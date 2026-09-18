Noul mod în care Putin folosește nord-coreenii trimiși de Kim Jong Un. Cum sfidează Rusia sancțiunile internaționale (Raport)

Sfidând sancţiunile internaţionale, Rusia recurge la tot mai mulţi muncitori nord-coreeni pentru a construi drone care să fie utilizate împotriva Ucrainei. Această practică oferă regimului de la Phenian o sursă esenţială de venituri pentru finanţarea programelor sale ilegale de înarmare, informează Bloomberg citând un raport publicat de SUA şi aliaţii lor.

Se estimează că până la 25.000 de nord-coreeni lucrează în industria rusă de drone, inclusiv la facilităţi din Alabuga, Tatarstan, unde sunt asamblate vehicule aeriene fără pilot (UAV), potrivit unui raport publicat în data de 16 septembrie de Echipa Multilaterală de Monitorizare a Sancţiunilor.

Pentru a ocoli sancţiunile, muncitorii nord-coreeni din Rusia sunt incluşi într-o schemă de vize pentru studenţi, potrivit Agerpres.

Raportul estimează că un muncitor nord-coreean din Rusia câştigă, în medie, un salariu anual de 7.500 de dolari, sumă din care regimul lui Kim confiscă cea mai mare parte.

Totuşi, salariile lunare ale nord-coreenilor care lucrează în Rusia pot fi de până la cinci ori mai mari decât cele pe care le-ar putea obţine în China, ceea ce transformă Rusia într-o destinaţie tot mai profitabilă pentru regimul de la Phenian.

Raportul estimează că muncitorii nord-coreeni din străinătate ar fi generat venituri de până la 800 de milioane de dolari pentru regimul lui Kim Jong Un în 2025, asigurând fonduri pentru programele ilegale de armament nuclear şi rachete balistice, încălcând astfel rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU.

Această evoluţie subliniază modul în care legăturile militare tot mai strânse dintre Rusia şi Coreea de Nord merg dincolo de armament şi trupe, cuprinzând acum şi forţă de muncă şi producţie industrială.

Rusia obţine o nouă sursă de mână de lucru pentru industriile care susţin războiul din Ucraina, în timp ce regimul lui Kim obţine valută străină pentru finanţarea programelor sale nucleare şi de rachete balistice, subminând şi mai mult cadrul sancţiunilor pe care Moscova însăşi a contribuit cândva să îl impună.

Potrivit autorilor raportului, la sfârşitul anului 2025, între 20.000 şi 70.000 de muncitori nord-coreeni lucrau în China, în timp ce alţi 15.000 - 30.000 se aflau în Rusia.

„Autorităţile din Republica Populară Democrată Coreeană exercită un control extrem asupra deplasărilor muncitorilor şi a interacţiunilor acestora cu persoane din exterior pentru a preveni dezertările; totodată, muncitorii care aleg să dezerteze riscă represalii împotriva membrilor familiilor rămase în Coreea de Nord”, se precizează în document.

Statele Unite şi aliaţii lor, inclusiv Coreea de Sud şi Japonia, fac parte dintr-un grup format din 11 naţiuni care monitorizează aplicarea sancţiunilor împotriva Coreei de Nord.

Grupul a fost înfiinţat în 2024, după ce un veto rusesc a pus capăt mandatului unui grup de experţi al Naţiunilor Unite care, timp de 15 ani, a raportat cu privire la eludarea sancţiunilor şi la dezvoltarea arsenalului nuclear de către Coreea de Nord.

Editor : C.L.B.