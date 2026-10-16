Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, recunoaşte că nu a promovat examenul de intrare în barou

Noua secretară de presă a Casei Albe, Katie Zacharia, a declarat joi că nu a promovat examenul de intrare în barou, după ce a fost supusă unor întrebări privind cariera sa juridică de dinainte de a deveni principala purtătoare de cuvânt a preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters.

Zacharia, care s-a alăturat luni echipei de la Casa Albă, a afirmat anterior că a profesat în domeniul juridic înainte de a intra în politică, iar Trump a descris-o drept avocat.

„Nu aţi promovat examenul de admitere în barou, aşa este?”, a fost ea întrebată în cadrul unui interviu difuzat joi seara în emisiunea „Hannity” de la Fox News, potrivit Agerpres.

„Corect”, a răspuns ea, adresându-se moderatorului Sean Hannity.

„Nu am făcut-o”, a spus ea, când Hannity a întrebat dacă a susţinut vreodată examenul de admitere în barou a doua oară.

Conform Universităţii Pepperdine, Zacharia a obţinut diploma în drept la această instituţie în 2011. Aproape toţi avocaţii autorizaţi din SUA obţin mai întâi o diplomă în drept, însă absolvenţii facultăţilor de drept nu pot profesa legal în SUA fără a fi admişi, în prealabil, în baroul unui stat.

Marţi, în cadrul primului său briefing de presă, ea a răspuns la întrebările a doar trei jurnalişti, înainte de a încheia evenimentul în mai puţin de 15 minute. Prestaţia sa a fost criticată de unii comentatori media şi analişti politici, deşi Trump le-a declarat jurnaliştilor că i s-a „părut că s-a descurcat foarte bine”.

Întrebată de Hannity despre prestaţia sa, ea a răspuns: „Am simţit că m-am ridicat la înălţimea provocării susţinând această conferinţă de presă, Sean, având la dispoziţie foarte puţin timp pentru pregătire”.

Editor : C.L.B.