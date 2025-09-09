Live TV

Noul tanc al Chinei care „va revoluționa bătăliile terestre”. Soldații văd câmpul de luptă „ca într-un joc video”

Data publicării:
noul tanc al chinei la parada militara
Foto: Profimedia

Noul tanc Type 100 al armatei chineze, dezvăluit la parada de Ziua Victoriei de săptămâna trecută de la Beijing, marchează o schimbare fundamentală către un război „inteligent, bazat pe informații și fără echipaj uman”, potrivit presei chineze de stat.

Tancul ușor reprezintă o distanțare de la designul tradițional al vehiculelor blindate: nu mai pune atât de mult accent pe blindajul gros, ci acordă prioritate integrării sistemelor inteligente. Este un răspuns la evoluțiile războiului blindat din ultimii ani, așa cum s-a văzut în războiul din Ucraina, unde tancurile au fost vizate de drone, relatează South China Morning Post.

Armata chineză spune că noul tanc va „revoluționa total viitoarele bătălii terestre”.

Noul tanc este mai mic și mai ușor decât tancurile principale de luptă Type 99 care au intrat în serviciu în 2001. Type 100 este propulsat de un sistem hibrid diesel-electric care a îmbunătățit mobilitatea, manevrabilitatea pe toate terenurile și a redus zgomotul, potrivit oficialilor chinezi.

„Sunt capabile să se apropie de inamic în mod silențios în anumite medii”, a declarat Wang Qun, membru al echipajului unuia dintre noile tancuri prezente la paradă, pentru postul de televiziune de stat CCTV.

Tancul Type100 este echipat cu un tun principal de 105 mm, în loc de tunurile obișnuite de 125 mm. În ciuda calibrului său mai mic, turela fără pilot a tancului, cu sistem avansat de control al tirului și diverse opțiuni de muniție, oferă în continuare o putere de foc semnificativă și poate fi operată în siguranță din interiorul vehiculului, spun chinezii.

Au existat modificări de design substanțiale la protecția tancului. Type 100 nu se bazează pe un blindaj gros, ci pe un amestec de protecție pasivă și activă.

Sistemele sale de avertizare cu infraroșu și laser pot detecta instantaneu amenințările care se apropie și pot lansa rachete interceptoare, grenade de bruiaj sau fascicule laser pentru a le contracara. Dar cea mai mare schimbare este gradul ridicat de informatizare, care permite o mai bună conștientizare a situației și o mai bună coordonare.

„Imagistica de 360 de grade ne permite să observăm împrejurimile în timp ce stăm înăuntru”, a declarat Wang pentru CCTV.

Conducătorul de tanc are o o „priveliște asemănătoare unui joc video”, cu datele de telemetrie ale vehiculului pe o parte a ecranului și o hartă a câmpului de luptă pe cealaltă, potrivit CCTV.

Membrii echipajului poartă, de asemenea, un ceas inteligent care le permite comunicarea instantanee a informațiilor.

Televiziunea chineză de stat mai spune că aceste vehicule de asalt blindate de nouă generație vor constitui „forța de bază” a Forțelor Terestre ale armatei chineze pe viitoarele câmpuri de luptă.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Digi Sport
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
atac doha
Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia anunță că a reținut un agent bielorus și va extrăda un...
qatar
Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului...
diana buzoianu face declaratii
Deșeurile care intră în țară ca produse second-hand, blocate...
Ultimele știri
Preliminarii CM 2026. Cipru – România, AZI, de la 21:45. Lucescu: Sunt convins că vom intra intra bine în teren
„Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul președintelui unui stat vecin cu Ucraina
Germania trimite Ucrainei mii de drone cu rază lungă de acțiune pentru atacuri împotriva „maşinăriei de război ruseşti”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
CHINA BEIJING XI JINPING RUSSIA MONGOLIA TRILATERAL MEETING (CN)
Rusia, China și Mongolia au organizat exerciții militare comune. Ce obiective au vizat cele trei țări
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
SUA opresc colaborarea cu țările europene pentru combaterea dezinformării provenite din state ostile, precum Rusia, China și Iran (FT)
President Trump Signs Executive Orders
China reacționează după ordinul lui Trump pentru crearea unei „liste negre” cu țările care rețin cetățeni americani
Hacker cu telefon
Cum ar fi încercat China să afle informații din interiorul administrației Trump privind negocierile comerciale cu Beijingul
Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto- Profimedia
Televiziunea de stat chineză a cerut ca agenția Reuters să șteargă videoul cu discuția lui Putin cu Xi Jinping despre nemurire
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din...
Fanatik.ro
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
La ce distanţă faţă de curtea vecinului poţi avea ferestre? Ghid pentru construcţiile noi
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi...
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea