Noul premier al Ungariei vrea România în Grupul de la Vișegrad. „Inima Europei bate în Europa Centrală și de Est”

Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Profimedia Images

Ungaria nu numai că dorește să reînvie grupul „Cele patru țări din Visegrád” ca forță în diplomația Uniunii Europene, ci intenționează să îl extindă, eventual, pentru a include Austria, România și Balcanii de Vest, a declarat miercuri prim-ministrul Péter Magyar, scrie POLITICO.

În prezent, V4 include Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă.

Deși inițial a fost conceput ca un bloc menit să promoveze interesele Europei Centrale în UE, grupul și-a pierdut influența diplomatică în ultimii ani din cauza unor diviziuni interne profunde, în special între predecesorul pro-Kremlin al lui Magyar, Viktor Orbán, și prim-ministrul polonez anti-rus și pro-UE, Donald Tusk.

Magyar şi-a propus ca acest grup să devină o veritabilă forță politică în Uniunea Europeana şi a sugerat că ar trebui să adere și țările nordice, Croația, Slovenia, probabil Austria și inclusiv tarile din Balcanii de Vest care în prezent nu fac parte din blocul comunitar.

După înlăturarea de la putere a fostului premier maghiar, Viktor Orban, Ungaria şi Polonia îşi propun să refacă Grupul de la Vișegrad, care să aibă un cuvant greu de spus în diplomaţia europeană.

Peter Magyar, premierul Ungariei: Ungaria va fi o țară parteneră pentru Polonia și, bineînțeles, împreună cu Slovacia și Republica Cehă în cadrul Grupului de la Vișegrad, astfel încât formatul de la Vișegrad să își recapete vitalitatea și splendoarea, influența în Uniunea Europeană. Sunt gata să extind colaborarea de la Vișegrad pentru a include și alte țări, poate țările scandinave, poate Austria, Croația, Slovenia, România sau țările din Balcanii de Vest care nu au aderat încă la UE. Inima Europei bate în Europa Centrală și de Est. De aceea trebuie să lucrăm împreună pentru ca aceasta să dureze cât mai mult posibil, pentru ca această inimă să bată cât mai puternic posibil. Mă bucur foarte mult că domnul prim-ministru salută ideea de a organiza, în timpul președinției ungare care durează până la sfârșitul lunii iunie, o reuniune a șefilor de guvern, așa că, profitând de ocazie, îi invit la sfârșitul lunii iunie pe prim-miniștrii Poloniei, Slovaciei și Cehiei, şi sper că vom reuși să organizăm o reuniune la Budapesta la sfârșitul lunii iunie.

Magyar a mai spus că Ungaria, în calitate de președinte actual al Grupului de la Vișegrad, ar putea încerca să organizeze un summit la Budapesta înainte de sfârșitul lunii iunie.

„Voi fi mai mult decât fericit”, a spus Tusk. „Am așteptat mulți, mulți ani acest moment în care să mă așez din nou la aceeași masă cu un maghiar, un slovac și un ceh pentru a discuta ce putem face împreună pentru națiunile noastre și pentru Europa.”

Tusk a subliniat, de asemenea, importanța restabilirii relațiilor bilaterale.

