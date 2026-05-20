Noul premier al Bulgariei este de acord cu prelungirea desfăşurării avioanelor militare americane pe aeroportul din Sofia

B-52 Stratofortress
Un bombardier strategic B-52 Stratofortress este alimentat de un KC-135 Stratotanker. Foto: Profimedia

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat miercuri, în urma unor discuţii telefonice cu Washingtonul, că anticipează o prelungire a prezenţei aeronavelor militare americane pe aeroportul din Sofia.

„Pe aeroportul Vasil Levski din Sofia sunt staţionate avioane cisternă ale Forţelor Aeriene ale SUA, partenerul nostru strategic şi aliatul nostru. Acestea sunt aici în urma deciziei guvernului Rosen Zhelyazkov (fostul premier - n.r.) şi vor rămâne aici până la sfârşitul lunii mai”, a declarat Rumen Radev, după o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump şi cu secretarul american al apărării Pete Hegseth, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

„Aştept ca partea americană să solicite o prelungire a staţionării lor pe aeroportul din Sofia”, a adăugat noul premier bulgar, considerat de unele mass-media drept un politician „pro-rus”.

Potrivit unor surse din Ministerul bulgar al Apărării, numărul aeronavelor americane staţionate pe aeroportul internaţional din Sofia variază în funcţie de rotaţia lor, astfel că între 7 şi 12 avioane de realimentare în zbor Boeing KC-135 Stratotanker se află acolo simultan. Pe acelaşi aeroport sunt desfăşurate de asemenea de către SUA avioane militare de transport C-17 şi C-130.

Potrivit unor observatori, avioanele cisternă Boeing KC-135 Stratotanker desfăşurate pe aeroportul din Sofia au fost implicate în bombardamentele americano-israeliene lansate împotriva Iranului pe 28 februarie, aceste avioane fiind folosite în operaţiunile de realimentare în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament, misiuni desfăşurate deasupra Mării Mediterane, dar pe care Washingtonul şi Sofia nu au dorit să le confirme oficial.

Alte ţări europene au respins însă punerea la dispoziţia armatei americane a unor infrastructuri pentru susţinerea logistică a operaţiunilor militare împotriva Iranului.

Astfel, Spania şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele militare implicate în operaţiuni şi a respins accesul la bazele sale, forţând relocarea unor avioane americane de realimentare în zbor, Italia a respins la rândul ei folosirea bazei Sigonella, iar Franţa a blocat survolul pentru avioanele americane ce transportă arme către Israel.

