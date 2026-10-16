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Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump face o afirmație controversată despre „toaletele” din China. Ce îi răspunde Beijingul

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Katie Zacharia
Katie Zacharia. Foto: Profimedia
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Din articol
Reacția Chinei

Noua secretară de presă a Casei Albe, Katie Zacharia, care a locuit în China la începutul anilor 2010, a declarat într-un interviu difuzat joi că în China nu existau „toalete adecvate” la acea vreme, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Zacharia, în vârstă de 41 de ani, care s-a alăturat de curând echipei de la Casa Albă, este deja ţinta criticilor, fiind acuzată că s-a prezentat drept avocat deşi nu a promovat examenul de intrare în barou.

Katie Zacharia a povestit într-un podcast difuzat joi că în 2016, înainte ca Donald Trump să devină preşedinte, exista convingerea că Statele Unite vor fi depăşite de China.

„Ni se spunea tuturor că Hillary (Clinton) va câştiga. Că zilele de glorie ale Americii s-au terminat. Că China va deveni următoarea mare putere”, i-a spus Zacharia comentatorului conservator Jack Posobiec.

„Îmi amintesc foarte clar. Tocmai mă întorsesem din China şi mă gândeam: 'Cum ar putea China să fie următoarea mare putere? Nici măcar nu au toalete adecvate'”, a adăugat ea.

Reacția Chinei

Beijingul a invitat-o vineri pe Katie Zacharia să viziteze „mai des” China după declaraţiile ei despre „toaletele inadecvate” din ţară.

„O invităm să viziteze China mai des, ori de câte ori are ocazia”, a declarat zâmbind Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, în cadrul unei conferinţe de presă.

Donald Trump a vorbit în repetate rânduri despre „relaţia sa foarte bună” cu preşedintele chinez Xi Jinping.

La un summit la Washington în septembrie, cei doi lideri au discutat despre inteligenţa artificială, comerţ şi acordul nuclear cu Iranul, şi au convenit asupra unei noi întâlniri în cursul acestui an.

Katie Zacharia s-a prezentat drept avocat, mai ales pe reţelele sociale şi la Fox News unde a lucrat în calitate de consultant.

Cu toate acestea, nu există nicio dovadă că ar fi promovat examenul de intrare în barou în Statele Unite după ce a absolvit Universitatea Pepperdine din California cu o diplomă în drept.

Întrebată joi de publicaţia media conservatoare Real America's Voice, ea a declarat că s-a înscris pentru a susţine examenul de barou, însă a fost apoi „distrasă şi implicată” de mutarea în China, unde urma să locuiască împreună cu soţul ei.

„Am spus pur şi simplu: 'Hai să profităm de data asta, voi susţine examenul de barou şi voi vedea cum merge'. Rezultatele nu sunt cu adevărat importante, pentru că ştiam că nu voi avea nevoie de barou în China şi am plecat la scurt timp după aceea”, a adăugat ea.

Katie Zacharia a locuit apoi la Beijing, unde a lucrat ca avocat la o importantă firmă de avocatură chineză.

Ea a explicat că nu a mai susţinut din nou examenul de barou la întoarcerea în Statele Unite pentru că i s-a născut primul copil.

Denunţând „dezinformarea” şi „neînţelegerile”, ea a declarat că „mulţi oameni din industrie” o asiguraseră că poate practica avocatura, având în vedere diploma sa în drept şi experienţa sa internaţională în dreptul afacerilor, dobândită în China.

„Am fost foarte atentă în abordarea mea”, a insistat ea.

Campaign for Accountability, o organizaţie de etică politică, a solicitat miercuri Asociaţiei Baroului din California să lanseze o anchetă.

„În California, a te numi avocat fără licenţă nu este o lăudăroşenie; este un delict”, a declarat organizaţia într-un comunicat de presă.

Editor : C.L.B.

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