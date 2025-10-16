Autoritățile de pe coasta sudică a Mării Negre din Bulgaria au emis o avertizare BG-Alert în anticiparea unor precipitații abundente pe timpul nopții. Avertizarea, activată de guvernatorul regional al Burgasului, acoperă toate municipalitățile din sudul Burgasului, inclusiv stațiunile Sveti Vlas și Elenite, ca măsură preventivă pentru a asigura siguranța publică, anunță Novinite.

Avertismentul oficial îndeamnă locuitorii să fie foarte precauți și să contacteze serviciile de urgență la numărul 112, dacă este necesar. Administrațiile locale recomandă populației să limiteze deplasările în timpul nopții și să evite ieșirile inutile pe durata precipitațiilor.

În municipalitatea Țarevo, autoritățile recomandă rămânerea în interior, cu excepția cazurilor în care deplasarea este absolut necesară, în timp ce centrul de criză din Primorsko funcționează non-stop și coordonează îndeaproape acțiunile cu instituțiile relevante.

Echipele mobile de intervenție sunt în așteptare pentru a oferi asistență la fața locului, dacă este necesar.

Reamintim că stațiunea Elenite, foarte populară printre turiștii români, ca și Sveti Vlas și multe altele de pe litoralul bulgar, a fost devastată la începutul lunii de ploi abundente, cu acumularea a peste 100 de litri de apă pe metru pătrat.

Mai multe imagini postate pe reţelele sociale arată cum staţiunea Elenite, situată după Sveti Vlas, a fost aproape înghiţită de ape. Filmările arată cum nivelul apei a ajuns atât de ridicat încât a inundat mai bine de jumătate dintre clădiri și străzi. Apa s-a revărsat peste mașinile parcate, care pluteau efectiv în apă, iar străzile erau complet sub ape. Cinci persoane și-au pierdut atunci viața, iar pagubele materiale sunt considerabile.<

Editor : Marina Constantinoiu