Live TV

„Nu au plătit încă un preţ suficient”. Trump confirmă că a primit un plan iranian de pace, dar se declară nemulțumit

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va analiza un plan iranian pentru soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu, afirmând însă că se îndoieşte că acest plan ar fi „acceptabil» pentru Washington.

„Voi analiza în curând un plan pe care Iranul tocmai ni l-a transmis, dar nu-mi pot imagina că ar fi acceptabil, deoarece ei nu au plătit încă un preţ suficient pentru ceea ce au făcut umanităţii şi lumii în ultimii 47 de ani”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa, Truth Social, potrivit News.ro.

Agenţiile de presă iraniene au anunțat că Iranul a transmis Washingtonului, prin intermediul Pakistanului, un plan în 14 puncte menit să pună capăt conflictului în termen de 30 de zile.

Teheranul solicită în acest plan retragerea forţelor americane din zonele apropiate de Iran, ridicarea blocadei porturilor iraniene, ridicarea îngheţării activelor iraniene, plata de despăgubiri, ridicarea sancţiunilor, un „mecanism” privind strâmtoarea Ormuz şi „sfârşitul războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Agenţia Tasnim nu menţionează dosarul nuclear. Or, aceasta este o chestiune centrală pentru Statele Unite şi Israel, care acuză Iranul că doreşte să se doteze cu bomba atomică – lucru pe care ţara îl neagă.

Iranul transmisese deja săptămâna aceasta un nou text prin intermediul Pakistanului, fără ca vreun detaliu să fi ajuns la urechile publicului.

Donald Trump a declarat vineri că nu este „mulţumit” de propunere. Şi, deşi ameninţase deja că va distruge „civilizaţia” iraniană, el a adăugat că ar prefera să nu fie nevoit să „pulverizeze odată pentru totdeauna” Iranul, dar că reluarea războiului rămâne „o opţiune”.

„O reluare a conflictului dintre Iran şi Statele Unite este probabilă, iar faptele au demonstrat că Statele Unite nu respectă nicio promisiune sau acord”, a reacţionat sâmbătă Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al comandamentului forţelor armate iraniene Khatam Al-Anbiya, citat de agenţia de presă Fars.

Citește și: Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
barbat cu catuse la maini
3
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
sorin grindeanu psd
4
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
5
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
Digi Sport
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Abbas Araghchi
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Friedrich Merz / Donald Trump
Deciziile lui Trump care pun cel mai mult în pericol Europa. De ce retragerea trupelor SUA din Germania nu este principala problemă
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
Prima reacție a Cubei după ce Donald Trump a amenințat că va ocupa insula la intoarcerea din Golful Persic
donald tusk sustine o alocutiune
Polonia lansează un apel către țările NATO, după decizia lui Trump privind Germania: „E dezastruos”
Comisia Europeana steaguri
Prima reacție a Comisiei Europene după ce Trump a anunțat taxe mai mari pentru autoturismele din UE
Recomandările redacţiei
tunel
„Europenii pot fi mândri de ceea ce se creează aici”. Cel mai lung...
Tokyo,,Japan,-,November,07,,2021:naval,Jack,Of,German,Navy
Germania a început pregătirea infrastructurii civile pentru război...
kinjal
Cum au reușit ucrainenii să neutraluzeze racheta „de neoprit” a lui...
Tankers anchored in the Strait of Hormuz off the coast of Qeshm Island, Iran
„Criza nu va ajunge niciodată la o rezolvare”. Un jurnalist britanic...
Ultimele știri
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta Morților
„Furnicar pe Autostrada Moldovei A7”. Secretar de stat în MT: În fiecare zi se aştern peste 10.000 de tone de asfalt
O nouă terapie ar putea vindeca sute de boli și ar putea inversa procesul îmbătrânirii. Ce este „Proiectul Manhattan” al longevității
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Filmare rară cu prințesa Charlotte, la împlinirea a 11 ani. Frumoasele imagini publicate de William și Kate...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Care este singurul ”lux” pe care îl are Ion Țiriac. Declarația surpriză a miliardarului român
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Jucătoarele de la CSM București care au o relație nu se mai ascund. Ipostaza în care au apărut tinerele
Adevărul
Semănătoarea își reia activitatea după 10 ani de suspendare, dar nu va mai produce combine
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Până unde poate merge răzbunarea unei femei înşelate: şi-a drogat soţul şi l-a castrat cu un cuţit după ce a...
Newsweek
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte