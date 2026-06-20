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„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă

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o fata care citeste o carte in rusa pe o banca
Foto: Profimedia Images
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Din articol
54% dintre tinerii ruși au studii superioare

Rusia se confruntă cu un surplus de persoane cu studii superioare, iar interesul ridicat al elevilor pentru universități nu mai corespunde cerințelor pieței muncii, a declarat ministrul Educației și Științei, Valeri Falkov. În opinia sa, situația reprezintă o problemă pentru economie, relatează The Moscow Times.

„Cererea pentru studii superioare, formată de-a lungul deceniilor, îi împinge practic pe toți absolvenții de școală în această direcție. Nu este bine, nu este corect. Nu există o asemenea necesitate pentru un învățământ superior generalizat”, a declarat ministrul la forumul HR EXPO PRO.

El a susținut că în Rusia s-a creat un dezechilibru între învățământul secundar, cel vocațional și cel superior.

Declarațiile sale vin în contextul unei campanii a autorităților de orientare a elevilor către învățământul profesional. După declanșarea războiului din Ucraina, Rusia s-a confruntat cu un deficit de forță de muncă, iar președintele Vladimir Putin a cerut ca industria să fie susținută cu tineri specialiști.

În acest context, școlile au început să limiteze accesul elevilor de clasa a IX-a la trecerea în clasa a X-a, oferindu-le ca alternativă școlile profesionale și colegiile.

De asemenea, Duma de Stat a permis admiterea la școlile tehnice pe baza a două examene — limba rusă și matematică — în timp ce pentru liceu sunt necesare patru examene OGE. Guvernul a redus și aproximativ 50.000 de locuri cu taxă la universități, în special în domenii precum economie, management, administrație publică și drept.

54% dintre tinerii ruși au studii superioare

Potrivit studiului „Indicatorii educației: 2026” realizat de Higher School of Economics, în 2024 existau aproximativ 4,4 milioane de studenți în universitățile din Rusia, față de 3,9 milioane în colegii și școli tehnice.

Dintre cei din universități, 41% proveneau direct din liceu, 34% de pe piața muncii, iar 19% din învățământul profesional. În total, 54% dintre tinerii ruși au studii superioare.

Cercetătorii arată că absolvenții de universitate lucrează mai frecvent în domeniul în care s-au pregătit: 74,5% dintre aceștia își găsesc locuri de muncă relevante, comparativ cu 60,7% dintre specialiștii de nivel mediu și 55,8% dintre absolvenții de programe vocaționale.

În paralel, datele Ministerului Educației arată că numărul elevilor care aleg învățământul profesional a crescut semnificativ. Dacă în 2020 ponderea era de 43%, în 2025 a ajuns la 63% dintre absolvenții de clasa a IX-a, un nivel record.

Editor : C.S.

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