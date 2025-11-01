Nu există suficiente dovezi că Tylenol provoacă autism, recunoaște secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr., șeful Departamentului Sănătate și Servicii Sociale, afirmă că Tylenol trebuie utilizat cu precauție în timpul sarcinii, dar nu există date concrete care să facă legătura între acest medicament și autism, relatează USA Today.

Secretarul Sănătății a declarat pe 29 octombrie că nu are dovezi „suficiente” pentru a face legătura între Tylenol și autism, la mai mult de o lună după ce Casa Albă a descurajat utilizarea medicamentului de către femeile însărcinate și copiii mici.

Dovezile nu arată că medicamentul analgezic Tylenol cauzează în mod clar autism, dar că acesta ar trebui totuși utilizat cu precauție, a declarat reporterilor principalul oficial în domeniul sănătății al președintelui Donald Trump. Luna trecută, președintele a declarat că oficialii din domeniul sănătății din SUA vor recomanda limitarea utilizării Tylenol.

„Asocierea cauzală... între administrarea Tylenolului în timpul sarcinii și în perioada perinatală nu este suficientă pentru a afirma că acesta provoacă în mod cert autismul. Dar este foarte sugestivă”, a declarat Kennedy reporterilor, citând studii pe animale, studii de sânge și studii observaționale.

„Ar trebui să se adopte o abordare prudentă în această privință”, a adăugat el.

Comentariile lui Kennedy vin la o zi după ce procurorul general al statului Texas a dat în judecată Kenvue, producătorul medicamentului cunoscut și sub numele de acetaminofen, care se vinde pe scară largă de zeci de ani.

Întrebată dacă ultimele comentarii ale lui Kennedy indică o relaxare a poziției sale în această chestiune, Emily G. Hilliard, purtătoarea de cuvânt a Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale, a răspuns: „Este aceeași poziție pe care secretarul o are de la început”.

Într-un raport din 15 aprilie, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a constatat că, în 2022, 1 din 31 de copii din Statele Unite a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de 8 ani, o creștere față de 1 din 36 de copii în 2020. Prevalența autismului în rândul băieților a fost de 1 din 20, iar rata din 2022 este de cinci ori mai mare decât cea din 2000.

În august, Kennedy a declarat că un studiu privind autismul realizat în aprilie a descoperit „intervenții” care ar putea cauza tulburarea neuro-dezvoltării.

După o lună, Trump și Kennedy, niciunul dintre ei medic, au ținut o conferință de presă în septembrie pentru a avertiza în mod specific femeile însărcinate să nu ia medicamentul, fără a cita dovezi științifice.

Trump: „Nu luați Tylenol”

„Nu luați Tylenol”, a spus Trump în repetate rânduri în timpul unei conferințe de presă din 22 septembrie, alături de Kennedy. „Luptați din răsputeri să nu îl luați.”

Pe 26 octombrie, în timp ce se îndrepta spre Asia, Trump a intervenit din nou, pe Truth Social: „Femeile însărcinate, NU UTILIZAȚI TYLENOL DECÂT DACĂ ESTE ABSOLUT NECESAR, NU DAȚI TYLENOL COPILULUI DVS. MIC DIN NICIUN MOTIV”.

Kennedy și-a nuanțat declarațiile spunând că nu există dovezi științifice clare care să demonstreze existența unei legături de cauzalitate. În timpul unei ședințe a Cabinetului din 9 octombrie cu Trump, Kennedy a spus: „Oricine ia acest medicament în timpul sarcinii, dacă nu este absolut necesar, este iresponsabil. Nu este o dovadă. Facem studii pentru a obține dovada.”

Administrația pentru Alimente și Medicamente a anunțat pe 22 septembrie că va „emite o notificare către medici și va începe procesul de modificare a etichetei de siguranță pentru acetaminofen, ingredientul activ din Tylenol și alte medicamente similare.

„FDA răspunde la studiile clinice și de laborator anterioare care sugerează o potențială asociere între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și efecte adverse asupra dezvoltării neurologice”, a declarat agenția în anunțul său. „FDA recunoaște, de asemenea, că există studii contrare care nu arată nicio asociere și că pot exista riscuri pentru febra netratată în timpul sarcinii, atât pentru mamă, cât și pentru făt. ”

Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale a declarat că „având în vedere literatura contradictorie și lipsa unor dovezi cauzale clare”, încurajează clinicienii să „își exercite cea mai bună judecată”.

Cum au avut de suferit acțiunile producătorului Tylenol

Afirmația nefondată a lui Kennedy a afectat inițial acțiunile companiei Kenvue, o companie din domeniul sănătății, care s-a desprins de Johnson & Johnson în 2023. Afirmația a provocat, de asemenea, reacții negative din partea multor medici.

Kenvue a apărat în repetate rânduri medicamentul analgezic, afirmând că nu există nicio legătură științifică cu autismul și avertizând că astfel de sugestii ar putea pune în pericol sănătatea maternă.

Compania a îndemnat FDA să respingă solicitarea de a include un avertisment privind autismul pe eticheta Tylenol și, potrivit unor informații, a angajat un nou director de marketing.

„Suntem de acord, așa cum a spus secretarul Kennedy, că cel mai bun mesaj pentru femeile însărcinate este să consulte medicul înainte de a lua acetaminofen, ceea ce le recomandă consumatorilor eticheta Tylenol. De asemenea, suntem de acord că nu există o legătură cauzală definitivă între administrarea acetaminofenului și autism”, a declarat compania într-un comunicat.

Acțiunile Kenvue au scăzut cu 1,4% la închiderea pieței pe 29 octombrie.

