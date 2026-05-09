Video Viitorul ministru al sănătăţii din guvernul maghiar face din nou furori cu dansul său, la învestirea lui Peter Magyar ca premier

Noul ministru al sănătăţii din guvernul maghiar face din nou furori cu dansul său. Foto: Captură X

Celebrul „politician dansator” al Ungariei, Zsolt Hegedus, care va deţine portofoliul sănătăţii în noul guvern de la Budapesta, a făcut sâmbătă din nou furori executând un dans al bucuriei chiar pe treptele Parlamentului după ce Peter Magyar a fost învestit prim-ministru, punând capăt oficial celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, scrie News.ro.

Hegedus este considerat una dintre figurile-cheie din echipa noului prim-ministru, dar el a devenit celebru în noaptea alegerilor din 12 aprilie când a executat mişcări de dans îndrăzneţe în stilul AC/DC atunci când conducerea partidului a ieşit în mijlocul susţinătorilor. Imaginile s-au viralizat pe reţelele sociale.

Sâmbătă, învestirea lui Peter Magyar ca nou prim-ministru a fost sărbătorită din nou în public, chiar în faţa Parlamentului, unde au venit zeci de mii de susţinători şi s-au desfăşurat concerte în aer liber, ocazie pentru Zsolt Hegedus, chirurg traumatolog şi ortoped, să dea tonul bunei-dispoziţii şi energiei. El a fost aclamat de mulţime ca un adevărat star rock, iar apoi i s-au alăturat dansând şi ceilalţi membri ai echipei lui Peter Magyar.

