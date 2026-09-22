Cu puțin timp înainte de discursul său la dezbaterea Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump a criticat aspru o jurnalistă CNN. Kaitlan Collins îl aștepta la intrare pe președintele SUA, care a fost surprins să o vadă acolo, după boicotul presei la adresa sa. „Este o onoare să fiu aici. Sunt surprins că CNN este aici și relatează despre mine. Nu ar trebui să relateze despre mine, ați spus că nu o veți face. Nu ar trebui să relatați despre mine, dar vă spun: este o onoare să fiu la Națiunile Unite și facem progrese mari”, a spus Trump, potrivit focus.de.

„Țara noastră o duce foarte, foarte bine. Vă mulțumesc tuturor foarte mult”, a adăugat el. Apoi și-a continuat drumul. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media Collins îi pusese lui Trump o întrebare despre războiul din Iran, la care președintele SUA nu a răspuns.

Când un alt reporter l-a întrebat despre mesajul său către Vladimir Putin, Trump s-a întors și a spus: „Puneți capăt războiului”.

Trump interzisese trei posturi americane de radio și televiziune Vineri, Trump a interzis CNN, MS NOW și Politico să relateze de la Casa Albă și a interzis corespondenților să acceseze agențiile de știri. Trump le-a acuzat că răspândesc „știri false”. Luni, cele trei companii media au dat în judecată guvernul SUA, argumentând că interdicția le-a încălcat drepturile conferite de Primul Amendament al Constituției SUA.

Editor : M.C