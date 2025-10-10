Live TV

Data publicării:
Maria Corina Machado
Maria Corina Machado .Sursa foto: REUTERS/Gaby Oraa

Maria Corina Machado a aflat că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, vineri, printr-un apel telefonic de la Comitetul Nobel de la Oslo. „Dumnezeule, nu am cuvinte”, a spus, vizibil emoționată. Momentul în care a fost anunțată lidera opoziției din Venezuela a fost filmat. 

Kristian Berg Harpviken, secretarul Comitetului Nobel din Norvegia, a fost cel care a anunțat-o pe Maria Corina Machado, vineri, că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, printr-un apel telefonic. 

„Vorbesc cu Maria Corina Machado?”.

„Da, sunt Maria Corina”.

„Numele meu este Kristian Berg Harpviken, secretarul Comitetului Nobel Norvegian din Oslo și sun să te informez că, peste câteva minute, se va anunța aici, la Institutul Nobel, că ți se va acorda Premiul Nobel pentru pace pentru anul 2025”.

„Cele mai călduroase felicitări, Maria”.

„Dumnezeule. Nu am cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult, dar sper că înțelegeți că asta este o mișcare, este realizare unei întregi societăți. Eu sunt doar o persoană. Cu siguranță nu merit eu singură acest premiu”. 

Politiciana venezueleană Maria Corina Machado, lidera opoziției din această țară sud-americană, a spus că este „șocată” să afle că i s-a acordat premiul Nobel pentru Pace în acest an. Într-un videoclip trimis de echipa sa de presă agenției de știri AFP, Machado îi spune lui Edmundo González, care a înlocuit-o drep candidat atunci când i s-a interzis să candideze: „Sunt șocată!”.

Citește mai multe, aici: VIDEO Maríea Corina Machado este „șocată” că i s-a acordat Nobelul pentru Pace

Maria Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace pentru 2025. Comitetul Nobel norvegian i-a acordat prestigiosul premiu pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”.

