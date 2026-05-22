„Nu contez pe SUA”. Ce spun estonienii despre amenințarea Rusiei și teama unui nou război în Europa

În rândul estonienilor există puțină încredere că președintele american Donald Trump s-ar grăbi să le apere țara în cazul unei invazii rusești, scrie Kiev Independent. În calitate de stat membru al NATO cu o populație de 1,3 milioane de locuitori, care se învecinează cu Rusia, Estonia s-ar afla probabil în prima linie a unui potențial conflict între alianță și Moscova — o perspectivă considerată din ce în ce mai realistă de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

În public, oficialii estonieni au dat dovadă de încredere.

Deși Rusia rămâne o amenințare pe termen lung, țara baltică este protejată de articolul 5 al NATO — și, prin urmare, de puterea militară a SUA — atâta timp cât forțele Moscovei sunt ocupate în Ucraina, spun ei.

Dar pe străzile din Tallinn, tensiunea este palpabilă.

„Mă gândesc la asta în fiecare zi”, a declarat Egert Heintare, un locuitor din Tallinn, pentru Kiev Independent, când a fost întrebat despre posibilitatea unui atac rus. „Ei (Rusia) sunt mult mai mari; noi suntem o țară micuță.”

Schimbările de poziție ale președintelui SUA în politica externă și disprețul său deschis față de aliații europeni nu contribuie deloc la inspirarea încrederii în rândul estonienilor. În schimb, localnicii își pun încrederea în vecinii și aliații lor europeni.

„Nu sunt sigură în privința lui Donald Trump, dar sper că (membrii europeni ai) NATO ne vor ajuta”, a declarat Eva Reis, o locuitoare din Tallinn, pentru Kiev Independent.

„Cred că francezii sau germanii vor veni (să ajute Estonia). Nu mă bazez pe Statele Unite”, notează Heintare.

Alți locuitori ai țării baltice împărtășesc scepticismul cu privire la angajamentele SUA.

Mohamed Elhalawany, un egiptean care locuiește în Estonia de aproape opt ani, spune că nu „are încredere în America” după ce Trump nu a reușit să ajute Ucraina împotriva agresiunii ruse.

Trump este un „om de afaceri”, spune Elhalawany. „Nu-i pasă de nimic. Îi pasă doar de bani și de petrol.”

Pierderea încrederii în Trump

În multe privințe, Estonia este un aliat exemplar al NATO.

În 2025, s-a numărat printre țările din alianță cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare raportate la PIB, alocând 3,42% pentru apărare.

Doar Polonia, Lituania și Letonia — toate situate în imediata vecinătate a bazelor militare rusești — au cheltuit mai mult.

Se preconizează că ponderea Estoniei va ajunge la 5,4% până în 2029, depășind pragul propus de Trump și convenit la summitul NATO de anul trecut.

Și totuși, acest lucru pare să conteze prea puțin în stabilirea priorităților de politică externă ale lui Trump.

Estonia s-a confruntat cu întârzieri în livrările de lansatoare de rachete HIMARS din SUA — o componentă cheie a strategiei Tallinnului de a duce războiul pe teritoriul Rusiei în caz de conflict — din cauza războiului din Iran.

După ce a anunțat planurile de retragere a 5.000 de soldați din Germania, SUA au „amânat” o desfășurare planificată a 4.000 de soldați în Polonia, trimițând un semnal îngrijorător cu privire la poziția defensivă a Washingtonului în regiunea baltică.

Deși Trump a declarat toamna trecută că va apăra țările baltice dacă va fi nevoie, faimoasele sale schimbări de direcție îi fac chiar și pe înalții oficiali americani să ezite să se angajeze la ceva ce ar fi fost de necontestat cu doar doi ani în urmă.

Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA, nu a confirmat fără echivoc că Washingtonul își va apăra aliații baltici atunci când a fost presat la Conferința Lennart Meri de la Tallinn.

Retorica nu i-a liniștit pe europeni.

„Este greu de spus ce va face acel om (Trump). Îmi pare rău să o spun, dar nu ne putem baza pe ei așa cum am făcut-o în trecut”, spune Jesper Blomqvist, un suedez aflat în vizită la Tallinn.

Mila Soitu, o finlandeză, se îndoiește, de asemenea, că Trump s-ar grăbi să ajute Estonia împotriva unui atac rus. „Dar să vedem. Trump este destul de imprevizibil. Mâine s-ar putea să fie altfel.”

Cât de iminentă este amenințarea?

Aflându-se între o Rusie belicoasă și un aliat american nesigur, guvernul estonian și-a exprimat încrederea în NATO.

„Cred cu tărie că articolul 5 funcționează. De aceea avem NATO”, a declarat ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, pentru Kiev Independent.

„Dar, evident, sunt momente mai bune — și sunt momente ceva mai îngrijorătoare.”

Jonatan Vseviov, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, a declarat pentru Kiev Independent că nu există o amenințare militară iminentă la adresa țării sale.

„Postura de descurajare și apărare a NATO aici este una solidă, constând nu doar din forțele noastre proprii, ci și din aliații care se află aici, integrați în forțele noastre de apărare”, a spus secretarul general.

Întrebat dacă guvernul încearcă doar să își adapteze strategia de comunicare pentru a calma populația, Vseviov a spus că, din cauza experienței cu dominația rusă, „estonienii pot vedea dincolo de propaganda guvernamentală”.

„Estonienii nu sunt înclinați să creadă pur și simplu ce spun reprezentanții guvernului”, a declarat oficialul.

Totuși, „când mergi pe străzile din Tallinn sau, sincer, pe străzile din Narva, vezi pace, calm și stabilitate, pentru că știm că avem lucrurile sub control și putem face față acestor vremuri tulburi”.

Nu toată lumea este convinsă că mesajele guvernului sunt complet sincere.

„Cred că face parte din munca guvernului” să le spună oamenilor că nu există amenințări iminente... „chiar dacă există”, a declarat Heintare, un locuitor din Tallinn, pentru Kiev Independent.

„Ar fi foarte rău dacă le-ar spune oamenilor: «există o șansă de 20% să vină». Așa că cred că asta trebuie să facă.”

Hanna Yaremenko, o profesoară ucraineană refugiată în Estonia după invazia Rusiei în țara sa, spune că observă asemănări cu atmosfera din Ucraina înainte de războiul total.

„Situația era destul de similară în Ucraina înainte să înceapă războiul. Toată lumea spunea: «totul este bine, nu vă faceți griji, sunt doar vorbe»”, a declarat Yaremenko pentru Kiev Independent.

Unii estonieni, precum Heintare și Reis, recunosc eforturile guvernului de a pregăti țara pentru un posibil conflict, dar se îndoiesc că societatea este cu adevărat pregătită pentru realitatea războiului.

„La nivel social, cu siguranță nu. Nimeni nu este pregătit pentru asta”, a spus Reis pentru Kiev Independent.

Scindarea legată de limba rusă

În rândul estonienilor există un consens puternic în privința politicii externe și a securității.

Un sondaj guvernamental realizat anul trecut arată că 82% dintre estonieni cred că țara ar trebui să se apere în cazul unui atac, iar 62% sunt dispuși să participe la luptă.

Marit Aro, o locuitoare din Tallinn, spune că Estonia ar trebui „bineînțeles” să se apere dacă va fi atacată, chiar dacă vorbește cu emoție despre faptul că fiul ei a fost încorporat.

Toți bărbații apți din Estonia, cu vârste între 18 și 27 de ani, trebuie să efectueze serviciul militar.

Aro a spus că „speră” ca Estonia să fie pregătită pentru război și crede că estonienii sunt suficient de inteligenți pentru a se adapta și a recurge la metode neconvenționale dacă va fi nevoie.

Potrivit unui sondaj al Ministerului estonian al Apărării, 93% dintre estonienii etnici susțin apartenența la NATO, însă procentul scade la 60% în rândul „altor naționalități”.

Aproape o treime dintre locuitorii Estoniei vorbesc rusa ca limbă maternă, iar aproximativ 20% din populație este de etnie rusă, în mare parte ca urmare a politicilor de colonizare sovietice.

Autoritățile estoniene și-au exprimat de mult timp îngrijorarea că Kremlinul încearcă să influențeze minoritatea rusă din Estonia prin dezinformare și propagandă.

Membrii acestei comunități care au vorbit cu Kiev Independent au oferit o perspectivă diferită față de cea a estonienilor asupra provocărilor de securitate.

Alexey Shantarevich, un locuitor vorbitor de rusă, nu crede că Rusia reprezintă o amenințare pentru Estonia.

Temerile sunt „probabil o acoperire pentru unele probleme economice din țara noastră”, a spus el pentru Kiev Independent, pe străzile cartierului Lasnamäe din Tallinn, unde predomină vorbitorii de rusă.

„La ce i-ar trebui Estoniei Rusiei?”, întreabă Valery, un rus care locuiește în Tallinn.

Uniunea Sovietică a ocupat Estonia din anii 1940 până în 1991, iar înainte de Primul Război Mondial, Imperiul Rus a controlat teritoriul timp de peste două secole.

Potrivit lui Valery, presupusa amenințare rusă la adresa Estoniei a fost inventată de oameni „de la Bruxelles și Washington”, care urmăresc un conflict permanent.

El spune că estonienii și rușii „nu au probleme unii cu alții” în Estonia.

Vorbind despre războiul din Ucraina, Valery sugerează că țara ar fi dominată de fascism și invocă ciocnirile de la Odesa din mai 2014 drept dovadă — un episod prezentat distorsionat de propaganda rusă antiucraineană.

Tanya, o altă vorbitoare de rusă din Tallinn, are însă o perspectivă complet diferită.

Ea descrie războiul din Ucraina drept o „tragedie” și un „dezastru” provocat de președintele rus Vladimir Putin, care a întors mare parte din lume împotriva rușilor.

Tanya spune că se simte în siguranță în Estonia, deoarece țara face parte din Europa și NATO. Ea are și o idee clară despre ce ar putea opri extinderea agresiunii ruse.

„Dacă Ucraina câștigă, toată Europa va fi în pace”, a spus Tanya.

Editor : Ana Petrescu