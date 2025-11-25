Live TV

„Nu este linia frontului. Doar vă sperie.” Sud-africani trimiși să lupte pentru Rusia sub pretextul unui curs fals pentru bodyguarzi

soldati pe front in ucraina
FOTO: Profimedia Images

O deputată sud-africană este acuzată că a facilitat trimiterea a 17 bărbați din Africa de Sud și Botswana în Rusia, sub pretextul unui curs fals pentru bodyguarzi. Odată ajunși acolo, recruților li s-au prezentat contracte militare într-o limbă pe care nu o înțelegeau, iar familiile lor nu au mai putut lua legătura cu ei. Mesaje și fotografii analizate de Bloomberg arată că tinerii au ajuns în zona de război din Donbas, în timp ce politiciana îi liniștea spunându-le că „nu este linia frontului” și că li se confiscă telefoanele „doar ca să-i sperie”. Cazul este acum investigat de o unitate specială a poliției sud-africane, potrivit Kyiv Post.

Duduzile Zuma-Sambudla, membră a Adunării Naționale din partea partidului uMkhonto weSizwe (MK), formațiunea politică fondată de tatăl ei, ar fi organizat transferul a 17 bărbați din Africa de Sud și Botswana către Rusia.

Potrivit relatărilor, recruților li s-a spus că pleacă pentru cursuri de bodyguard asociate partidului MK. În realitate, conform corespondenței citate de Bloomberg, bărbaților li s-au prezentat contracte militare redactate într-o limbă pe care nu o înțelegeau, iar familiile lor nu au mai reușit ulterior să ia legătura cu ei.

Fotografii analizate de Bloomberg îi arată pe bărbați în uniforme de camuflaj, participând la antrenamente de luptă cu instructori ruși. Rudele au transmis jurnaliștilor mesaje în care Zuma-Sambudla îi asigura că bărbații „nu vor fi trimiși pe linia frontului” și susținea că îi va „retrage personal” dacă acest lucru s-ar întâmpla.

Mesaje de pe WhatsApp analizate de jurnaliști arată că unul dintre tineri i-a scris lui Zuma-Sambudla: „Ne împachetăm și ne pregătim să mergem spre zona de război”, întrebând de ce le sunt confiscate telefoanele și cardurile bancare.

Zuma-Sambudla transmite: „Nu este linia frontului. Doar vă sperie.”, adăugând că ar putea fi repartizați doar la patrule, gătit sau curățarea armelor și promite că îi va „retrage personal” dacă vor fi trimiși pe front.

În alte mesaje, Zuma-Sambudla susține că a participat ea însăși la același curs de bodyguard, spunându-le recruților că instructorii „vă vor provoca, exact cum au făcut cu mine”, dar insistând că „totul va fi bine”.

Cazul a fost preluat de o unitate specială de poliție care investighează infracțiunile împotriva statului, pentru a stabili eventualele acuzații.

Președinția sud-africană a declarat, la începutul lunii noiembrie, că i s-a cerut să repatrieze cei 17 bărbați care ar fi fost „captivi” în Donbas după ce au fost atrași acolo „sub pretextul unor contracte de muncă avantajoase”.

Pentru cetățenii sud-africani este ilegal să servească în forțele armate ale unui stat străin fără autorizarea guvernului.

Zuma-Sambudla a călătorit anterior în Rusia, și-a exprimat public sprijinul pentru Vladimir Putin și l-a criticat pe actualul președinte al Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, care a ordonat anterior o anchetă privind activitățile de recrutare rusești ce vizează cetățeni sud-africani.

Proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”, care îi ajută pe soldații ruși să se predea în siguranță, afirmă că acest caz evidențiază amploarea și organizarea rețelelor de recrutare rusești care operează în Africa.

