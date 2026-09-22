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Video „Nu ar trebui să fii aici”: Trump critică un reporter CNN

Data publicării:
UN General Assembly Trump
Donald Trump, înaintea discursului la Adunarea Generală a ONU. Foto: Profimedia
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Din articol
Trump interzisese trei posturi americane de radio și televiziune 

Cu puțin timp înainte de discursul său la dezbaterea Adunării Generale a ONU de la New York, Donald Trump a criticat aspru o jurnalistă CNN. Kaitlan Collins îl aștepta la intrare pe președintele SUA, care a fost surprins să o vadă acolo, după boicotul presei la adresa sa. „Este o onoare să fiu aici. Sunt surprins că CNN este aici și relatează despre mine. Nu ar trebui să relateze despre mine, ați spus că nu o veți face. Nu ar trebui să relatați despre mine, dar vă spun: este o onoare să fiu la Națiunile Unite și facem progrese mari”, a spus Trump, potrivit focus.de.

„Țara noastră o duce foarte, foarte bine. Vă mulțumesc tuturor foarte mult”, a adăugat el. Apoi și-a continuat drumul.

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Collins îi pusese lui Trump o întrebare despre războiul din Iran, la care președintele SUA nu a răspuns.

Când un alt reporter l-a întrebat despre mesajul său către Vladimir Putin, Trump s-a întors și a spus: „Puneți capăt războiului”. 

Trump interzisese trei posturi americane de radio și televiziune 

Vineri, Trump a interzis CNN, MS NOW și Politico să relateze de la Casa Albă și a interzis corespondenților să acceseze agențiile de știri. Trump le-a acuzat că răspândesc „știri false”. Luni, cele trei companii media au dat în judecată guvernul SUA, argumentând că interdicția le-a încălcat drepturile conferite de Primul Amendament al Constituției SUA.

Din solidaritate, ABC, CBS, NBC și chiar Fox News, postul de televiziune prietenos cu Trump, anunțaseră că vor înceta temporar relatarea completă a aparițiilor lui Trump. Discursul său la dezbaterea Adunării Generale a ONU pare a fi o excepție scrie focus.de.

Editor : M.C

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