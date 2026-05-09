Celebrul „politician dansator” al Ungariei, Zsolt Hegedus, care va deţine portofoliul sănătăţii în noul guvern de la Budapesta, a făcut sâmbătă din nou furori executând un dans al bucuriei chiar pe treptele Parlamentului după ce Peter Magyar a fost învestit prim-ministru, punând capăt oficial celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, scrie News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Hegedus este considerat una dintre figurile-cheie din echipa noului prim-ministru, dar el a devenit celebru în noaptea alegerilor din 12 aprilie când a executat mişcări de dans îndrăzneţe în stilul AC/DC atunci când conducerea partidului a ieşit în mijlocul susţinătorilor. Imaginile s-au viralizat pe reţelele sociale.

Sâmbătă, învestirea lui Peter Magyar ca nou prim-ministru a fost sărbătorită din nou în public, chiar în faţa Parlamentului, unde au venit zeci de mii de susţinători şi s-au desfăşurat concerte în aer liber, ocazie pentru Zsolt Hegedus, chirurg traumatolog şi ortoped, să dea tonul bunei-dispoziţii şi energiei. El a fost aclamat de mulţime ca un adevărat star rock, iar apoi i s-au alăturat dansând şi ceilalţi membri ai echipei lui Peter Magyar.

Editor : A.P.