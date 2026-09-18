Live TV

Noul mod în care Putin folosește nord-coreenii trimiși de Kim Jong Un. Cum sfidează Rusia sancțiunile internaționale (Raport)

Data publicării:
profimedia-1047732772
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni. Foto: AFP Photo/ KCNA via KNS/ Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Sfidând sancţiunile internaţionale, Rusia recurge la tot mai mulţi muncitori nord-coreeni pentru a construi drone care să fie utilizate împotriva Ucrainei. Această practică oferă regimului de la Phenian o sursă esenţială de venituri pentru finanţarea programelor sale ilegale de înarmare, informează Bloomberg citând un raport publicat de SUA şi aliaţii lor.

Se estimează că până la 25.000 de nord-coreeni lucrează în industria rusă de drone, inclusiv la facilităţi din Alabuga, Tatarstan, unde sunt asamblate vehicule aeriene fără pilot (UAV), potrivit unui raport publicat în data de 16 septembrie de Echipa Multilaterală de Monitorizare a Sancţiunilor.

Pentru a ocoli sancţiunile, muncitorii nord-coreeni din Rusia sunt incluşi într-o schemă de vize pentru studenţi, potrivit Agerpres.

Raportul estimează că un muncitor nord-coreean din Rusia câştigă, în medie, un salariu anual de 7.500 de dolari, sumă din care regimul lui Kim confiscă cea mai mare parte.

Totuşi, salariile lunare ale nord-coreenilor care lucrează în Rusia pot fi de până la cinci ori mai mari decât cele pe care le-ar putea obţine în China, ceea ce transformă Rusia într-o destinaţie tot mai profitabilă pentru regimul de la Phenian.

Raportul estimează că muncitorii nord-coreeni din străinătate ar fi generat venituri de până la 800 de milioane de dolari pentru regimul lui Kim Jong Un în 2025, asigurând fonduri pentru programele ilegale de armament nuclear şi rachete balistice, încălcând astfel rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU.

Această evoluţie subliniază modul în care legăturile militare tot mai strânse dintre Rusia şi Coreea de Nord merg dincolo de armament şi trupe, cuprinzând acum şi forţă de muncă şi producţie industrială.

Rusia obţine o nouă sursă de mână de lucru pentru industriile care susţin războiul din Ucraina, în timp ce regimul lui Kim obţine valută străină pentru finanţarea programelor sale nucleare şi de rachete balistice, subminând şi mai mult cadrul sancţiunilor pe care Moscova însăşi a contribuit cândva să îl impună.

Potrivit autorilor raportului, la sfârşitul anului 2025, între 20.000 şi 70.000 de muncitori nord-coreeni lucrau în China, în timp ce alţi 15.000 - 30.000 se aflau în Rusia.

„Autorităţile din Republica Populară Democrată Coreeană exercită un control extrem asupra deplasărilor muncitorilor şi a interacţiunilor acestora cu persoane din exterior pentru a preveni dezertările; totodată, muncitorii care aleg să dezerteze riscă represalii împotriva membrilor familiilor rămase în Coreea de Nord”, se precizează în document.

Statele Unite şi aliaţii lor, inclusiv Coreea de Sud şi Japonia, fac parte dintr-un grup format din 11 naţiuni care monitorizează aplicarea sancţiunilor împotriva Coreei de Nord.

Grupul a fost înfiinţat în 2024, după ce un veto rusesc a pus capăt mandatului unui grup de experţi al Naţiunilor Unite care, timp de 15 ani, a raportat cu privire la eludarea sancţiunilor şi la dezvoltarea arsenalului nuclear de către Coreea de Nord.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
JD Vance
3
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Digi Sport
E oficial: Qatar a mai cumpărat o echipă! "Va distruge fotbalul / Luați-vă adio de la campionat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Soldați ruși în timpul unui antrenament.
Rețeaua care îți oferă joburi bine plătite, dar te trimite la război. Cum cad tinerii în capcana agențiilor de recrutare din Rusia
bloc rusia
Atacurile cu drone ucrainene cresc cererea de asigurări pentru locuințe în Rusia. „Clienţii ne sună pe toate telefoanele”
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski, despre China: „Este păcat că nu este de partea noastră în acest război, din punct de vedere politic”
steag NATO sarma ghimbata
Este NATO pregătită să lupte? Războiul din Ucraina scoate la iveală o vulnerabilitate mult mai greu de remediat
Hakan Fidan face declaratii
Turcia intervine pentru siguranța Mării Negre: acord propus Rusiei și Ucrainei pentru oprirea atacurilor asupra navelor
Recomandările redacţiei
cv1
Culisele desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier: Ilie Bolojan nu...
nicusor dan volodimir zelenski presidency
Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fritz respinge speculațiile că el i-a zis președintelui „România e...
alegeri rusia
Alegeri în bătaia țevii de Kalașnikov. Putin cheamă rușii la urne...
Ultimele știri
Dronă neautorizată, deasupra pistei Aeroportului Național Ronald Reagan din Washington: zborurile au fost oprite
S-au reluat atacurile în Strâmtoarea Ormuz. Iranul anunță că a lovit un petrolier
Cutremur în România, vineri dimineaţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Horia Ivanovici: Tavi Popescu, 23 de ani - este deontologic să-i distrugem cariera „pe surse”?
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Andrei Vochin a explodat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „Toți care vin la FCSB sunt proști, iar când...
Adevărul
După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria...
Playtech
Obiectul neobișnuit găsit de un șofer la cheia mașinii după ce a cumpărat-o. 'Tocmai ajunsesem acasă'...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Guvernul României bagă 113.000.000€ într-un ”OZN”: ”Durata maximă a lucrărilor este de 48 de luni”
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și...
Newsweek
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”