Nouă persoane au fost puse sub acuzare pentru saluturi fasciste, într-o țară membră a Uniunii Europene

Nouă persoane au fost inculpate miercuri în Croaţia, acuzate că au făcut salutul fascist pentru a-i provoca pe protestatarii care demonstrau împotriva extremei drepte în oraşul Rijeka, a declarat poliţia pentru AFP.

Inculpaţii, mascaţi şi îmbrăcaţi în negru, ar fi făcut salutul - un braţ drept ridicat spre cer - asociat cu ustaşii, regimul croat susţinut de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a persecutat şi ucis sute de mii de oameni.

Ei au fost acuzaţi de tulburarea ordinii publice şi de „strigarea sloganului «Pentru Patrie, pregătiţi» (sloganul ustaş - n.r.) în timp ce îşi ridicau braţul drept”, a precizat poliţia pentru AFP. Dacă vor fi condamnaţi, ei riscă până la 30 de zile de închisoare şi o amendă de 4.000 de euro.

Inculpaţii făceau parte dintr-un grup de câteva zeci de persoane care au perturbat o demonstraţie organizată ca răspuns la creşterea retoricii şi a violenţei de extremă dreaptă. Conform mai multor clipuri video distribuite pe reţelele de socializare, aceştia au lansat şi artificii în timpul marşului, iar două persoane au fost rănite, au declarat organizatorii.

Mai mulţi observatori au avertizat recent cu privire la proliferarea retoricii ultranaţionaliste şi la amplificarea revizionismului istoric în Croaţia, notează AFP, citată de Agerpres.

Concertul din iulie de la Zagreb al starului folk-rock Marko Perkovic Thompson, cunoscut pentru simpatiile sale pro-ustaşi şi saluturile fasciste pe care le face pe scenă, a atras 450.000 de oameni, iar prim-ministrul a participat la repetiţii, postând ulterior un selfie cu cântăreţul.

Thompson - căruia i se interzice să cânte în unele ţări - are programat un alt concert la Zagreb, pe 27 decembrie.

