„Nu există infrastructură pentru nimic. Totul trebuie refăcut de la zero". Cât de greu i-ar fi lui Trump să reconstruiască Cuba

Președintele american Donald Trump s-a străduit să convingă companiile să se întoarcă în Venezuela după ce l-a destituit pe liderul autoritar al țării în ianuarie. În cazul Cubei, misiunea ar putea fi și mai dificilă. Administrația Trump continuă să intensifice presiunea economică asupra președintelui cubanez Miguel Diaz-Canel prin sancțiuni și un blocaj energetic și se apropie tot mai mult de o acțiune militară, în încercarea de a slăbi sau chiar de a răsturna regimul, notează Politico.

Însă contribuția la „construirea unui viitor mai bun” pentru Cuba, așa cum a propus secretarul de stat Marco Rubio într-un mesaj video adresat poporului cubanez săptămâna aceasta, va necesita investiții masive din partea sectorului privat pe insula aflată sub control comunist. Companiile americane sunt reticente. Iar fără implicarea lor, Cuba ar putea deveni o țară periculos de săracă și de neguvernat, cu o populație de aproximativ 10 milioane de locuitori, situată la 144 de kilometri sud de Florida.

„Vorbim despre o țară care trebuie, fără îndoială, reconstruită de la zero”, a declarat Horacio Garcia Jr., un om de afaceri cubano-american stabilit în Miami, implicat în activitatea Consiliului pentru Libertatea Cubei, care militează pentru democrație în Cuba. „Nu există infrastructură pentru nimic: nici pentru apă, nici pentru electricitate, nimic, absolut nimic. Nu există un sistem bancar cu adevărat echitabil. Totul trebuie refăcut de la zero. Vorbim despre o țară care este în ruine”.

Spre deosebire de Venezuela, al cărei sector petrolier reprezintă principalul motor economic, în Cuba nu există o singură industrie dominantă pe care Trump să o poată exploata, deși atât companiile agricole, cât și cele din domeniul turismului din SUA și-au manifestat interesul în trecut.

Iar lunga domnie a regimului comunist de la Havana a dus la o atrofiere mult mai accentuată a sectorului privat, precum și la degradarea serviciilor publice. Orice efort de deschidere a Cubei se confruntă cu povara grea a istoriei, de la o comunitate de expatriați care încearcă să-și recupereze proprietățile confiscate până la multiple straturi de politici americane care ar trebui eliminate pentru a promova dezvoltarea afacerilor.

Acest lucru include eliminarea sancțiunilor impuse de SUA de-a lungul a zeci de ani, un proces care ar necesita probabil aprobarea Congresului. La aceste provocări se adaugă un dosar în curs de soluționare la Curtea Supremă privind modul în care entitățile pot intenta acțiuni în justiție pentru proprietățile confiscate de guvernul cubanez în anii 1960, despre care Camera de Comerț a SUA a avertizat că ar putea expune companiile americane la procese judiciare.

„Cuba este un loc complex și plin de nuanțe”, a declarat Mark Entwistle, fostul ambasador al Canadei în Cuba. „Așadar, fiecare aspect al său ascunde povești întregi și are ramificații peste tot”.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

Totuși, o sursă familiarizată cu discuțiile administrației Trump privind Cuba a declarat că administrația se află în contact cu lideri din mediul de afaceri în legătură cu posibile investiții viitoare pe insulă. Sursa a refuzat să ofere detalii despre aceste discuții, dar a subliniat că administrația „poartă discuții cu diverse persoane”. Sursa a beneficiat de anonimat pentru a putea discuta o chestiune diplomatică sensibilă.

Există deja companii americane, în special din sectorul agricol și al motocicletelor, care exportă către insulă. Companiile din domeniul turismului, precum hotelurile și navele de croazieră, și-au manifestat imediat interesul pentru investiții în timpul unei perioade de intensificare temporară a relațiilor economice, în contextul deschiderii diplomatice față de Cuba inițiate de fostul președinte Barack Obama în 2015. Companii din țări precum Spania și Canada au investit în insulă, deși la o scară limitată.

Joi, președintele Donald Trump a menționat comunitatea cubano-americană ca fiind un atu esențial în procesul de reconstrucție a țării. „Ei vor să se întoarcă, vor să investească în țara lor și să vadă dacă pot să o readucă la viață”, a spus el.

Însă echipa lui Trump recunoaște că țara are nevoie de schimbări politice și economice semnificative înainte ca vreo companie americană să ia în considerare investiții serioase, a declarat sursa familiarizată cu discuțiile.

„Toată viața mea am pus bazele unor afaceri și am investit”, a declarat senatorul Rick Scott, republican din Florida. „Nimeni nu investește în ceva riscant, decât dacă e un idiot. Așadar, este nevoie de o democrație solidă și de un stat de drept bine definit. Oamenii nu vor pune bani la bătaie. Cel puțin nu sume semnificative”.

Scott a comparat orice reticență de a investi în Cuba cu reținerea similară manifestată de companiile americane față de investițiile în Venezuela, chiar și după ce administrația Trump a reușit să-l înlăture pe autocratul Nicolas Maduro și să-l înlocuiască cu adjuncta sa, Delcy Rodriguez, care colaborează activ cu administrația.

Dar, după cum a subliniat Mark Entwistle: „nu există nicio Delcy cubaneză”.

„Cu excepția unui război propriu-zis, când lucrurile se vor agrava, va trebui să negociați cu guvernul cubanez”, a spus el. Și, potrivit lui Entwistle, aceștia s-au dovedit a fi mai uniți decât în Venezuela, unde Rodriguez a cooperat cu Casa Albă.

„Venezuela a funcționat pentru că era extrem de slăbită. Cred că și Cuba este slăbită, dar consider că oamenii înțeleg greșit în mod profund atât Cuba, cât și influența sa extrateritorială”, a declarat un reprezentant al unei asociații profesionale, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea împărtăși perspectiva mediului de afaceri. Aceasta variază de la legăturile Cubei cu țări precum China și Rusia, la comunitatea pasionată de expatriați din SUA, până la disputele juridice în curs privind proprietățile confiscate de guvernul cubanez.

Investițiile companiilor americane în Cuba prezintă un risc suplimentar, de exemplu, din cauza unei legi americane din 1996 care permite persoanelor și companiilor cărora li s-au confiscat proprietățile după revoluția cubaneză să dea în judecată orice companie care obține profit din acele proprietăți. American Airlines și un lanț hotelier spaniol au ajuns recent la o înțelegere în procesele intentate de cubano-americani care au moștenit proprietăți confiscate.

Curtea Supremă a hotărât joi că, în temeiul respectivei legi, un port deținut de SUA situat în largul coastelor cubaneze avea dreptul să dea în judecată patru companii de croazieră care au utilizat cheiurile respective între 2016 și 2019. Curtea examinează în prezent un alt caz, în care compania energetică Exxon Mobil intenționează să intenteze un proces privind petrolul și gazul confiscate.

Asociațiile profesionale afirmă că întreprinderile nu discută deschis despre un eventual interes față de investițiile în Cuba, în parte din teama că nerespectarea promisiunilor într-un context economic incert ar putea atrage o mustrare severă din partea lui Trump.

„Toată lumea așteaptă în tăcere”, a declarat John Kavulich, președintele Consiliului Economic și Comercial SUA-Cuba. „Și asta înseamnă că firmele care desfășoară activități în Cuba în prezent, acolo unde li se permite, se limitează la a-și desfășura activitatea, fără să vorbească despre asta. Iar cele care preferă să aștepte adună informații și urmăresc evoluția situației, dar nu fac publice aceste informații, deoarece riscurile sunt pur și simplu prea mari”.

În timp ce aceste companii așteaptă, Statele Unite intensifică presiunile. Miercuri, Departamentul Justiției l-a pus sub acuzare pe fostul președinte cubanez Raul Castro în legătură cu uciderea, în 1996, a patru persoane implicate în zboruri de salvare a civililor, o escaladare politică care survine într-un moment în care țara se confruntă cu întreruperi repetate ale alimentării cu energie electrică.

„E o țară eșuată, toată lumea știe asta. Nu au curent electric, nu au bani, nu au, practic, nimic”, a declarat Trump joi. „O să-i ajutăm”.

Primul lucru de care are nevoie Cuba din partea Statelor Unite: alimente. Paul Johnson, președintele Coaliției Agricole a Statelor Unite pentru Cuba, a declarat că va exista o nevoie imediată de ajutor agricol pentru insulă, întrucât efectivele de porcine și păsări de curte ale țării s-au redus semnificativ și se conturează o criză alimentară de proporții.

„Speranța mea este ca măcar cineva din cercul acela [de la Casa Albă] să discute despre agricultură, deoarece, atât din perspectiva industriei, cât și din cea umanitară, există o criză alimentară evidentă pe care nimeni nu și-o dorește cu adevărat”, a spus Johnson.

În prezent, companiile americane exportă carne de pui, orez și carne de vită în Cuba. Johnson a afirmat că aceste exporturi ar putea crește. În cazul în care Statele Unite ar ridica embargoul asupra insulei, americanii ar putea începe să cumpere mai multe produse agricole cubaneze, gama extinzându-se de la cafea și cărbune la fructe tropicale și legume de iarnă, precum și la celebrele trabucuri cubaneze.

O altă necesitate imediată în materie de investiții ar fi repararea infrastructurii cubaneze aflate în stare de degradare. Potrivit lui Entwistle, modernizarea infrastructurii insulei — de la rețeaua de apă și electricitate până la îmbunătățirea accesului la internet — va costa miliarde, după decenii de neglijare.

În ciuda obstacolelor semnificative, companiile americane continuă să vadă potențialul Cubei — cel puțin din perspectiva turiștilor care doresc să viziteze o țară renumită pentru plajele sale frumoase și istoria sa bogată.

Kavulich a comparat interesul mediului de afaceri pentru Cuba cu o electrocardiogramă, care prezintă variații în monitorizarea activității cardiace.

„Ne aflăm la un punct culminant în ceea ce privește interesul, dar suntem într-un moment de stagnare când vine vorba de a face ceva în acest sens”, a spus el. „În prezent, există o cantitate imensă de informații, atenție și interes cu privire la ceea ce se va întâmpla cu Cuba, dar tocmai pentru că aceasta este întrebarea – ce se va întâmpla? – nimeni nu face nimic”.

