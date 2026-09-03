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Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA

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militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
Cu toate că erau cândva adversari, insurgenții al-Shabaab (dreapta) din Somalia au ajuns să cumpere arme de la militanții Houthi (stânga) din Yemen și și-ar putea coordona atacurile asupra forțelor americane și a aliaților lor din regiune. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
„Nu știu ce planuri au, dar cu siguranță pregătesc ceva” Câștiguri de peste 100 de milioane de dolari pe an pentru militanții din Somalia

Rebelii Houthi din Yemen și militanții al-Shabaab din Somalia au fost adversari mulți ani, înainte ca cele două grupări să formeze un parteneriat ce amenință acum să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu și piețele energetice din toată lumea. Insurgenții susținuți de Iran au arme sofisticate și știu cum să le folosească, dar au nevoie de bani și de un nou teritoriu de unde să atace Occidentul, în timp ce gruparea islamistă afiliată organizației teroriste al-Qaeda are bani, dar are nevoie de arme și instruire, relatează Wall Street Journal.

Atacul cu rachetă prin care Statele Unite l-au eliminat pe Jibril Yahya Ali, un traficant de arme care a intermediat acordul dintre grupările al-Shabaab și Houthi, a fost doar prima lovitură dintr-o campanie lansată de Washington pentru a împiedica formarea acestei alianțe. Pentru americani, însă, atacul din luna februarie a venit prea târziu pentru a mai opri seria de evenimente pe care Jibril a declanșat-o.

Yemen și Somalia se află de o parte și de alta a Golfului Aden, prin care trecea 12% din petrolul transportat pe mare înainte de izbucnirea războiului din Iran.

În timp ce Strâmtoarea Ormuz continuă să rămână închisă din cauza atacurilor forțelor iraniene, Golful Aden ar putea fi o alternativă extrem de utilă pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu. Rebelii Houthi, însă, au venit în ajutorul aliaților lor de la Teheran și au început să atace cu rachete și drone petrolierele din Marea Roșie asociate cu Arabia Saudită.

golful aden petrolier
Yemen și Somalia se află de o parte și de alta a Golfului Aden, prin care trecea 12% din petrolul transportat pe mare înainte de izbucnirea războiului din Iran. Foto: Profimedia Images

Pe de-o parte, „ai al-Shabaab, cel mai mare și mai profitabil afiliat al-Qaeda, care obține acces la arme mai sofisticate și instruire”, a spus generalul Dagvin Anderson, comandantul forțelor americane din Africa, pentru WSJ.

„De partea cealaltă, Houthi își extind aria de influență, obținând un avanpost care ar putea destabiliza și mai mult una dintre cele mai importante strâmtori pentru economia mondială. Nu este doar o problemă regională. Are consecințe globale.”

„Nu știu ce planuri au, dar cu siguranță pregătesc ceva”

Cu toate că erau cândva adversari, militanții Houthi și al-Shabaab au și inamici comuni. „Ei urăsc Occidentul, urăsc Israelul”, a spus Abdulaahi Mohamed Ali, fost șef al serviciilor de informații din Somalia.

Serviciul de combatere a terorismului din Yemen l-a descris pe Jibril Yahya Ali, persoana ucisă în atacul cu rachetă al Statelor Unite, drept „una dintre figurile cheie ale operațiunii de consolidare a legăturilor dintre Houthi și al-Shabaab prin schimbul de expertiză și prin coordonare, în special prin facilitarea transferului de arme și echipament militar”.

Jibril se deplasa în mod clandestin între Somalia și Yemen, fiind persoana de legătură a grupării al-Shabaab cu cei din conducerea Houthi, potrivit lui Matt Bryden, fost oficial ONU care a monitorizat transferurile de arme în Somalia.

În 2024, al-Shabaab a trimis un emisar de rang înalt, Sheikh Ahmed Elmi Samatar, în Yemen ca să lucreze alături de Jibril. Samatar le-a prezentat rebelilor Houthi o listă lungă de arme pe care și le doreau, în care erau incluse rachete antiaeriene, rachete Katiușa, puști cu lunetă Dragunov, drone de atac explozive, rachete antitanc și echipamente de vedere nocturnă de producție americană.

Rebelii houthi
Printre echipamentele militare pe care insurgenții al-Shabaab și le doreau de la gruparea Houthi se numără rachete antiaeriene, rachete Katiușa, puști cu lunetă Dragunov, drone de atac explozive, rachete antitanc și echipamente de vedere nocturnă de producție americană. Foto: Profimedia Images

Militanții al-Shabaab voiau să obțină arme performante, în afară de puști, mitraliere și muniție. Oficialii guvernului din Yemen l-au arestat pe Samatar în ianuarie 2025 și l-au eliberat, apoi, într-un schimb de prizonieri cu rebelii Houthi.

După ce Jibril a fost ucis, alți trimiși ai insurgenților din Somalia au continuat munca sa, potrivit lui Bryden.

Firme-paravan din Yemen ascund armele în vehicule folosite în transportul produselor civile și le aduc în Mukalla sau alte porturi din țară. Apoi, armele sunt transportate pe mare în bărci cu motor sau vase de pescuit care traversează Golful Aden și descarcă marfa în puncte slab monitorizate de pe coasta de nord a Somaliei.

Armele sunt apoi livrate unităților de luptă din sudul Somaliei, acolo unde insurgenții își desfășoară majoritatea operațiunilor. „Nu știu ce planuri au, dar cu siguranță pregătesc ceva”, a spus generalul Ahmed Abdullahi Sheikh, un fost comandant al forțelor speciale somaleze.

Câștiguri de peste 100 de milioane de dolari pe an pentru militanții din Somalia

Ceea ce complică și mai mult situația este decizia luată de Israel în luna decembrie de a recunoaște independența Somaliland, o regiune din nord-vestul Somaliei care a declarat în 1991 că s-a separat de restul țării.

Somaliland le-ar putea oferi israelienilor acces la Berbera, un oraș-port de la Marea Roșie, care are un aeroport cu o pistă de aterizare atât de lungă încât a fost închiriată chiar de NASA, pentru a fi folosită în caz de urgență de navele lor spațiale.

Berbera ar putea fi un nou punct din care israelienii își pot monitoriza și ataca inamicii din regiune. „Desfășurarea militară în Somaliland îți oferă o poziție foarte puternică pentru a-i confrunta pe rebelii Houthi”, a spus și Michael Milshtein, fost ofițer al serviciilor de informații din Israel.

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Gruparea al-Shabaab câștigă cel puțin 100 de milioane de dolari pe an de la companiile somaleze și călătorii pe care îi șantajează în diverse puncte de control din țară și în portul Mogadishu. Foto: Profimedia Images

Militanții din Yemen s-au întâlnit în luna iunie cu noii lor aliați din Somalia în Jilib, capitala de facto a grupării al-Shabaab. Aceștia au discutat despre cum să își coordoneze operațiunile pentru a împiedica activitățile Israelului în Berbera.

Al-Shabaab a trimis cel puțin 100 de luptători în Yemen pentru a se antrena în folosirea armelor pe care le cumpără de la Houthi, inclusiv bombe capcană și drone.

Gruparea din Somalia câștigă cel puțin 100 de milioane de dolari pe an de la companiile somaleze și călătorii pe care îi șantajează în diverse puncte de control din țară și în portul Mogadishu, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații din SUA.

Armata americană a lansat aproximativ 40 de atacuri aeriene contra țintelor al-Shabaab din Somalia anul acesta, după ce în 2025 au lansat 41 de atacuri.

„În mod tradițional, relațiile dintre Houthi și al-Shabaab erau pur tranzacționale”, a spus consilierul în securitate națională al Somaliei, Awes Yusuf Ahmed. „Asta nu înseamnă că nu au apărut noi factori după războiul Iran-SUA, care pot avea o importanță strategică.”

În afară de banii pe care îi obțin de la al-Shabaab, militanții Houthi își doresc și să amplaseze radare în Somalia cu care să monitorizeze navele din regiune.

Editor : Raul Nețoiu

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