia de presă spaniolă.

Medicii au afirmat că spitalele au primit instrucţiuni verbale de la guvern să nu efectueze transplanturi de cornee deoarece liderii talibani consideră că operaţiile de transplant de organe sunt interzise de şaria (legea islamică), notează EFE, citată de Agerpres.

„La cererea Ministerului pentru Propagarea Virtuţii şi Prevenirea Viciului, Amir al-Mu'minin (liderul suprem taliban) a interzis transplanturile de organe umane, inclusiv transplanturile de cornee, în Afganistan”, a declarat pentru EFE M. Rasool Khan, medic la un spital oftalmologic public.

Rasool a explicat că interdicţia a fost impusă după o creştere a vânzării de rinichi în Herat, în vestul Afganistanului, unde sărăcia a determinat oamenii să îşi vândă organele.

„O fundaţie străină obişnuia să furnizeze cornee şi să le aducă în Afganistan pentru a ajuta persoanele fără resurse ale căror cornee fusese afectată de leziuni, permiţându-le să facă transplanturi. Totuşi, această practică a fost interzisă, iar interdicţia este în vigoare până în prezent”, a adăugat medicul.

Rasool a asigurat că medicii au solicitat ridicarea interdicţiei şi că „sunt în curs discuţii pentru a permite reluarea operaţiilor de transplant de cornee”.

Dr. Manan, medic la un spital oftalmologic privat, a confirmat de asemenea pentru EFE că restricţiile au fost impuse de autorităţi.

„Un număr mare de pacienţi are nevoie de un transplant de cornee pentru a-şi recăpăta vederea. Totuşi, din păcate, intervenţia este interzisă”, a afirmat el.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului pentru Propagarea Virtuţii şi Prevenirea Viciului, Saif ur Rahman Khaiber, a negat că ministerul său ar fi anunţat interdicţia.

„Nu am făcut nicio declaraţie recentă despre interzicerea transplanturilor de cornee”, a spus Khaiber pentru EFE, adăugând că ministerul nu are cunoştinţă despre acest subiect. Totuşi, Khaiber a confirmat că este interzis prin lege comerţul cu părţi ale corpului uman.

„Există o lege privind comerţul cu părţi ale corpului uman potrivit căreia nimeni nu are voie să le cumpere sau să le vândă”, a declarat el. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
2
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
3
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
4
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
grindeanu kelemen hunor
5
Kelemen Hunor explică restanțele bugetare: S-au adunat tocmai pentru că a fost guvern...
Gabor Dioszegi a murit
Digi Sport
Gabor Dioszegi a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medic stetoscop profi
Alexandru Rogobete anunță schimbări în comisiile care echivalează diplomele medicilor. „Orgoliile personale nu au ce căuta în decizii”
microplastice
„Mâncăm” un card de plastic pe săptămână. Reguli simple de la experți pentru a evita microplasticul din mâncare: Aruncati caserolele!
profimedia-1137738529
„Războiul deschis” care nu dă semne că se încheie. Cinci țări au încercat să-l rezolve, dar nu au reușit
Christina Applegate reveals she has named one of her knees after Meghan Markle, as she opens up about her ongoing battle with multiple sclerosis on Jimmy Kimmel Live!
Actrița Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată eronat cu scleroză multiplă: „M-am întors de unde am plecat”
Minister of Foreign Affairs of Poland, Radoslaw Sikorski speaks during a joint press conference with the Foreign Secretary of the United Kingdom, Edward Miliband at the Ministry of Foreign Affairs in Warsaw, Poland on October 13, 2026. The politicians dis
„Spune asta familiilor”: Ministrul polonez de Externe îi bate obrazul lui Hegseth în legătură cu declarațiile privind Afganistanul
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Când ar putea avea loc trilaterala Ucraina-SUA-Rusia. Zelenski...
Călin Georgescu
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Fostul candidat a ajuns la Curtea...
stefan ovidiu popa jason momoa
Gafă a ministrului Transporturilor, în vizită pe șantierul...
Iosif Rus 111 ani
Cel mai în vârstă român a împlinit astăzi 111 ani. Generalul Iosif...
Ultimele știri
Washingtonul și Moscova vorbesc despre o posibilă revenire a companiilor petroliere americane pe piața rusă. Care sunt propunerile
Serbia redeschide dosarul tragediei de la Novi Sad, soldată cu 16 morți, la câteva zile după înfrângerea electorală a lui Vucic
Luca Niculescu a discutat cu reprezentanţii Uniunii Consiliilor Judeţene despre reforma administrativă şi comasarea voluntară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
„Revenirea FCSB dăunează grav Rapidului și lui Dinamo!”. Profeție în lupta la titlu după 3 victorii...
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un...
Adevărul
Peste 10.000 de români, concediați în 2026. În ce domenii dispar cele mai multe locuri de muncă și de ce
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
"Îmi amintesc doar cum mă rostogoleam pe podea". Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho a intrat în conflict cu fiica sa: ce l-a deranjat pe antrenorul de la Real Madrid
Pro FM
Doja Cat nu se ferește de costumațiile care stârnesc discuții. Cum a apărut îmbrăcată la petrecerea de ziua ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liam Neeson, erou al curselor contracronometru pe ecran, șofer extrem de prudent în realitate: "Nu știu nimic...
Adevarul
Cât costă o vacanță la munte de Crăciun sau Revelion în 2026–2027. Bugetul unei familii pentru câteva zile
Newsweek
500 lei în plus la pensie, ajutor de Crăciun de la guvern. Care pensionari iau bani în plus și de la primărie
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la „Armageddon”: „Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...