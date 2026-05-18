Live TV

„Nu așteptăm să vină rușii pe pământul nostru”: Cum se pregătește Estonia să îi strice planurile lui Putin de refacere a Imperiului Rus

Data publicării:
soldați estoni la o paradă de ziua națională
Estonia a reacționat la amenințarea Rusiei mai devreme decât aproape orice altă țară din NATO. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Vom duce luptele la ei din momentul în care războiul va începe” Mini-alianța NATO își diversifică arsenalul militar

În Estonia, sentimentul de îngrijorare legat de amenințările Rusiei s-a intensificat după ce soldații ruși au invadat Ucraina, ceea ce a motivat mii de civili să se alăture Ligii Estoniene de Apărare – un fel de armată teritorială. Conducătorii armatei avertizează că orice armistițiu în Ucraina va porni „numărătoarea inversă” până la refacerea armatei ruse, care ar putea declanșa un nou război chiar și începând de anul viitor, potrivit raportului anual publicat săptămâna trecută de forțele de apărare ale Estoniei.

În timp ce în Marea Britanie aproape jumătate din populație a spus că ar refuza să lupte pentru țara lor „în orice circumstanțe”, conform unui sondaj realizat luna aceasta, în Estonia, 70% dintre cetățenii țării, excluzându-i pe cei din minoritatea rusă, ar fi dispuși să își apere țara. Cu tot cu estonii de origine rusă, procentul ar fi de 62%, potrivit The Times.

„Războiul din Ucraina nu se va încheia cu o situație în care Rusia va fi incapabilă să mai opereze împotriva noastră”, a scris Andrus Merilo, comandantul forțelor de apărare ale Estoniei.

„Speranța lui Putin de a rămâne la putere pentru restul vieții lui depinde de menținerea țării în război. Asta înseamnă că după ce va ieși din războiul din Ucraina, Rusia își va reface capacitatea de luptă a armatei”, a precizat Merilo. „În același timp, va căuta noi ținte și le va pregăti prin activități și campanii de destabilizare.”

Evaluarea Estoniei este că Rusia nu plănuiește doar să își refacă capacitățile militare, ci și să le extindă.

Rusia încearcă să își tripleze numărul de soldați din armata permanentă, a observat și Martin Reisner, un alt oficial important din cadrul Ministerului Apărării din Estonia.

Din fericire, „există o mulțime de oameni în Estonia care sunt pregătiți să lupte și să îi respingă pe ruși în cazul unui atac”, a spus Reisner.

„Vom duce luptele la ei din momentul în care războiul va începe”

Războiul din Ucraina a schimbat calculele privind felul în care statele NATO mici de la granița cu Rusia ar trebui să răspundă unui atac.

Oficialii din armata Estoniei nu vor să se bazeze pe strategia încetinirii avansului soldaților ruși până la venirea armatelor NATO pentru a salva țara.

„Cred că ucrainenii au demonstrat că, dacă vrei să recucerești teritorii, este o luptă grea”, a mai spus Reisner. „Noi nu vom aștepta ca rușii să vină pe pământ estonian ca să ne luptăm cu ei, vom duce luptele la ei din momentul în care războiul va începe efectiv.”

Este micuța Estonie pregătită cu adevărat să invadeze marea Rusie? „Trebuie să fim”, a spus și Neeme Brus, purtătorul de cuvânt al forțelor de apărare.

Cu cinci ani în urmă, răspunsul lui Brus ar fi fost probabil că estonii trebuie să se antreneze și să fie pregătiți. „Acum, spunem foarte clar: Rusia este inamicul nostru. Știm ce fel de regim este acela și cum vor ei să își refacă imperiul.”

Estonia a reacționat la amenințarea Rusiei mai devreme decât aproape orice altă țară din NATO. În 2007, Estonia a fost prima țară din alianță care a fost atacată cibernetic din Rusia și s-a confruntat cu proteste ale membrilor minorității ruse după mutarea unui monument din era sovietică din Tallinn.

„Rusia are mereu un teren de testare”, a spus directorul Centrului Național de Securitate Cibernetică al Estoniei, Gert Auvaart. „Cu 20 de ani în urmă, era Estonia. Acum, este Ucraina.”

Lumea vede în continuare războiul cibernetic ca pe ceva detașat de realitate, care există doar în lumea virtuală. Cu toate acestea, atacurile cibernetice au capacitatea să închidă multe sisteme esențiale din lumea modernă: rețeaua electrică națională, sistemele de plăți, serviciile guvernamentale și spitalele.

„Aceea este flota fantomă a Rusiei”, a spus Auvaart arătând cu degetul înspre navele rusești vizibile în Marea Baltică de la geamul biroului său din Tallinn. „Putem vedea la propriu banii care finanțează acest război cum sunt mutați înainte și înapoi pe mare.”

Mini-alianța NATO își diversifică arsenalul militar

Ucraina a început recent să folosească drone cu rază lungă de acțiune pentru a lovi infrastructura petrolieră a Rusiei, afectând 40% din capacitatea de export a rușilor.

„Ucraina a înlocuit practic sancțiunile Statelor Unite asupra petrolului rusesc cu acțiunea cinetică”, a spus Marek Kohv, analist din partea Centrului Internațional pentru Apărare și Securitate din Tallinn.

Cu toate că țările NATO sunt tot mai nesigure în privința ajutorului pe care l-ar primi din partea Americii lui Trump în cazul unui atac asupra Europei, Kohv crede că este mai puțin probabil ca state precum Estonia, care cheltuie în jur de 5% din PIB pe apărare, să fie abandonate.

„Trump ne-a numit ‘aliați model’”, a spus Kohv. Dar, chiar dacă în Estonia se află în continuare un batalion al armatei americane, Kohv a spus că are mai mare încredere în Europa să răspundă unui atac rusesc.

Cele trei state baltice au format un fel de mini-alianță NATO – Zona de mobilitate militară baltică – și au o cooperare militară strânsă cu alte țări precum Polonia, Marea Britanie și Olanda.

La fel ca alte țări europene, Estonia încearcă să își diversifice arsenalul militar astfel încât să nu mai depindă doar de armele americane.

Cu o populație de doar 1,3 milioane de oameni, corpul de voluntari al armatei Estoniei reprezintă un nivel de participare pe care puține țări europene îl pot egala.

„Cred că o mare parte din susținere se trage din rezistența Ucrainei sau datorită curajului de care au dat dovadă – este pur și simplu miraculos”, a spus Mart (39 de ani), un soldat voluntar. „Este o poveste destul de eroică. O inspirație.”

După instrucție, Mart alege să își ia arma cu el acasă, așa cum au voie mai nou să facă toți voluntarii. El își ține arma sub pat. „Cred că trebuie să fim pregătiți pentru orice.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Viaceslav Kovalski cu pușca sa cu lunetă / un lunetist în Ucraina
A apus era lunetiștilor? Dronele au ajuns să îi înlocuiască până și pe cei mai de temut trăgători din războiul din Ucraina
USA and Cuba flag together. USA Cuba conflicts
SUA analizează o posibilă amenințare cu drone din partea Cubei: scenarii de securitate în atenția Washingtonului
General Carsten Breuer
Un nou avertisment al șefului Armatei germane: Rusia ar putea fi pregătită să atace NATO până în 2029 sau chiar mai devreme
vietnamenz
Mărturia unui vietnamez recrutat de ruși și ajuns prizonier de război în Ucraina: „Nu mergeți în alte țări pentru a le face rău”
profimedia-1095008916
Imagini de la cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO. Cum ar arăta primul răspuns în caz de atac
Recomandările redacţiei
oameni pe o terasă lângă apă în Stockholm
„Este mai atractiv aici decât în America”: Cum s-a transformat Suedia...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan are consultări astăzi, la Cotroceni, cu partidele pentru...
dan dungaciu
AUR condiționează sprijinul pentru un nou Executiv. Dungaciu: Nu ne...
El Nino Phenomenon Causes Drought In Tangerang, Tangerang Regency, Indonesia - 18 Oct 2023
Probabilitatea apariției unui „super El Nino”, în creștere: „Probabil...
Ultimele știri
Raport Amnesty International privind pedeapsa cu moartea în 2025: număr record de execuții la nivel mondial. Țara de pe primul loc
Hantavirus: nava de croazieră MV Hondius ajunge azi în Țările de Jos, cu 27 de persoane la bord
Două avioane de vânătoare s-au ciocnit în zbor la un show aviatic în statul american Idaho
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă soția lui Cristiano Bergodi, în Italia. Puțini știu ce meserie are Marina
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Neluțu Varga vorbește în premieră despre mineritul după aur din Africa. Detaliile și sumele care îți taie...
Adevărul
Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor...
Newsweek
VIDEO Salariile și pensiile, în pericol. Criza politică duce România spre &quot;junk&quot;
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...