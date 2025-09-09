Noul tanc al Chinei care „va revoluționa bătăliile terestre”. Soldații văd câmpul de luptă „ca într-un joc video”

Noul tanc Type 100 al armatei chineze, dezvăluit la parada de Ziua Victoriei de săptămâna trecută de la Beijing, marchează o schimbare fundamentală către un război „inteligent, bazat pe informații și fără echipaj uman”, potrivit presei chineze de stat.

Tancul ușor reprezintă o distanțare de la designul tradițional al vehiculelor blindate: nu mai pune atât de mult accent pe blindajul gros, ci acordă prioritate integrării sistemelor inteligente. Este un răspuns la evoluțiile războiului blindat din ultimii ani, așa cum s-a văzut în războiul din Ucraina, unde tancurile au fost vizate de drone, relatează South China Morning Post.

Armata chineză spune că noul tanc va „revoluționa total viitoarele bătălii terestre”.

Noul tanc este mai mic și mai ușor decât tancurile principale de luptă Type 99 care au intrat în serviciu în 2001. Type 100 este propulsat de un sistem hibrid diesel-electric care a îmbunătățit mobilitatea, manevrabilitatea pe toate terenurile și a redus zgomotul, potrivit oficialilor chinezi.

„Sunt capabile să se apropie de inamic în mod silențios în anumite medii”, a declarat Wang Qun, membru al echipajului unuia dintre noile tancuri prezente la paradă, pentru postul de televiziune de stat CCTV.

Tancul Type100 este echipat cu un tun principal de 105 mm, în loc de tunurile obișnuite de 125 mm. În ciuda calibrului său mai mic, turela fără pilot a tancului, cu sistem avansat de control al tirului și diverse opțiuni de muniție, oferă în continuare o putere de foc semnificativă și poate fi operată în siguranță din interiorul vehiculului, spun chinezii.

Au existat modificări de design substanțiale la protecția tancului. Type 100 nu se bazează pe un blindaj gros, ci pe un amestec de protecție pasivă și activă.

Sistemele sale de avertizare cu infraroșu și laser pot detecta instantaneu amenințările care se apropie și pot lansa rachete interceptoare, grenade de bruiaj sau fascicule laser pentru a le contracara. Dar cea mai mare schimbare este gradul ridicat de informatizare, care permite o mai bună conștientizare a situației și o mai bună coordonare.

„Imagistica de 360 de grade ne permite să observăm împrejurimile în timp ce stăm înăuntru”, a declarat Wang pentru CCTV.

Conducătorul de tanc are o o „priveliște asemănătoare unui joc video”, cu datele de telemetrie ale vehiculului pe o parte a ecranului și o hartă a câmpului de luptă pe cealaltă, potrivit CCTV.

Membrii echipajului poartă, de asemenea, un ceas inteligent care le permite comunicarea instantanee a informațiilor.

Televiziunea chineză de stat mai spune că aceste vehicule de asalt blindate de nouă generație vor constitui „forța de bază” a Forțelor Terestre ale armatei chineze pe viitoarele câmpuri de luptă.

