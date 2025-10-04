Nouă încercare eșuată de a debloca activitatea guvernului SUA. Trump ameninţă cu noi tăieri de locuri de muncă la nivel federal

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare, în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental a eşuat din nou în Senat.

În a treia zi de shutdown, Trump a intensificat presiunea asupra democraţilor pentru a pune capăt impasului şi a accepta planul bugetar al republicanilor, ceea ce ar restabili finanţarea guvernului. Dar acest plan a eşuat la votul din Senat, unde au fost 54 de voturi favorabile la 44, sub pragul necesar de 60 de voturi. Astfel, închiderea guvernului va mai dura cel puţin până luni, relatează Reuters, citată de News.ro.

Administraţia SUA a îngheţat acum cel puţin 28 de miliarde de dolari din finanţarea pentru oraşele şi statele democrate, intensificând campania lui Trump de a folosi puterea extraordinară a guvernului SUA pentru a pedepsi rivalii politici. Directorul pentru buget de la Casa Albă, Russ Vought, a declarat că banii destinaţi oraşului Chicago, alocaţi pentru linii de tren suspendate, au fost blocaţi pentru a se asigura că nu „curg prin contracte bazate pe rasă”.

Trump a făcut din Chicago, al treilea oraş ca mărime din ţară, un sac de box retoric şi a ameninţat că va trimite acolo trupe ale Gărzii Naţionale.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, un critic de marcă al lui Trump, considerat un posibil candidat democrat la preşedinţie în 2028, a declarat că îngheţarea fondurilor echivalează cu luarea de ostatici.

„Este o încercare de a câştiga puncte politice, dar, în schimb, afectează economia noastră şi oamenii muncitori care depind de transportul public”, a declarat el pe reţelele sociale.

Casa Albă a declarat că identifică şi fonduri ce ar putea fi reţinute în cazul oraşului Portland, din Oregon, tot un oraş de stânga care a fost scena unor proteste de amploare în timpul primului mandat al lui Trump.

Trump a ameninţat, de asemenea, că va concedia şi mai mulţi angajaţi federali, pe lângă cei 300.000 la care renunţă în acest an, iar zeci de agenţii au prezentat planuri de reducere a personalului, potrivit unei surse din Casa Albă care a vorbit sub condiţia anonimatului.

Mulţi republicani spun că nu sunt deranjaţi de campania de presiune a lui Trump, chiar dacă aceasta subminează autoritatea constituţională a Congresului în materie de cheltuieli. Pe lângă reducerea fondurilor pentru oraşele democratice, Trump şi aliaţii săi au început să posteze pe reţelele de socializare imagini cu mustăţi desenate şi sombrero pe capul adversarilor săi democraţi.

„Încearcă să exercite presiune?”, a declarat reporterilor Mike Johnson, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, un republican. „Probabil că da. Şi eu aplaud acest lucru”, a adăugat el.

Până în prezent, îngheţarea fondurilor decisă de Trump a vizat proiectele de transport şi energie verde, două domenii susţinute de democraţi. Administraţia sa a încercat, de asemenea, să reducă fondurile pentru combaterea terorismului destinate statelor democrate, ceea ce reprezintă de obicei o prioritate republicană. Această mişcare a fost blocată temporar în instanţă, iar Trump a restabilit vineri finanţarea de 187 de milioane de dolari pentru New York.

Niciun semn de soluție rapidă

La Washington, Senatul a respins atât planul de finanţare republican, cât şi alternativa democrată, apoi a suspendat şedinţa până luni. Camera Reprezentanţilor nu va avea şedinţe toată săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă că nu va putea vota niciun compromis care ar putea rezulta din Senat.

Dacă închiderea se va prelungi după ziua de luni, va deveni a patra cea mai lungă din istoria SUA. Cea mai lungă închidere a durat 35 de zile în 2018-2019, în timpul primului mandat al lui Trump.

Campania de presiune a lui Trump nu pare să fi influenţat democraţii. Doar trei au votat pentru planul republican, care ar prelungi finanţarea până la 21 noiembrie - acelaşi număr care l-a susţinut în voturile anterioare.

Democraţii spun că orice pachet de finanţare trebuie să extindă şi subvenţiile pentru asistenţa medicală din perioada pandemiei, care expiră la sfârşitul lunii decembrie, în timp ce republicanii spun că această problemă ar trebui tratată separat. Aceste subvenţii au fost adoptate ca parte a pachetului democrat de ajutor COVID din 2021 şi ajută acum 24 de milioane de americani să plătească asigurarea medicală. Aproape 8 din 10 americani susţin menţinerea acestora, potrivit unui sondaj al Kaiser Family Foundation.

Impasul a îngheţat aproximativ 1,7 trilioane de dolari din fondurile destinate operaţiunilor agenţiilor, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din cheltuielile federale anuale. O mare parte din restul fondurilor este destinată programelor de sănătate şi pensii, precum şi plăţii dobânzilor la datoria în creştere de 37,5 trilioane de dolari.

Shutdown-ul, al 15-lea din 1981, a dus la suspendarea cercetării ştiinţifice, a reglementării financiare şi a unei game largi de alte activităţi. Salariile au fost suspendate pentru aproximativ 2 milioane de angajaţi federali, deşi trupele, agenţii de securitate din aeroporturi şi alţii consideraţi „esenţiali” trebuie să se prezinte în continuare la locul de muncă.

Vineri, guvernul nu a publicat raportul lunar privind şomajul, lăsând Wall Street să speculeze cu privire la starea de sănătate a celei mai mari economii din lume.

Un blocaj prelungit ar putea perturba transportul aerian şi ajutorul alimentar pentru milioane de americani şi ar putea forţa închiderea instanţelor federale.

Angajaţii federali ar pierde primul salariu la mijlocul lunii octombrie dacă impasul nu va fi rezolvat până atunci.

