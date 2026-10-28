Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de pacienți pe lista de așteptare. Reacția medicilor

Guvernul taliban de facto a interzis operaţiile de transplant de cornee în Afganistan, lăsând un număr mare de pacienţi pe lista de aşteptare pentru un tratament care să le permită să îşi recupereze vederea, potrivit unor oftalmologi citaţi de EFE, în timp ce autorităţile neagă existenţa acestei restricţii, relatează miercuri agenţia de presă spaniolă.

Medicii au afirmat că spitalele au primit instrucţiuni verbale de la guvern să nu efectueze transplanturi de cornee deoarece liderii talibani consideră că operaţiile de transplant de organe sunt interzise de şaria (legea islamică), notează EFE, citată de Agerpres.

„La cererea Ministerului pentru Propagarea Virtuţii şi Prevenirea Viciului, Amir al-Mu'minin (liderul suprem taliban) a interzis transplanturile de organe umane, inclusiv transplanturile de cornee, în Afganistan”, a declarat pentru EFE M. Rasool Khan, medic la un spital oftalmologic public.

Rasool a explicat că interdicţia a fost impusă după o creştere a vânzării de rinichi în Herat, în vestul Afganistanului, unde sărăcia a determinat oamenii să îşi vândă organele.

„O fundaţie străină obişnuia să furnizeze cornee şi să le aducă în Afganistan pentru a ajuta persoanele fără resurse ale căror cornee fusese afectată de leziuni, permiţându-le să facă transplanturi. Totuşi, această practică a fost interzisă, iar interdicţia este în vigoare până în prezent”, a adăugat medicul.

Rasool a asigurat că medicii au solicitat ridicarea interdicţiei şi că „sunt în curs discuţii pentru a permite reluarea operaţiilor de transplant de cornee”.

Dr. Manan, medic la un spital oftalmologic privat, a confirmat de asemenea pentru EFE că restricţiile au fost impuse de autorităţi.

„Un număr mare de pacienţi are nevoie de un transplant de cornee pentru a-şi recăpăta vederea. Totuşi, din păcate, intervenţia este interzisă”, a afirmat el.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului pentru Propagarea Virtuţii şi Prevenirea Viciului, Saif ur Rahman Khaiber, a negat că ministerul său ar fi anunţat interdicţia.

„Nu am făcut nicio declaraţie recentă despre interzicerea transplanturilor de cornee”, a spus Khaiber pentru EFE, adăugând că ministerul nu are cunoştinţă despre acest subiect. Totuşi, Khaiber a confirmat că este interzis prin lege comerţul cu părţi ale corpului uman.

„Există o lege privind comerţul cu părţi ale corpului uman potrivit căreia nimeni nu are voie să le cumpere sau să le vândă”, a declarat el.

Editor : Liviu Cojan