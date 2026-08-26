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„Nu cred că e mort”. Trump afirmă că liderul iranian Mojtaba Khamenei este încă în viață

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Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia
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Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, care nu a mai apărut în public de când a preluat puterea după asasinarea tatălui său în februarie, este încă în viață, scrie France 24.

„Nu cred că a murit. A fost rănit foarte grav. Partea stângă a corpului, brațul, piciorul, totul. A fost rănit foarte grav. Dar nu cred că a murit”, a declarat Trump într-un interviu acordat prezentatorului de radio conservator Glenn Beck.

Mojtaba Khamenei a fost rănit în cursul primelor lovituri americano-israeliene asupra Iranului de pe 28 februarie, în care a fost ucis tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei.

El nu a apărut în public de atunci şi s-a exprimat prin intermediul unor comunicate care i-au fost atribuite.

Această discreţie, în plin conflict regional, a dat naştere la speculaţii atât asupra stării sale de sănătate, cât şi a relaţiilor sale cu alţi înalţi responsabili iranieni, comentează Frace Presse.

Editor : M.C

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