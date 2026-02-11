Live TV

Nu am de gând să convoc alegeri și referendum la sfârșitul acestei luni, spune Zelenski

volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucraiean, Volodimir Zelenski, a negat informațiile de presă potrivit cărora ar intenționa să anunțe alegeri prezidențiale și un referendum privind un „acord de pace” cu Rusia la sfârșitul acestei luni, anunță TVPWorld.

Un articol publicat de Financial Times susținea că președintele ucrainean intenționa să facă anunțul pe 24 februarie.

Însă, răspunzând la întrebările reporterilor într-o discuție pe WhatsApp miercuri seara, Zelenski a spus că alegerile pot avea loc numai dacă se ajunge la un acord de încetare a focului.

Ucraina și Rusia sunt angajate în negocieri mediate de SUA, dar obstacolele principale rămân, în special în ceea ce privește chestiunea sensibilă a concesiilor teritoriale.

Potrivit articolului din Financial Times, bazat pe surse ucrainene și europene, Zelenski ar fi pus în aplicare un plan de alegeri și referendum ca răspuns la presiunea SUA, administrația Donald Trump sugerând, potrivit unor surse, termenul limită de 15 mai.

Zelenski ocupă funcția de președinte al Ucrainei din 20 mai 2019. În condiții normale de pace, mandatul său de cinci ani s-ar fi încheiat deja, dar din cauza invaziei ruse, el a rămas în funcție, ocupând-o până în prezent timp de șase ani și aproape nouă luni, amintește TVPWorld.

 

