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Novaia Gazeta, unul dintre ultimele bastioane ale presei independente din Rusia, îşi încetează activitatea după 30 de ani

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novaia gazeta inchisa rusia
Un tablou cu Vladimir Putin şi oficiali ruşi, alături de exemplare ale ziarului Novaia Gazeta, expus în redacţia publicaţiei din Moscova, pe 24 martie 2021. Ziarul şi-a anunţat închiderea pe 30 octombrie 2026, sub presiunea autorităţilor ruse. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Redactorul-şef, reţinut în octombrie Şase jurnalişti şi colaboratori, asasinaţi

Ziarul Novaia Gazeta, bastion istoric al presei independente din Rusia, care s-a opus deschis ofensivei ruseşti împotriva Ucrainei, şi-a anunţat vineri închiderea sub presiunea autorităţilor ruse.

„Novaia Gazeta încetează să mai existe. Autorităţile ruse, serviciile speciale ruseşti, au obligat redacţia să-şi înceteze activitatea”, a declarat redactorul-şef al Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, într-o declaraţie publicată pe YouTube, relatează AFP preluată de Agerpres.

Într-un comunicat separat, publicaţia a afirmat că a primit o notificare de evacuare care îi obligă pe angajaţii redacţiei să părăsească sediul istoric din Moscova începând cu 9 noiembrie, în timp ce sistemul care îi permitea ziarului, înfiinţat în 1993, să primească donaţii a fost blocat, privându-l „complet” de finanţare.

„Treizeci de ani dintr-o viaţă împărtăşită cu ţara şi cetăţenii ei se vor sfârşi, lăsându-ne în stradă, fără mijloace de existenţă, sub ameninţarea constantă a represiunii”, a afirmat redacţia.

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Redactorul-şef, reţinut în octombrie

La mijlocul lunii octombrie, Serghei Sokolov a fost reţinut după percheziţii la domiciliul său din Moscova şi apoi eliberat după un interogatoriu la Comitetul de anchetă rus, în cadrul unei investigaţii vizând un alt jurnalist al Novaia Gazeta, Oleg Roldughin, a anunţat publicaţia independentă, clasificată de autorităţile de la Moscova drept „agent străin”.

Organizaţia neguvernamentală Reporteri fără Frontiere (RSF) a denunţat atunci reţinerea lui Sokolov, estimând că aceasta demonstrează „hărţuirea neîncetată de către Kremlin” a publicaţiei Novaia Gazeta.

„Această nouă ofensivă are scopul să reducă la tăcere una dintre ultimele voci ale jurnalismului independent prezentă încă în Rusia”, a declarat ONG-ul, care a cerut autorităţilor ruse „să pună capăt hărţuirii judiciare” împotriva redacţiei şi a jurnaliştilor săi.

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Şase jurnalişti şi colaboratori, asasinaţi

Publicaţia s-a aflat de mai multe ori în colimatorul autorităţilor din cauza investigaţiilor sale privind încălcările drepturilor omului.

Potrivit RSF, şase dintre jurnaliştii şi colaboratorii ziarului au fost asasinaţi, printre care şi editorialista Anna Politkovskaia, împuşcată mortal acum 20 de ani la Moscova.

Redacţia şi activităţile acestei media independente au fost restrânse după introducerea cenzurii militare în Rusia, la începutul ofensivei la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Novaia Gazeta a continuat totuşi să existe, în special pe internet.

Atribuirea etichetei de „agent străin” de către autorităţile ruse obligă la constrângeri administrative grele şi este utilizată de Kremlin pentru reprimarea vocilor critice, notează AFP.

Editor : Ana Petrescu

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