Noul Guvern al Ungariei trece la reformarea mass-media publice, „portavocea lui Viktor Orban”

Partidul Tisza, aflat la putere în Ungaria, a depus vineri un proiect de lege pentru reformarea mass-media publice, despre care criticii din țară și din străinătate afirmă că a devenit o portavoce a guvernului sub fostul lider de dreapta Viktor Orbán, scrie TVPWorld.

Reforma mass-media publice a fost una dintre promisiunile cheie ale partidului Tisza al prim-ministrului Peter Magyar, care l-a înlăturat pe Orbán în urma victoriei zdrobitoare de la alegerile din aprilie. O majoritate constituțională va permite partidului Tisza să anuleze reformele lui Orbán, despre care criticii spun că au dăunat democrației.

Obiectivul central declarat al proiectului de lege este de a restabili un serviciu public de radiodifuziune independent, transparent și responsabil.

Un alt element cheie este restructurarea MTVA, un holding care gestionează în prezent mass-media publice, prin divizarea acestuia într-o companie responsabilă de radiodifuziune și televiziune și restabilirea agenției naționale de știri MTI ca entitate independentă.

Proiectul de lege instituie, de asemenea, Comitetul Independent pentru Mass-media Publice, însărcinat cu protejarea independenței mass-media publice, supravegherea operațiunilor și finanțelor acesteia și participarea la selectarea conducerii sale.

Comitetul ar fi condus pe bază de paritate, cu reprezentare egală pentru guvern și opoziție, precum și pentru reprezentanții independenți ai sectorului mass-media.

În plus, un Consiliu al Mass-media Publice ar monitoriza respectarea principiilor serviciului public pe baza unei Carte a Serviciului Public.

Proiectul de lege ar reforma, de asemenea, Consiliul Mass-media, un organism al Autorității Naționale pentru Mass-media și Infocomunicații, pentru a asigura o componență mai echilibrată și decizii mai transparente, introducând în același timp reguli mai stricte privind conflictul de interese.

Un alt obiectiv cheie al proiectului de lege este încetarea mandatelor actualilor conducători ai mass-media publice, încredințându-i ministrului Culturii, Zoltán Tarr, conducerea mass-media publice pentru o perioadă interimară, în timp ce noii conducători ai mass-media publice vor fi aleși printr-un proces de candidatură deschis.

Editor : M.C