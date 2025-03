Pe măsură ce se apropie „Ziua eliberării” anunțată de Donald Trump pentru 2 aprilie, pentru anunțarea unor taxe vamale „reciproce” impuse partenerilor comerciali ai Americii, întrebarea care se pune la Beijing este dacă acesta va fi momentul în care războiul comercial emergent cu SUA va escalada cu adevărat, scrie CNN într-o analiză despre conflictul comercial dintre cele două mari puteri economice mondiale.

Mesajele contradictorii i-au obligat pe oficialii chinezi să nu poată decât să ghicească ce urmează. Președintele american a criticat mult timp deficitul comercial uriaș dintre cele mai mari două economii ale lumii și, în timpul campaniei electorale, a amenințat cu taxe de peste 60% asupra tuturor produselor chinezești care intră în SUA. Acest lucru ar putea plasa Beijingul într-o poziție proeminentă pentru măsurile așteptate miercuri.

Cu toate acestea, în ultimele zile, Trump a sugerat că ar putea reduce tarifele la importurile chinezești ca parte a unei înțelegeri mai largi privind vânzarea platformei chineze de socializare TikTok.

Vorbind duminică cu jurnaliștii, la bordul Air Force One, el a promis din nou că va încheia un acord privind platforma înainte de termenul limită de sâmbătă. Trump a promovat, de asemenea, o „relație extraordinară” cu liderul chinez Xi Jinping, chiar dacă guvernul său a impus controale stricte privind accesul Chinei la tehnologia americană și a solicitat controale mai stricte ale investițiilor.

Beijingul nu este singurul care se confruntă cu oscilații din partea lui Trump în al doilea său mandat. Liderul american pare să folosească incertitudinea ca armă tactică în confruntarea cu partenerii comerciali apropiați și îndepărtați.

Luni, acțiunile asiatice au urmat cotațiile futures din SUA în scădere, din cauza riscurilor legate de viitoarele tarife vamale. Piețele bursiere din Japonia și Coreea de Sud, ale căror producători de automobile vor fi probabil afectați în mod disproporționat de măsurile anunțate de Trump săptămâna trecută, au fost afectate în mod deosebit.

Dar pentru China, cel mai apropiat partener al Americii în ceea ce privește dimensiunea economică și principalul său rival geopolitic, forma și conținutul relației lor pot afecta întreaga lume.

Un rezultat posibil, o decuplare de facto, ar bulversa lanțurile globale de aprovizionare și ar bulversa părți ale fiecărei economii. În caz contrar, cele două părți ar putea regândi modul în care coexistă în mod amiabil într-o economie globală.

„Ne aflăm la o adevărată răscruce de drumuri”, a declarat reporterilor Scott Kennedy, consilier principal la think tank-ul Center for Strategic and International Studies din Washington, în marja unui forum global de afaceri desfășurat la Beijing săptămâna trecută.

„S-ar putea ca aceste negocieri și presiuni să ducă la o retragere a acestor amenințări și la reluarea unei relații mai stabile, dar lucrurile ar putea deveni mult mai grave. Am putea asista la creșterea foarte mare a tarifelor și la scăderea investițiilor. Acest lucru ar duce la un fel de decuplare, cel puțin treptată, între cele două economii și ar exista o mulțime de suferințe”, a spus el.

În fața incertitudinii, mesajul Beijingului a fost clar: SUA ar trebui „să revină pe calea cea bună a dialogului și cooperării la o dată apropiată”, a declarat un oficial al Ministerului de Externe la începutul acestei luni. Dar „dacă SUA vor război, fie că este vorba de un război tarifar, un război comercial sau orice alt tip de război, suntem pregătiți să luptăm până la capăt”.

Ochi pentru ochi

În timpul a ceea ce SUA a descris ca fiind o „întâlnire introductivă” între reprezentantul comercial de top al Americii, Jamieson Greer, și vicepremierul chinez He Lifeng, săptămâna trecută, acesta din urmă „și-a exprimat îngrijorările serioase” cu privire la tarifele americane existente și la posibila introducere a unor taxe suplimentare la 2 aprilie, conform presei de stat chineze.

Un rezumat separat al convorbirii de pe un cont de social media legat de radiodifuzorul de stat din China a fost mai explicit cu privire la ceea ce a spus He: „Dacă SUA insistă să prejudicieze interesele Chinei, China va contraataca cu hotărâre”. Orice modificări aduse de SUA statutului comercial al Chinei „nu vor afecta cooperarea reciproc avantajoasă a Chinei cu lumea”, a mai spus He.

China a ripostat deja rapid - deși modest - la cele două tranșe de tarife suplimentare de 10% pe care Trump le-a impus până acum asupra importurilor chineze în SUA, pregătind în același timp o serie de alte contramăsuri.

Premierul chinez Li Qiang a semnat săptămâna trecută un ordin de consolidare a „legii anti-sancțiuni” a Chinei, care permite Beijingului să ia măsuri împotriva țărilor străine care „conțin sau suprimă” China sau discriminează entitățile și persoanele acesteia.

La începutul acestei luni, Beijingul a utilizat pentru prima dată măsurile antidiscriminare prevăzute de Legea privind comerțul exterior pentru a crește tarifele la importurile canadiene. La sfârșitul anului trecut, guvernul și-a revizuit, de asemenea, controalele la export pentru produsele cu „dublă utilizare” și apoi a înăsprit rapid exportul de galiu, germaniu și antimoniu - materiale-cheie cu aplicații militare.

„China știe că modul în care a tratat SUA în timpul primului mandat al lui Trump ar putea să nu funcționeze. Beijingul a subestimat determinarea SUA de a purta un război, nu a avut suficiente gloanțe pentru a avea un război «ochi pentru ochi»”, a declarat Shen Dingli, analist de afaceri externe din Shanghai.

Atunci, măsurile de retorsiune ale Chinei au constat, în mare parte, în impunerea de tarife asupra unei game largi de importuri americane, înainte ca cele două părți să ajungă la un acord comercial „faza întâi”, despre care analiștii spun că nu a fost niciodată pus în aplicare pe deplin.

De data aceasta, Beijingul acționează mai strategic și utilizează alte instrumente, având ca obiectiv discuții la nivel de lider cu Trump pentru a opri escaladarea, a declarat Shen.

Beijingul s-a folosit, de asemenea, de incertitudinea globală din jurul politicii „America pe primul loc” și comerciale a lui Trump pentru a se prezenta ca un campion al economiei globale - și pentru a câștiga aliați economici printre partenerii comerciali ai SUA și companii din Asia până în Europa.

„Decuplarea și ruperea lanțurilor de aprovizionare dăunează tuturor și nu duc nicăieri”, a declarat Xi în fața unei audiențe de executivi globali la Beijing săptămâna trecută, care a inclus directorii executivi ai firmelor americane FedEx și Qualcomm. „Blocarea căilor altora nu va face, în cele din urmă, decât să ți-o blocheze pe a ta”, a spus liderul chinez.

Datele arată că China și-a diversificat deja importurile și exporturile în afara SUA de la primul război comercial al lui Trump. Dar accesul la piețele europene și asiatice va deveni din ce în ce mai critic pentru Beijing dacă se va confrunta cu bariere tot mai mari pentru a intra pe piața americană.

Acestea ar putea fi numeroase, pe măsură ce Trump încearcă să reducă deficitele comerciale și, de asemenea, să pedepsească comportamentele pe care le consideră dăunătoare pentru SUA. Săptămâna trecută, președintele a amenințat, de asemenea, cu aplicarea unor tarife ridicate la importurile din țările care importă petrol venezuelean, o listă pe care China se află pe primul loc.

Kurt Tong, managing partner la firma de consultanță Asia Group, cu sediul în Washington DC, fost ambasador care a fost consul general în Hong Kong, a declarat: „Se pare că ne îndreptăm spre o situație în care, până la vară, rata totală a tarifelor pentru mărfurile chinezești expediate în Statele Unite ar putea atinge nivelul de 60% propus de președinte”.

Acesta este un nivel despre care economiștii spun că „va duce la o scădere dramatică a transporturilor”, a adăugat el.

Demararea unor negocieri

Ambele părți au un interes puternic, în cele din urmă, în încheierea unui acord. Dar întrebarea este cum să ajungă la masa negocierilor - și dacă pot ajunge la un acord atunci când sunt acolo.

În timpul unei vizite recente la Beijing, Steve Daines, aliat al lui Trump și senator american, a declarat pentru Bloomberg News că China trebuie să oprească fluxul de ingrediente pentru producerea de fentanil în SUA înainte de începerea oricăror negocieri comerciale.

Acest lucru ar putea fi o provocare, dacă este adevărat, deoarece China și-a apărat vehement eforturile de a stopa fluxul de substanțe chimice legate de fentanil în afara țării și a criticat SUA pentru „defăimarea și transformarea Chinei în țap ispășitor”.

Trump, între timp, „va dori să construiască o campanie de presiune maximă înainte ca cealaltă parte să ofere cel mai bun acord pe care îl poate oferi”, a declarat Yun Sun, director al Programului China la centrul de reflecție Stimson Center din Washington.

Iar China nu va dori să negocieze „problemă după problemă”, favorizând mai degrabă un acord la pachet. „Dar trebuie să fie un acord cu două fețe. Nu poate fi o concesie unilaterală” și, spre deosebire de economiile mai mici, „China nu va ceda”, a spus ea.

Analiștii au elaborat o serie de potențiale puncte de negociere care ar putea fi puse pe masă dacă discuțiile dintre cele două părți vor începe. Acestea variază de la acorduri prin care China să cumpere mai multe bunuri americane, să-și reducă exporturile sau să promită mai multe investiții americane - o propunere îngreunată de noile eforturi ale SUA de a limita investițiile chineze în sectoare considerate sensibile.

Potrivit observatorilor, oficialii chinezi vor căuta concesii în ceea ce privește restricțiile americane privind tehnologia, o schimbare de ton sau chiar modificări ale nivelului de ajutor militar acordat de SUA Taiwanului, democrația autoguvernată pe care Beijingul o revendică.

Experții nu sunt siguri dacă un așa-numit mare acord între cei doi este posibil.

„Donald Trump, teoretic, poate considera întregul exercițiu un succes dacă aplică tarife ridicate și nu există niciun acord”, a declarat Tong, arătând cum, în acest caz, președintele și-ar putea asuma meritul pentru restructurarea relației economice dintre SUA și China.

Cu toate acestea, el a spus că un calcul similar există pentru Xi, care poate fi văzut ca un câștigător în propria sa sferă politică dacă Beijingul ripostează pas cu pas în termenii săi.

„Acesta”, a spus el, „este lucrul pe care atât analiștii americani, cât și Casa Albă, nu îl înțeleg pe deplin”.

