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„Nu avem timp de pierdut”. Criza Volkswagen se adânceşte: costuri suplimentare şi reducerea drastică a estimărilor de profit

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oameni intr-o gabrica volkswagen
Fabrică Volkswagen. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Volkswagen: „Nu avem timp de pierdut”  

Volkswagen a avertizat că va înregistra costuri excepţionale de 10 miliarde de euro (11,5 miliarde de dolari), generate în mare parte de problemele Porsche, şi şi-a redus drastic estimările de profit pentru 2026, transmite Reuters.

Cel de-al doilea mare constructor auto din lume estimează acum o marjă de profit de cel mult 1% în 2026, faţă de intervalul de 4%-5,5% anticipat anterior. Analiştii estimau, în medie, o marjă de 4,1%. 

Aproximativ 6 miliarde de euro din ajustările de valoare sunt legate de noile perspective pe termen mediu pentru Porsche, companie deţinută în proporţie de 75% de Volkswagen. Marca de automobile sport este afectată de tarifele vamale americane şi de prăbuşirea cererii pentru mărcile străine de lux în China, după ce anul trecut a înregistrat o marjă de profit de numai 1,1%. 

Volkswagen: „Nu avem timp de pierdut”  

Avertismentul vine la numai două săptămâni după ce Volkswagen a convenit un amplu plan de transformare, care include încă 50.000 de concedieri, simplificarea structurii grupului şi posibile închideri de fabrici. 

„Nu avem timp de pierdut”, le-a transmis directorul financiar Arno Antlitz angajaţilor, într-un mesaj intern consultat de Reuters. 

El a indicat printre principalele probleme contracţia de 20% a pieţei chineze, extinderea rivalilor asiatici în Europa şi creşterea vânzărilor de automobile electrice, care sunt mai puţin profitabile. 

„Nu există niciun semn de consolidare”, a spus Antlitz despre China. ”Nu putem scăpa de această tendinţă”, transmite News.ro. 

Volkswagen avertizează asupra unei „deteriorări suplimentare a mediului de piaţă, în special în China, precum şi asupra unei accelerări a schimbării cererii în favoarea vehiculelor electrice cu baterii”. Grupul şi-a redus astfel şi aşteptările pentru mărcile Audi şi Volkswagen. 

Grupul Volkswagen, care include şi mărcile Skoda şi Seat, a fost puternic afectat de schimbările de pe cele două pieţe de care a depins în mod tradiţional: China şi Statele Unite. În China, compania şi-a pierdut în 2024 poziţia de cel mai mare constructor auto. 

Investitorii au reacţionat puternic la noul avertisment. Acţiunile Volkswagen au scăzut vineri cu 5,6%, Porsche cu 3,3%, iar Porsche SE, principalul acţionar al Volkswagen, a pierdut 4,9%, după ce şi aceasta şi-a redus estimările. 

Editor : A.C.

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