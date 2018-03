Noua ipoteză privind momentul contaminării lui Serghei Skripal: fiica lui ar fi purtat neurotoxina

O altă ipoteză legată de felul în care fostul agent dublu Serghei Skripal ar fi fost contaminat cu neurotoxina de uz militar Noviciok: agentul toxic ar fi fost plantat în valiza fiicei sale, Iulia, scrie The Telegraph, care citează surse sub protecția anonimatului, potrivit The Moscow Times.

Scenariul inițial al contaminării era următorul: neurotoxina ar fi fost aplicată pe mânerul portierei, iar când Serghei Skripal și-a deschis mașina, atunci a luat contact cu substanța. Apoi a contaminat-o și pe fiica sa, cu care și-a petrecut ziua de duminică, 4 martie. Când s-au întâlnit, s-au sărutat pe obraji, conform obiceiului.

O sursă din cadrul forțelor anti-tero a precizat pentru The Telegraph că Iulia Skripal a zburat din Moscova spre Londra pe 3 martie.

Noua ipoteză este aceea că neurotoxina ar fi fost impregnată într-un articol de îmbrăcăminte sau într-o trusă de cosmetice și că cei doi s-ar fi contaminat atunci când fiica fostului agent și-a desfăcut bagajul în casa din Salisbury a lui Skripal.

Serghei Skripal şi fiica lui se află în continuare în stare critică după ce au fost găsiţi în stare de inconştienţă, duminică, 4 martie pe o bancă în apropierea unui centru comercial din oraşul Salisbury, situat în sud-vestul Angliei.

Miercuri, Theresa May a anunţat o serie de sancţiuni împotriva Rusiei, între care expulzarea a 23 de diplomaţi şi îngheţarea relaţiilor bilaterale la cel mai înalt nivel, atribuind Moscovei responsabilitatea pentru otrăvirea.

Marea Britanie, Germania, Franţa şi Statele Unite au declarat joi că responsabilitatea Rusiei este singura explicaţie „plauzibilă” în cazul otrăvirii fostului spion rus Serghei Skripal şi a cerut Moscovei să furnizeze toate informaţiile cu privire la programul său de arme chimice Noviciok.



„Noi, şefii de stat şi de guvern din Franţa, Germania, Statele Unite şi Marea Britanie, ne exprimăm consternarea după atacul împotriva lui Serghei Skripal şi a (fiicei sale) Iulia”, se arată într-un comunicat comun al premierului britanic Theresa May, preşedintelui francez Emmanuel Macron, cancelarului german Angela Merkel şi preşedintelui american Donald Trump.



„Utilizarea unui agent neurotoxic de uz militar, dezvoltat de Rusia, reprezintă prima utilizare ofensivă a unui agent neurotoxic în Europa după Al Doilea Război Mondial”, se arată în comunicat.



„Acesta este un atac asupra suveranităţii britanice, securitatea noastră, a tuturor, fiind ameninţată”, au afirmat cei patru lideri.



„Regatul Unit şi-a informat aliaţii că este foarte probabil ca Rusia să fie responsabilă pentru atac. Împărtăşim opinia britanică că nu există altă explicaţie plauzibilă”, se mai arată în comunicat.



În consecinţă, cei patru aliaţi cer Rusiei „să răspundă la toate întrebările legate de atacul de la Salisbury. Rusia ar trebui să ofere informaţii complete Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) despre programul Noviciok”, au afirmat oficialii britanic, francez, german şi american.