Noul Război Rece care va schimba lumea: Ce este strategia „roiurile înving titanul”, cu care China vrea să câștige cursa AI contra SUA

Cursa tot mai strânsă dintre SUA și China în domeniul inteligenței artificiale a început să fie comparată cu Războiul Rece și marile întreceri științifice și tehnologice declanșate de rivalitatea dintre cele două superputeri de la acea vreme. Consecințele acestei noi competiții vor fi cel puțin la fel de importante și vor duce la o transformare a industriei, societății și geopoliticii, potrivit unei analize Wall Street Journal.

Companiile de tehnologie din China rămăseseră atât de mult în urma celor americane, la începutul anului trecut, încât multe dintre ele se bazau pe modelele Llama oferite gratis de Meta.

Un an mai târziu, start-upul chinezesc DeepSeek i-a șocat chiar și pe experții din Silicon Valley cu noul său model AI foarte puternic. „China are în sfârșit un model de care poate fi mândră”, a spus premierul Li Qiang, anunțul declanșând un val și mai mare de măsuri de sprijin pentru companiile de tehnologie din China din partea guvernului de la Beijing.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cursa AI s-a aprins atât de mult încât mulți lideri au început să ignore îngrijorările legate de pericolul modelelor puternice de inteligență artificială, inclusiv capacitatea lor de a răspândi dezinformare și conținut dăunător și dezvoltarea unor sisteme AI superinteligente ce nu respectă valorile umane.

„Viitorul AI nu va fi câștigat dacă ne facem mereu griji pentru siguranță”, a spus vicepreședintele american JD Vance, într-un discurs susținut în luna februarie la Paris.

Ambele țări sunt motivate în această cursă atât de potențialul mare al inteligenței artificiale, cât și de teama de a nu rămâne în urmă.

Statele Unite ar putea deveni o „putere de mâna a doua sau și mai slabă” dacă pierde cursa AI

În Washington și Silicon Valley, toată lumea își face griji în legătură cu „inteligența artificială autoritară” dezvoltată de China, care ar putea distruge superioritatea Statelor Unite în domeniul tehnologic.

Un nou raport al Centrului pentru Politici de Securitate (CSP) de la Washington avertizează că inteligența artificială este noul „Război Rece al secolului XXI” și că Beijingul este aproape să devină lider mondial în domeniul AI.

Dacă Partidul Comunist Chinez va ajunge să domine tehnologia AI până în 2030, așa cum plănuiește, SUA vor deveni o „putere de mâna a doua sau și mai slabă”, se menționează în raportul CSP.

De partea cealaltă, Beijingul este convins că dacă nu va ține pasul cu SUA în cursa AI, Washingtonul va putea să oprească mai ușor ascensiunea Chinei ca putere globală.

Roboții umanoizi IRON dezvoltați de compania Xpeng din China se deplasează, vorbesc și gesticulează la fel ca oamenii. Foto: Profimedia Images

Statele Unite au în continuare un avantaj clar în fața Chinei, care nu poate produce microcipuri la fel de performante și nici nu poate egala puterea financiară a investitorilor privați din America, care au susținut companiile AI cu până la 104 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025 și se pregătesc să facă investiții și mai mari.

Pe de altă parte, China are un număr uriaș de ingineri foarte capabili, costuri mai mici și un model de dezvoltare susținut de stat care obține rezultate mult mai repede decât SUA.

Beijingul vrea să profite de energia ieftină produsă de vastele parcuri eoliene și fotovoltaice din regiunea Mongolia Interioară pentru a conecta sute de centre de date, creând un fel de „cloud național” până în 2028.

Statele Unite au un avantaj de doar câteva luni în fața Chinei în domeniul AI

Experții AI spun că este prea devreme să ne dăm seama cine are cele mai mari șanse să câștige cursa AI, care nu va fi decisă neapărat de partea care va investi cel mai mult.

La fel ca în cazul rețelelor sociale, unde americanii dominau piața la început, iar chinezii i-au ajuns din urmă și au redefinit industria odată cu ascensiunea TikTok, și în domeniul inteligenței artificiale China încearcă să folosească aceeași strategie.

Statele Unite au un avantaj de doar câteva luni în fața Chinei în domeniul AI, potrivit lui Chris McGuire, care a ajutat la introducerea restricțiilor privind exportul cipurilor folosite de AI în timpul administrației Biden.

În timp ce modelele AI din China au ajuns aproape la fel de bune ca cele americane, potrivit Chatbot Arena, Beijingul a introdus în societate tehnologii bazate pe inteligența artificială mult mai repede decât SUA, inclusiv robotaxiuri, drone autonome și roboți umanoizi.

Având în vedere progresul extrem de rapid al Chinei, America este „foarte norocoasă” că încă are un avantaj în privința microcipurilor, a spus McGuire.

China vrea să folosească tehnologiile AI în 90% din activitățile economice ale țării până în 2030. Foto: Profimedia Images

„Momentul Sputnik” pentru China. Inteligența artificială ar putea avea un impact mai mare asupra societății decât internetul

Experții din industrie spun că apariția ChatGPT a fost „momentul Sputnik” pentru China, care și-a intensificat eforturile pentru a rămâne în competiție cu SUA.

Liderii de la Washington și Beijing consideră că inteligența artificială este o tehnologie revoluționară care ar putea perturba societatea mai mult chiar și decât calculatoarele digitale și internetul.

Dacă sistemele AI vor depăși inteligența umană și vor dobândi capacitatea de a se îmbunătăți singure, ar putea oferi o superioritate științifică, economică și militară de neîntrecut țării care le controlează.

Hackerii și spionii cibernetici vor fi și mai greu de oprit cu ajutorul instrumentelor AI, iar cooperarea între China și SUA în combaterea grupurilor extremiste care vor să folosească inteligența artificială ca să producă arme biologice, spre exemplu, va fi mult mai dificilă, dacă nu chiar imposibilă.

„Costurile războiului rece din domeniul AI sunt deja mari și vor fi mult mai mari”, a spus Paul Triolo, fost analist din guvernul SUA. „O cursă AI între China și SUA va deveni o profeție autoîmplinită, deoarece niciuna dintre părți nu va putea avea încredere în cealaltă că va impune restricții asupra dezvoltării capacităților AI avansate.”

Unii experți avertizează că noul noul „Război Rece al secolului XXI” se va purta în domeniul inteligenței artificiale, acolo unde China este aproape să devină lider mondial. Captură video: X

„Roiurile înving titanul” și planul „AI Plus” al lui Xi Jinping

China mizează pe strategia „roiurile înving titanul”, dezvoltând sisteme care combină milioane de cipuri pentru a crește viteza și eficiența procesării datelor. Huawei a spus că această abordare poate egala cele mai bune sisteme Nvidia, deși consumă mai multă energie.

Prin planul „AI Plus” al lui Xi Jinping, Beijingul a arătat că dorește să folosească inteligența artificială pentru a „remodela paradigma producției și a vieții omului”. Noile tehnologii AI vor fi folosite în 70% din activitățile economice ale Chinei până în 2027, urmând să cuprindă 90% din economia țării în 2030.

China ar putea fi la zece ani distanță de a putea produce microcipuri la fel de avansate ca cele mai performante variante din America, după ce restricțiile privind exportul de tehnologie din SUA au încetinit progresul companiilor chineze precum DeepSeek, care dezvoltă următoarea generație de modele AI.

Pentru China, „cel mai dificil lucru din lume” este indigenizarea celor mai avansate tehnologii, în special în domeniul semiconductorilor. O întrebare cheie este dacă firmele de tehnologie vor putea obține modele AI tot mai puternice doar prin simpla creștere a puterii de calcul cu ajutorul unor cipuri tot mai performante.

„Nu știm în ce direcție va merge tehnologia”, a explicat Helen Toner, director de strategie al Centrului pentru Securitate și Tehnologii Emergente din cadrul Universității Georgetown.

Editor : Raul Nețoiu