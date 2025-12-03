Live TV

Nouă persoane au fost puse sub acuzare pentru saluturi fasciste, într-o țară membră a Uniunii Europene

Data publicării:
persoane arestate profimedia-0796160521
Foto: Profimedia

Nouă persoane au fost inculpate miercuri în Croaţia, acuzate că au făcut salutul fascist pentru a-i provoca pe protestatarii care demonstrau împotriva extremei drepte în oraşul Rijeka, a declarat poliţia pentru AFP.

Inculpaţii, mascaţi şi îmbrăcaţi în negru, ar fi făcut salutul - un braţ drept ridicat spre cer - asociat cu ustaşii, regimul croat susţinut de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a persecutat şi ucis sute de mii de oameni.

Ei au fost acuzaţi de tulburarea ordinii publice şi de „strigarea sloganului «Pentru Patrie, pregătiţi» (sloganul ustaş - n.r.) în timp ce îşi ridicau braţul drept”, a precizat poliţia pentru AFP. Dacă vor fi condamnaţi, ei riscă până la 30 de zile de închisoare şi o amendă de 4.000 de euro.

Inculpaţii făceau parte dintr-un grup de câteva zeci de persoane care au perturbat o demonstraţie organizată ca răspuns la creşterea retoricii şi a violenţei de extremă dreaptă. Conform mai multor clipuri video distribuite pe reţelele de socializare, aceştia au lansat şi artificii în timpul marşului, iar două persoane au fost rănite, au declarat organizatorii.

Mai mulţi observatori au avertizat recent cu privire la proliferarea retoricii ultranaţionaliste şi la amplificarea revizionismului istoric în Croaţia, notează AFP, citată de Agerpres.

Concertul din iulie de la Zagreb al starului folk-rock Marko Perkovic Thompson, cunoscut pentru simpatiile sale pro-ustaşi şi saluturile fasciste pe care le face pe scenă, a atras 450.000 de oameni, iar prim-ministrul a participat la repetiţii, postând ulterior un selfie cu cântăreţul.

Thompson - căruia i se interzice să cânte în unele ţări - are programat un alt concert la Zagreb, pe 27 decembrie. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Bolivia la paz
3
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
Digi Sport
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Doi polițiști transportau droguri și telefoane în închisoare Jilava. Ce au găsit procurorii la agenții de penitenciar
DROGURI SI BANI
Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia
Mexico Arrests Son Of El Chapo
Fiul lui El Chapo pledează vinovat și promite să dea informații „complete”, pentru a scăpa de închisoarea pe viață
senat
Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în instituții. Ce prevede proiectul adoptat tacit de Senat
Vlad Pascu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Vlad Pascu contestă sentința din dosarul 2 Mai, după ce a primit 10 ani de închisoare pentru accidentul în care au murit doi tineri
Recomandările redacţiei
coada la apa in campina unde e criza
Guvernul anunță măsuri de sprijin pentru românii din Prahova şi...
primaria capitalei
O nouă răsturnare de situație în ultimul sondaj de opinie pentru...
Nicușor Dan.
Când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor. Nicușor...
tanara care se uita pe o factura de utilitati si calculeaza cu calculator in fata
Liberalizarea prețurilor la gaze din 2026 va aduce facturi mai mari...
Ultimele știri
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow împotriva rachetelor Rusiei
CNAIR anunță noi spații de servicii pe autostrăzile din România. Trei dintre ele sunt pe Autostrada Moldovei
Un fost puşcaş marin american închis în Rusia a mai primit doi ani de detenție. Ce acuzații i s-au adus lui Robert Gilman
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Fanatik.ro
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și...
Adevărul
Comoara ascunsă sub copac: brățări de aur vechi de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj
Playtech
Este bine să lași încălzirea oprită când pleci de acasă? Ce spun tehnicienii despre centralele moderne
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Cine l-a ajutat pe Jeremy Allen White să depășească provocările din timpul filmărilor pentru „Springsteen”...
Adevarul
Atac asupra conductei Drujba: Ungaria și Slovacia, afectate de blocajul petrolier rusesc
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Sigourney Weaver crede că filmele SF nu sunt înțelese de critici. Pelicula despre care spune că a fost...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...