Noul guvern al Ungariei promite să desecretizeze arhivele poliţiei secrete din perioada comunistă

peter magyar
Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei. Foto: Profimedia

Noul guvern al Ungariei va desecretiza arhivele istorice ale poliţiei secrete din perioada comunistă, potrivit celui care va fi şeful de cabinet al lui Peter Magyar, câştigătorul alegerilor parlamentare din această lună care ar urma să devină prim-ministru la 9 mai, relatează Reuters, citată de News.ro.

Partidul de centru-dreapta al lui Magyar, Tisza, a învins partidul Fidesz al liderului veteran Viktor Orban în 12 aprilie, pe baza promisiunilor de a readuce Ungaria pe o traiectorie pro-europeană, de a revigora o economie aflată în agonie şi de a asigura deblocarea a miliarde de euro din fondurile îngheţate ale Uniunii Europene.

Balint Ruff, confirmat miercuri de Magyar pentru postul de şef de cabinet al prim-ministrului, a declarat site-ului de ştiri Valasz Online că deschiderea arhivelor poliţiei secrete va fi „sarcina sa principală”.

„Aceasta este o sarcină pentru istorici, dar voi putea să mă asigur că următorul guvern va oferi un cadru pentru acest lucru, adică va oferi posibilitatea de a se face cercetări fără presiuni politice”, a spus Ruff, avocat şi consilier politic.

Spre deosebire de Polonia sau Cehia, Ungaria nu a dezvăluit niciodată oficial numele colaboratorilor poliţiei secrete din perioada comunistă, deşi, de-a lungul anilor, unele nume au ajuns treptat în mass-media.

Persoanele fizice pot accesa propriile dosare, dar nu şi, de exemplu, materialele referitoare la alte persoane, inclusiv la foşti informatori.

Istoricul Krisztian Ungvary, un susţinător fervent al transparenţei totale, a afirmat într-o prelegere din 2023 că, deşi „trecutul personalităţilor publice nu este de domeniu public, acestea vor fi în permanenţă vulnerabile la şantaj din partea celor care au acces la informaţii despre trecutul lor”.

Ruff a declarat că îşi propune să înfiinţeze un birou pentru recuperarea miliardelor de forinţi pierduţi din cauza corupţiei şi că va supraveghea, de asemenea, afacerile UE, astfel încât Magyar să poată supraveghea îndeaproape eforturile de deblocare a fondurilor UE.

Editor : Liviu Cojan

