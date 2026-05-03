„Nu au plătit încă un preţ suficient”. Trump confirmă că a primit un plan iranian de pace, dar se declară nemulțumit

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va analiza un plan iranian pentru soluţionarea conflictului din Orientul Mijlociu, afirmând însă că se îndoieşte că acest plan ar fi „acceptabil» pentru Washington.

„Voi analiza în curând un plan pe care Iranul tocmai ni l-a transmis, dar nu-mi pot imagina că ar fi acceptabil, deoarece ei nu au plătit încă un preţ suficient pentru ceea ce au făcut umanităţii şi lumii în ultimii 47 de ani”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa, Truth Social, potrivit News.ro.

Agenţiile de presă iraniene au anunțat că Iranul a transmis Washingtonului, prin intermediul Pakistanului, un plan în 14 puncte menit să pună capăt conflictului în termen de 30 de zile.

Teheranul solicită în acest plan retragerea forţelor americane din zonele apropiate de Iran, ridicarea blocadei porturilor iraniene, ridicarea îngheţării activelor iraniene, plata de despăgubiri, ridicarea sancţiunilor, un „mecanism” privind strâmtoarea Ormuz şi „sfârşitul războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Agenţia Tasnim nu menţionează dosarul nuclear. Or, aceasta este o chestiune centrală pentru Statele Unite şi Israel, care acuză Iranul că doreşte să se doteze cu bomba atomică – lucru pe care ţara îl neagă.

Iranul transmisese deja săptămâna aceasta un nou text prin intermediul Pakistanului, fără ca vreun detaliu să fi ajuns la urechile publicului.

Donald Trump a declarat vineri că nu este „mulţumit” de propunere. Şi, deşi ameninţase deja că va distruge „civilizaţia” iraniană, el a adăugat că ar prefera să nu fie nevoit să „pulverizeze odată pentru totdeauna” Iranul, dar că reluarea războiului rămâne „o opţiune”.

„O reluare a conflictului dintre Iran şi Statele Unite este probabilă, iar faptele au demonstrat că Statele Unite nu respectă nicio promisiune sau acord”, a reacţionat sâmbătă Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al comandamentului forţelor armate iraniene Khatam Al-Anbiya, citat de agenţia de presă Fars.

