Noul Parlament al Republicii Moldova și-a început activitatea. Joi și vineri au loc consultări pentru desemnarea premierului

Ședința de consituire a Parlamentului de legislatura a XII-a al Republicii Moldova a avut loc miercuri, cu participarea președintei Maia Sandu. Cei 101 deputați aleși în septembrie – 55 de la PAS, 26 din Blocul „Patriotic”, 8 de la Alternativa și câte 6 de la Partidul Nostru și Democrația Acasă – s-au întrunit pentru prima dată în plen, potrivit NewsMaker.

Maia Sandu s-a adresat cu un mesaj noilor deputați, membrilor Curții Constituționale și ai CEC, precum și reprezentanților corpului diplomatic acreditați la Chișinău.

„Cu toate eforturile noastre în plan intern, pacea, democrația și suveranitatea noastră nu vor fi pe deplin protejate până nu vom încheia procesul de aderare europeană. Acum, după votul cetățenilor, noul legislativ este chemat să ducă țara în UE”, a spus Maia Sandu.

Ea a făcut apel către parlamentari să contribuie la armonizarea legislației naționale cu cea europeană și să susțină „cu loialitate și bună credință” procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Maia Sandu a spus că alegerile parlamentare au avut loc într-un climat tensionat, în care „adevărul s-a amestecat cu minciuna, speranța cu frica”, iar o parte dintre aceste tensiuni au fost „alimentate din exterior”. Totuși, a spus Sandu, cetățenii au ales calea păcii și a integrării europene, iar mobilizarea „fără precedent” a instituțiilor statului și a cetățenilor a permis apărarea democrației.

„Este imperativă continuarea acestor eforturi pentru ca niciun alt scrutin să nu mai poată fi amenințat de bani murdari sau amenințări străini, precum cel de acum 3 săptămâni. Nu putem admite vreodată ca puterea în țara noastră să fie scoasă la licitație și să fie acaparată de cine reușește să plătească mai mult. Știm ce înseamnă un stat capturat și cred ferm că oamenii nu doresc să se întoarcă acele vremuri”, a adăugat ea. „Pacea este bunul nostru cel mai de preț, iar noi avem datoria să o protejăm”, a mai spus președintele statului.

Igor Grosu a fost reales miercuri, prin vot secret, în fruntea legislativului Republicii Moldova.

Candidatura politicianului a fost susținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), câștigător al alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Contracandidatul său a fost Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului „Alternativa” și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, când a fost învins de Maia Sandu.

La votul secret au participat 87 de deputați.

Grosu a obținut 55 de voturi, în timp ce Stoianoglo a fost susținut de 32 de parlamentari, potrivit publicației NewsMaker.

Președinta Maia Sandu a anunțat că, joi și vineri, va desfășura consultări cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea în legislativ, îl va propune pe Alexandru Munteanu, economist cu experiență în finanțe publice și investiții, pentru funcția de șef al guvernului.

Întrebat de ce nu a ales să preia el însuși conducerea executivului, Igor Grosu a explicat că se consideră „mai potrivit pentru activitatea legislativă”:

„Țara are nevoie de creștere economică. Avem nevoie de un premier cu profil economic solid, care să implementeze programe de dezvoltare și să asigure stabilitatea financiară. PAS a identificat o persoană competentă pentru această misiune.”

 

 

 

