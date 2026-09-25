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„Nu exclud nimic”: Emmanuel Macron menține suspansul cu privire la o eventuală revenire la alegerile prezidențiale din 2032

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Emmanuel Macron. Foto: Profimedia
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Din articol
„O prostie fatală”

Abia ce pleacă, deja se întoarce? Deși își va încheia al doilea mandat prezidențial în mai 2027, președintele francez Emmanuel Macron a mărturisit vineri că nu „exclude” o potențială revenire în politică pentru alegerile prezidențiale din 2032, scrie Le Parisien.

Întrebat de revista americană Variety cu ocazia Summitului Lumière de la Saint-Paul-de-Vence, dacă ar putea reveni peste două alegeri prezidențiale, după ce a izbucnit în râs, președintele a declarat că nu exclude nimic, chiar dacă actuala Constituție îl împiedică să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv.

„Să fim clari: conform Constituției noastre, ai dreptul la două mandate consecutive. Așadar, îmi voi încheia mandatul în luna mai a anului viitor, iar poporul francez va alege pe altcineva” în 2027, a declarat el. „Dar nu exclud nimic. Este destul de neobișnuit să revin, dar vom vedea. Viața este plină de surprize, uneori mai mult decât filmele”, a adăugat el.

„O prostie fatală”

În cadrul unui interviu cu cetățenii francezi difuzat pe TF1 în mai 2025, Emmanuel Macron își exprimase deja îndoielile cu privire la ambițiile sale viitoare: „Mă gândesc în fiecare zi la țara noastră. Voi merge până la capăt și abia atunci vă voi putea răspunde. Astăzi, nu m-am gândit la asta. ”

Contactat de Le Parisien, anturajul său precizează: „Nu este nimic nou. El spune că, sincer, o revenire este neobișnuită, dar că viața este plină de imaginație.”

Șeful statului francez este, într-adevăr, primul președinte al celei de-a V-a Republici care nu poate candida în 2027 pentru un al treilea mandat.

De la reforma introdusă de Nicolas Sarkozy în 2008, numărul mandatelor prezidențiale în Franța este limitat la două consecutive. Dar această revizuire constituțională nu este pe placul tuturor, începând cu Emmanuel Macron. În 2023, șeful statului a calificat această limită drept „o prostie funestă” în cadrul unui interviu cu liderii opoziției.

Editor : M.C

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