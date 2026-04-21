Nouă adolescenți au fost arestați după ce au intrat ilegal la Auschwiz. Toți sunt de origine evreiască

Nouă adolescenți din Statele Unite și Canada au fost reținuți de poliția poloneză pentru că au pătruns ilegal în incinta celebrului lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz, tranmsite tvpworld.

Paza muzeului i-a prins pe tineri luni după-amiază și a alertat poliția.

Grupul a pătruns cu forța în incintă prin gard, după ce paznicii le-au spus că nu pot intra fără bilete.

Adolescenții, cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani, erau toți de origine evreiască, au relatat mass-media poloneze.

Complexul Auschwitz, care includea vastul sit Auschwitz II-Birkenau, a fost cel mai mare lagăr de concentrare și exterminare nazist-german înființat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Înființat în Polonia ocupată, peste un milion de oameni au fost uciși în acest loc, majoritatea dintre ei fiind evrei.

Locul este acum un muzeu și un centru memorial.

