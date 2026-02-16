Live TV

„Nu este bine pentru Polonia”: Nawrocki îl blamează pe ambasadorul SUA pentru criticile aduse președintelui Parlamentului polonez

Data publicării:
President Karol Nawrocki met National Committee of Solidarity trade union in Warsaw
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Din articol
Ce a spus Rose?

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că amenințarea lansată la începutul acestei luni de ambasadorul SUA la Varșovia de a întrerupe contactele cu președintele Parlamentului polonez „nu este bună pentru Polonia” și că aliații nu ar trebui să se amestece în politica internă. Trimisul SUA Thomas Rose a scris pe 5 februarie pe X că refuză să mai aibă orice contact cu președintele de stânga al Parlamentului de la Varșovia, Włodzimierz Czarzasty, relatează TVPWorld.

Rose l-a acuzat pe Czarzasty că l-a „insultat” pe președintele Donald Trump în mai multe comentarii publice.

Duminică, Nawrocki a comentat situația, luându-i apărarea lui Czarzasty în urma declarațiilor lui Rose, dar criticând totodată președintele polonez al Parlamentului.

Nawrocki și Czarzasty se află pe poziții opuse în scena politică profund divizată a Poloniei.

„Nu este bine pentru Polonia ca ambasadorul unei țări străine, chiar și al unei mari puteri, prietenul nostru, Statele Unite, să disciplineze președintele Sejmului polonez”, a spus Nawrocki, care este aliniat mișcării MAGA a lui Trump.

Cu toate acestea, Nawrocki l-a acuzat pe Czarzasty că a făcut totul pentru a „tulbura relațiile polono-americane în scopul obținerii unor avantaje politice și partizane mărunte, în interesul propriului său cerc politic”.

Nawrocki s-a întâlnit cu Trump de mai multe ori de când acesta a preluat funcția anul trecut. Campania sa a fost susținută de liderul american în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din Polonia.

Comentând pentru prima dată declarațiile lui Rose de când problema a ajuns în prim-planul știrilor, președintele polonez a spus că „toată lumea a fost puțin șocată” de declarațiile ambasadorului.

„Întrebarea este dacă aceste cuvinte ale ambasadorului american interferează cu politica internă a Poloniei”, a declarat el într-o emisiune matinală de duminică.

„Mi se pare neplăcut ca un ambasador al oricărei țări să-l disciplineze pe președintele nostru imperfect, postcomunist”, a adăugat Nawrocki.

Ce a spus Rose?

La începutul acestei luni, ambasadorul SUA în Polonia a scris pe X că refuză să mai aibă vreun contact cu Czarzasty.

„Începând de acum, nu vom mai avea niciun fel de relații, contacte sau comunicări cu... Czarzasty, ale cărui insulte scandaloase și neprovocate la adresa președintelui Trump l-au transformat într-un obstacol serios în calea relațiilor noastre excelente cu prim-ministrul Tusk și guvernul său”, a scris el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu vom permite nimănui să dăuneze relațiilor dintre SUA și Polonia și nici să-l jignească pe Trump, care a făcut atât de multe pentru Polonia și poporul polonez”, a adăugat Rose.

Ca răspuns la un comentariu ulterior pe rețelele sociale, în care era acuzat că se amestecă în politica internă a Poloniei, Rose a scris: „Oricine îl insultă și îl denigrează pe președintele meu se amestecă în politica mea! Nu tolerați să fiți insultați și nici noi nu vom tolera acest lucru”.

Rose a sugerat, de asemenea, că SUA ar putea retrage trupele americane staționate în Polonia, dar ulterior a șters comentariul, a spus Nawrocki.

Editor : M.C

