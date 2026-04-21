Live TV

Nouă adolescenți au fost arestați după ce au intrat ilegal la Auschwiz. Toți sunt de origine evreiască

Data publicării:
Memorialul Auschwitz. Foto: Shutterstock

Nouă adolescenți din Statele Unite și Canada au fost reținuți de poliția poloneză pentru că au pătruns ilegal în incinta celebrului lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz, tranmsite tvpworld.

Paza muzeului i-a prins pe tineri luni după-amiază și a alertat poliția.

Grupul a pătruns cu forța în incintă prin gard, după ce paznicii le-au spus că nu pot intra fără bilete.

Adolescenții, cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani, erau toți de origine evreiască, au relatat mass-media poloneze.

Complexul Auschwitz, care includea vastul sit Auschwitz II-Birkenau, a fost cel mai mare lagăr de concentrare și exterminare nazist-german înființat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Înființat în Polonia ocupată, peste un milion de oameni au fost uciși în acest loc, majoritatea dintre ei fiind evrei.

Locul este acum un muzeu și un centru memorial.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune de Șumudică și Reghecampf
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
George Buhnici, reacție după incendiul de la CET Vest: „O infrastructură construită în comunism, cârpită zeci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt oficial soț și soție. Primele imagini de la cununia civilă
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Expert: Pensionarii ar putea pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul e pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment