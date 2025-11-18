Cheltuielile militare cresc mai rapid decât în orice alt moment de după Războiul Rece, dar renunțarea la diplomație și retragerea ajutorului extern vor avea un preț, scrie Politico într-o analiză privind înarmarea Occidentului, în defavoarea dialogului diplomatic.

În 1958, prim-ministrul britanic Harold Macmillan spunea că „dialogul este mai bun decât războiul”. Macmillan cunoștea realitățile atât ale diplomației, cât și ale acțiunilor militare: a fost grav rănit ca soldat în Primul Război Mondial, iar în calitate de prim-ministru a trebuit să se confrunte cu amenințările nucleare ale Războiului Rece, inclusiv cu criza rachetelor cubaneze, care a fost cea mai gravă.

John F. Kennedy, președintele SUA în timpul acelui episod aproape catastrofal de politică riscantă în domeniul nuclear, a înțeles, de asemenea, valoarea canalelor diplomatice, precum și brutalitatea conflictului: el a fost grav rănit la spate în timp ce servea în Marina SUA în 1943.

Andrew Mitchell, fost ministru în guvernul britanic, se teme că înțelepciunea liderilor precum Kennedy și Macmillan, dobândită în urma războiului, s-a estompat din memorie tocmai acum, când este cea mai necesară.

„Lumea a uitat lecțiile Primului Război Mondial, când milioane de oameni au fost măcelăriți și generația bunicilor noștri a spus că nu putem permite ca acest lucru să se repete”, a spus el.

O școală de gândire susține că războaiele care definesc o epocă se repetă aproximativ la fiecare 85 de ani, pe măsură ce generațiile pierd din vedere experiența câștigată cu greu de strămoșii lor. Asta ar însemna că ar trebui să ne așteptăm la un alt război în orice moment.

Și totuși, după cum vede Mitchell, chiar dacă dovezile arată că lumea se îndreaptă în direcția greșită, guvernele au pierdut din vedere valoarea „dialogului”.

Eroziunea instinctului diplomatic se manifestă nu doar în retorică, ci și în bugete. Occidentul industrializat reduce rapid investițiile în puterea soft – reducând ajutorul extern și micșorând rețelele diplomatice – chiar în timp ce redirecționează resurse către apărare.

De la sfârșitul Războiului Rece, cheltuielile militare nu au crescut niciodată atât de rapid ca în 2024, când au crescut cu 9,4%, atingând cel mai mare total global înregistrat vreodată de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI).

În contrast, un raport separat al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu sediul la Paris, a constatat o scădere de 9% a asistenței oficiale pentru dezvoltare în același an în rândul celor mai bogați donatori din lume. OCDE prevede reduceri de cel puțin încă 9% și, potențial, de până la 17% în acest an.

„Pentru prima dată în aproape 30 de ani, Franța, Germania, Regatul Unit și Statele Unite și-au redus toate fondurile AOD (asistența oficială pentru dezvoltare, n.r.) în 2024”, a afirmat OCDE în studiul său. „Dacă vor continua cu reducerile anunțate în 2025, va fi pentru prima dată în istorie când toate cele patru țări vor reduce AOD simultan timp de doi ani consecutivi.”

Corpul diplomatic se micșorează, de asemenea, președintele american Donald Trump dând tonul prin reducerea locurilor de muncă în Departamentul de Stat al SUA.

Cifrele globale sunt greu de obținut și, oricum, devin rapid depășite; unul dintre cele mai ample studii se bazează pe date din 2023. Însă autoritățile din Țările de Jos, Marea Britanie și sediul Uniunii Europene se numără printre cele care au avertizat că personalul lor diplomatic se confruntă cu reduceri.

Analiștii se tem că, pe măsură ce economiile industrializate renunță la ajutorul financiar și diplomație pentru a-și consolida în schimb armatele, state ostile și nesigure precum Rusia, China și Turcia vor interveni pentru a umple golurile din aceste rețele de influență, întorcând națiuni odată prietenoase din Africa și Asia împotriva Occidentului.

Și asta, avertizează ei, riscă să facă lumea un loc mult mai periculos. Dacă prioritățile geopolitice ale guvernelor funcționează ca o piață, tendința este clară: Mulți lideri au decis că este timpul să vândă pacea și să cumpere războiul.

Vânzarea păcii, cumpărarea războiului

Cheltuielile militare sunt în creștere la nivel mondial. Bugetul chinez pentru apărare, al doilea după cel al SUA, a crescut cu 7% între 2023 și 2024, potrivit SIPRI. Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu 38%.

Împinși în parte de temerile țărilor europene că Trump ar putea abandona alianța lor, membrii NATO au convenit în iunie asupra unui nou obiectiv de a cheltui 5% din produsul intern brut pentru infrastructura de apărare și securitate până în 2035. Președintele SUA — în rolul de „tată” — era destul de mulțumit că partenerii săi juniori de peste Atlantic vor plăti partea lor.

În realitate, cursa pentru reînarmare a început înainte de revenirea lui Trump la Casa Albă. Războiul din Ucraina a făcut ca consolidarea militară să devină o prioritate urgentă pentru statele anxioase din Europa de Nord și de Est, care trăiesc în umbra Rusiei președintelui Vladimir Putin. Potrivit SIPRI, cheltuielile militare în Europa au crescut cu 17% în 2024, ajungând la 693 de miliarde de dolari – înainte ca Trump să revină la putere și să ceară NATO să-și intensifice eforturile. Din 2015, bugetele de apărare din Europa au crescut cu 83%.

Un argument în favoarea acordării de prioritate apărării în detrimentul finanțării ajutorului sau diplomației este că puterea militară este un factor de descurajare puternic împotriva potențialilor atacatori. Așa cum a afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când a anunțat în martie planul său de reînarmare a Europei: „Acesta este momentul pentru pace prin forță”.

Unii dintre criticii lui von der Leyen susțin că o cursă a înarmării duce inevitabil la război – dar istoria nu confirmă acest lucru, potrivit lui Greg Kennedy, profesor de politică externă strategică la King’s College London.

„Armele nu ucid. Guvernele ucid”, a spus el. „Problema este că există guverne care sunt dispuse să folosească puterea militară și să ucidă oameni pentru a-și atinge obiectivul”.

În mod ideal, o armată puternică ar merge mână în mână cu așa-numita putere soft, sub forma unor rețele diplomatice și de ajutor extern solide, a adăugat Kennedy. Dar dacă Europa trebuie să aleagă, ar trebui să-și reconstruiască mai întâi puterea hard epuizată, a spus el. Riscul pentru pace constă în modul în care adversarii Occidentului – precum China – ar putea răspunde la o nouă cursă a înarmărilor.

Puțini politicieni serioși din Europa, Marea Britanie sau SUA contestă necesitatea investițiilor militare în era actuală de instabilitate și conflict. Întrebarea, în contextul reducerii bugetelor guvernamentale, este cum să se finanțeze aceste investiții.

Și aici, al doilea mandat al lui Trump a dat tonul. La câteva zile după preluarea funcției, președintele SUA a înghețat miliarde de dolari din ajutorul extern. Iar în februarie, el a anunțat că va reduce cu 90% contractele Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională. Măsura – prezentată ca parte a războiului lui Trump împotriva curentului „woke” – a devastat organizațiile umanitare neguvernamentale, multe dintre ele bazându-se pe finanțarea americană pentru a-și desfășura activitatea în unele dintre cele mai sărace părți ale lumii.

Conform unei estimări, doar reducerile de ajutor ale lui Trump ar putea cauza 14 milioane de decese premature în următorii cinci ani, dintre care o treime ar fi copii. Aceasta este o decizie care, potrivit criticilor lui Trump, nu va fi uitată în locuri precum Africa subsahariană, chiar înainte ca reducerile altor donatori importanți, precum Germania și Marea Britanie, să intre în vigoare.

La Londra, liderul britanic Keir Starmer și echipa sa s-au pregătit pentru revenirea fulgerătoare a lui Trump, elaborând o strategie menită să apeleze la interesul personal al liderului american, mai degrabă decât la valori pe care nu erau siguri că le împărtășește.

În timp ce Starmer se pregătea să viziteze Casa Albă, el și echipa sa au elaborat un plan pentru a-l flata pe Trump cu onoarea fără precedent a unei a doua vizite de stat în Marea Britanie. Încercând să prevină o ruptură bruscă între SUA și Ucraina, Starmer a căutat, de asemenea, să arate că Marea Britanie îl ia în serios pe Trump în ceea ce privește necesitatea ca Europa (inclusiv Marea Britanie) să plătească pentru propria apărare.

În ajunul călătoriei sale la Washington în februarie, Starmer a anunțat că va crește cheltuielile pentru apărare – așa cum Trump le-a cerut aliaților să o facă – și că va plăti pentru acestea în parte prin reducerea bugetului Regatului Unit pentru ajutorul extern de la 0,5% din venitul național brut la 0,3%.

Pentru un lider de centru-stânga precum Starmer, ai cărui predecesori laburiști Gordon Brown și Tony Blair susținuseră obligația morală de a cheltui sume mari pentru dezvoltarea externă, aceasta a fost o schimbare dureroasă de direcție.

„Nu este un anunț pe care îl fac cu plăcere”, a explicat el. „Cu toate acestea, realitățile noii noastre ere periculoase înseamnă că apărarea și securitatea națională a țării noastre trebuie să fie întotdeauna pe primul loc.”

Guvernul SUA a salutat decizia lui Starmer ca fiind „un pas important din partea unui partener de lungă durată”.

Dar Starmer s-a întors acasă într-o revoltă politică. Ministrul său pentru ajutor internațional, Anneliese Dodds, și-a dat demisia, avertizându-l pe Starmer că decizia sa „va priva oamenii disperați de hrană și îngrijire medicală, afectând profund reputația Regatului Unit”.

Ea a deplâns faptul că Marea Britanie părea să „urmeze exemplul președintelui Trump în ceea ce privește reducerile USAID”.

Ținte ușoare

În lunile care au urmat, alte guverne europene importante au făcut calcule similare, unele citând Marea Britanie ca un semn că vremurile s-au schimbat. Pentru guvernele cu puține resurse financiare în era naționalismului trumpian, ajutorul extern este o țintă ușoară pentru economii.

Marea Britanie a fost odată lider mondial în domeniul ajutorului extern și un far pentru agențiile umanitare, consacrând în lege angajamentul său de a cheltui 0,7% din venitul național brut pentru AOD, potrivit lui Mitchell, fostul ministru responsabil cu această politică. „Dar acum Marea Britanie este citată în Germania ca exemplu: «Ei bine, britanicii reduc fondurile pentru dezvoltare, putem face la fel»”.

În Suedia, bugetul apărării urmează să crească cu 18% între 2025 și 2026, într-un plan de investiții pe care guvernul l-a salutat ca fiind „istoric”. „Situația actuală de securitate este mai gravă decât a fost în ultimele decenii”, a declarat Ministerul Apărării din Suedia, „iar Rusia constituie o amenințare multidimensională”.

Însă bugetul Suediei pentru cooperarea internațională în domeniul dezvoltării, care anul trecut s-a ridicat la aproximativ 4,5 miliarde de euro, va scădea la 4 miliarde de euro până în 2026.

În Franța, țară împovărată de datorii, la începutul acestui an au fost anunțate planuri de reducere a bugetului AOD cu aproximativ o treime, deși deciziile privind cheltuielile au fost zădărnicite de o criză politică în spirală care a împiedicat până acum adoptarea bugetului. Bugetul pentru apărare urma să crească dramatic, în ciuda reducerii generale a finanțelor publice ale Franței.

În Finlanda, care are o graniță de aproape 1.300 de kilometri cu Rusia lui Putin, bugetul pentru dezvoltare a scăzut, în timp ce cheltuielile pentru apărare au scăpat de reduceri.

Ministrul dezvoltării al țării, Ville Tavio, din Partidul Finlandezilor, de extremă dreapta, spune că reducerile au oferit o șansă de a regândi ajutorul în ansamblu. În loc să finanțeze programe umanitare, el dorește să ofere întreprinderilor private oportunități de a investi pentru a crea locuri de muncă în țările mai sărace. El consideră că acest lucru va contribui la prevenirea migrației ilegale a tinerilor către Europa.

„Dacă nu au locuri de muncă, țările vor deveni instabile, iar tinerii se vor radicaliza. Unii dintre ei vor începe să încerce să ajungă în Europa”, a spus el. „Este o situație complet avantajoasă pentru toate părțile dacă putem ajuta țările în curs de dezvoltare să se industrializeze și să creeze locurile de muncă de care au nevoie.”

Nu toate țările fac reduceri. Irlanda intenționează să își mărească bugetul pentru AOD, în timp ce Danemarca s-a angajat să continue să cheltuiască 0,7% din venitul național brut pentru ajutorul extern, chiar dacă își mărește investițiile în apărare.

Însă Irlanda s-a bucurat de o creștere economică de invidiat în ultimii ani, iar Danemarca își va finanța prioritățile de cheltuieli prin creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani. În orice caz, acestea nu sunt economii gigantice care pot susține singure reputația Europei ca superputere soft power.

Reduceri de personal

Retragerea din ajutorul extern este doar o parte a unei retrageri mai ample din diplomație. Unele națiuni occidentale bogate și-au redus corpul diplomatic, închizând chiar ambasade și birouri.

Din nou, America lui Trump oferă cel mai dramatic exemplu. În iulie, Departamentul de Stat al SUA a concediat peste 1.300 de angajați, printre care funcționari din serviciul extern și funcționari publici. În ochii oficialilor europeni care privesc de la distanță, administrația Trump pare să nu se preocupe de cultivarea relațiilor stabilite cu restul lumii.

Potrivit datelor colectate de American Foreign Service Association, 85 din 195 de posturi de ambasador american erau vacante la data de 23 octombrie. O parte din această situație reflectă întârzierile în confirmarea numirilor de către Senatul SUA, dar, după nouă luni de mandat, administrația nici măcar nu a nominalizat candidați pentru peste 60 dintre posturile vacante.

Rezultatul este un sistem întins până la limita de rupere, unii dintre cei mai înalți funcționari îndeplinind mai multe funcții. Marco Rubio, secretarul de stat, îndeplinește în continuare și funcția de consilier pentru securitate națională al lui Trump (și a fost numit și șef al arhivelor naționale).

Având posturi cheie vacante, Trump a apelat la persoane loiale. În loc să se bazeze pe experiența diplomatică bogată a Americii, președintele l-a trimis pe prietenul său Steve Witkoff, avocat și investitor imobiliar, să negocieze personal cu Putin și să acționeze ca trimis al său în Orientul Mijlociu.

La Bruxelles, oficialii UE au fost consternați de lipsa de înțelegere a lui Witkoff cu privire la complexitatea războiului dintre Rusia și Ucraina. Un înalt oficial european, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre chestiuni diplomatice, a declarat că nu au nicio încredere că Witkoff poate transmite mesaje între Moscova și Washington în mod fiabil și precis.

Acesta este unul dintre motivele pentru care liderii europeni sunt atât de dornici să discute direct cu Trump, cât mai des și cu cât mai mulți dintre ei prezenți, a declarat înaltul oficial european.

Și în timp ce corpul diplomatic al Washingtonului este golit la vedere, alte guverne din Occident urmează exemplul lui Trump, doar că mai discret.

Diplomații britanici se confruntă cu reduceri de personal de 15% până la 25%. Olanda reduce bugetul misiunilor sale diplomatice cu 10% (în timp ce crește bugetul apărării) și intenționează să închidă cel puțin cinci ambasade și consulate, urmând ca probabil să urmeze și altele.

Chiar și departamentul de externe al UE, Serviciul European de Acțiune Externă, condus de fostul prim-ministru al Estoniei, Kaja Kallas, un susținător al unei politici dure față de Rusia, își reduce rețeaua de birouri din străinătate. Schimbările, dezvăluite de Politico în luna mai, vor duce probabil la reducerea a 10 delegații ale UE și la pierderea locurilor de muncă a 100-150 de angajați locali.

„Diplomația europeană trece pe plan secund în fața priorităților precum controlul frontierelor și apărarea, care beneficiază de alocări bugetare tot mai mari”, a declarat un oficial al UE. Persoana respectivă a insistat că UE nu „reduce diplomația”, ci „resursele sunt direcționate în altă parte”.

În privat, diplomații și alți oficiali din Europa mărturisesc că sunt profund îngrijorați de tendința de reducere a capacității diplomatice, în timp ce bugetele militare cresc vertiginos.

„Cu toții ar trebui să fim îngrijorați de acest lucru”, a declarat unul dintre ei.

Dialog sau război?

Mitchell, fostul ministru britanic, a avertizat că trecerea accelerată de la ajutor la arme riscă să se termine cu o catastrofă.

„Într-un moment în care aveți cu adevărat nevoie de sistemul internațional... aveți o renaștere masivă a naționalismului îngust, într-un mod pe care unii oameni susțin că nu l-ați mai văzut de dinainte de 1914”, a spus el.

Mitchell, care a fost ministrul dezvoltării internaționale al Regatului Unit până când Partidul Conservator a pierdut puterea anul trecut, a spus că reducerea ajutorului pentru a plăti apărarea este „o greșeală teribilă, teribilă”. El a susținut că puterea soft este mult mai ieftină și adesea mai eficientă decât puterea hard în sine. „Dezvoltarea este adesea cealaltă față a monedei apărării”, a spus Mitchell. Ea ajută la prevenirea războaielor, la încetarea luptelor și la reconstrucția națiunilor după aceea.

Mulți ambasadori, oficiali, diplomați și analiști intervievați pentru acest articol sunt de acord. Scopul pragmatic al rețelelor diplomatice și al programelor de dezvoltare este de a construi alianțe pe care să te poți baza în momente de dificultate.

„Orice soldat vă va spune că răspunsul la crize internaționale sau amenințări internaționale nu se rezumă doar la răspunsuri militare”, a spus Kim Darroch, care a fost ambasador britanic în SUA și consilier pentru securitate națională al Regatului Unit. „Este vorba și de diplomație și de o strategie integrată care să includă atât strategia internațională, cât și răspunsul militar, după cum este necesar.”

Hadja Lahbib, comisarul european responsabil pentru vastul program de ajutor umanitar al UE, susține că reducerea ajutorului pentru a finanța bugetele militare este o economie „total” falsă. „Avem acum 300 de milioane de oameni care depind de ajutorul umanitar. Avem din ce în ce mai multe războaie”, a declarat ea pentru Politico.

Întregul sistem de ajutor multilateral „se clatină” ca urmare a atacurilor politice și a reducerilor de fonduri, a spus ea. Pericolul este că, dacă acesta eșuează, va declanșa o nouă instabilitate și migrație în masă. „Legătura este destul de vicioasă, dar dacă nu ajutăm oamenii acolo unde se află, ei se vor muta – este evident – pentru a găsi o cale de a supraviețui”, a spus Lahbib. „Oamenii disperați sunt mai [dispuși] să recurgă la violență, deoarece vor doar să-și salveze viețile, să-și salveze familiile.”

Țările care își reduc programele de asistență se confruntă, de asemenea, cu plata unui preț politic pe termen lung. Când un guvern bogat își închide ambasada sau reduce ajutorul acordat unei țări care are nevoie de ajutor, relația respectivă are de suferit, posibil în mod permanent, potrivit lui Cyprien Fabre, specialist în politici care studiază pacea și instabilitatea la OCDE.

„Țările își amintesc cine a rămas și cine a plecat”, a spus el.

Părăsirea terenului face loc rivalilor să intre. Turcia și-a mărit prezența diplomatică în Africa de la 12 ambasade în 2002 la 44 în 2022, a spus Fabre. Rusia și China profită, de asemenea, de retragerea Europei de pe continent. „Narațiunea belicoasă globală vede armele mari și butoanele roșii mari ca singurele caracteristici ale puterii”, a spus Fabre.

Politicienii tind să vadă „soft” în „soft power”, a adăugat el. „Îți dai seama că nu este soft când o pierzi.”

