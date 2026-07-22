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Noul șef al armatei ucrainene a intrat în vizorul Rusiei: Moscova a emis un mandat de arestare pe numele lui Mîhailo Drapatîi

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Russia Ukraine War
Mîhailo Drapatîi, noul comandant-şef al Armatei Ucrainene. Foto: Profimedia
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Autoritățile ruse de aplicare a legii au emis un mandat de arestare pe numele noului comandant al forțelor armate ucrainene, generalul-maior Mîhailo Drapatîi, au relatat marți seara mass-media de stat, conform The Moscow Times.

Conform agenției de știri RIA Novosti, Drapatîi figurează în baza de date a persoanelor căutate de Ministerul de Interne al Rusiei, fără ca noile acuzații aduse împotriva sa să fie specificate în mod explicit.

Comitetul de Anchetă al Rusiei, principalul organism de anchetă al țării, l-a pus sub acuzare pe Drapatîi încă din 2023, în legătură cu acuzațiile privind moartea a 154 de persoane în estul Ucrainei, sub comanda sa, în perioada 2017-2019.

Mandatul de arestare a fost emis la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe generalul Oleksandr Sîrski și l-a numit pe Drapatîi în locul acestuia.

Reorganizarea conducerii a avut loc după câteva zile de proteste publice în stradă, declanșate de demiterea anterioară a lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al Apărării.

Mîhailo Drapatîi se luptă cu forțele ruse de peste un deceniu. A devenit cunoscut la nivel național pentru prima dată în 2014, în timpul luptelor din Donbas, când a comandat vehiculului său blindat să spargă un blocaj în Mariupol pentru a salva polițiștii asediați.

Mai târziu în acel an, a reușit să conducă o unitate încercuită în afara teritoriului controlat de ruși. În urma invaziei pe scară largă a Rusiei, Drapatîi a fost trimis în repetate rânduri să stabilizeze sectoare critice ale frontului.

La jumătatea anului 2024, el a oprit o ofensivă rusă în apropierea orașului Harkov și a contribuit la menținerea liniei frontului, devenind ulterior cel mai tânăr comandant al forțelor terestre ucrainene din istorie, una dintre cele mai înalte funcții din armata ucraineană.

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Editor : A.M.G.

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