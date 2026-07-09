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„Nu folosiţi mereu China ca pretext". Prima reacție a Beijingului după deciziile luate la summitul NATO

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China nu are legături cu Rusia
Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului chinez de Externe. Foto: Profimedia
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Guvernul chinez a cerut joi NATO să „nu mai exagereze ameninţarea chineză", după ce secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, a declarat la summitul de la Ankara că Beijingul, Coreea de Nord şi Iranul sunt „facilitatori cheie" ai războiului Rusiei în Ucraina.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că NATO este „o alianţă regională şi defensivă" cu „un domeniu de responsabilităţi şi limite geografice clare".

Mao Ning a afirmat că ţara sa este „o forţă de pace în lume" şi că „nu a ameninţat niciodată nicio ţară", ca răspuns la aluziile lui Rutte privind rolul Beijingului în scenariul euro-atlantic de securitate,  informează EFE, potrivit Agerpres.

„Nu folosiţi mereu China ca pretext", a adăugat purtătoarea de cuvânt, cerând în acelaşi timp Alianţei să „renunţe la mentalitatea Războiului Rece, să îşi corecteze percepţia despre China şi să înceteze să exagereze ameninţarea chineză".

Summitul NATO de la Ankara a avut ca repere principale creşterea cheltuielilor pentru apărare, consolidarea industriei militare şi sprijinul acordat Ucrainei, pe lângă cooperarea cu parteneri din regiunea Indo-Pacificului precum Australia, Japonia, Coreea de Sud şi Noua Zeelandă.

În ajunul reuniunii, Mark Rutte a afirmat că ceea ce se întâmplă în Indo-Pacific este "relevant" pentru Atlantic şi a legat sprijinul Chinei, Coreei de Nord şi Iranului pentru Rusia de războiul din Ucraina.

În cadrul Forumului Industriei de Apărare, organizat cu prilejul summitului NATO, ţările aliate au anunţat noi achiziţii militare în valoare de cel puţin 50 de miliarde de dolari în cadrul obiectivului convenit în 2025 de a creşte cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035.

China respinge în mod obişnuit acuzaţiile NATO cu privire la rolul său în războiul din Ucraina şi acuză Alianţa că proiectează o viziune a securităţii bazată pe blocuri.

Editor : A.R.

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