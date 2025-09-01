Live TV

„Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”. Trump reacționează după zvonurile de pe reţelele sociale că ar fi murit

Data publicării:
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simţit niciodată „atât de bine”, în urma unor zvonuri despre moartea sa, apărute în ultimele zile pe reţelele de socializare.

Aceste zvonuri au fost alimentate de echimoze pe mâna şefului statului, o agendă goală în weekend, după mai multe zile de absenţă în public, și unor declaraţii ale vicepreşedintelui american J. D. Vance, care a spus că este pregătit să preia președinția „dacă, Doamne ferește, i se întâmplă o tragedie teribilă” lui Trump.

„Dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi va realiza lucruri măreţe pentru poporul american. Iar, dacă, Doamne fereşte, se întâmplă o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o pregătire mai bună pe teren decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a declarat numărul doi de la Washington, relatează News.ro.

„Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social, pentru a pune capăt zvonurilor

„În plus, Washington D.C. este o zonă fără criminalitate”, a adăugat el aluzie la faptul că a trimis Garda Națională la Washington.

Îngrijorări cu privire la starea sănătăţii preşedintelui american au apărut în urmă cu mai multe săptămâni, în urma publicării unor imagini cu mâinille lui Trump înnegrite de echimoze.

Casa Albă a respins aceste îngrijorări, evocând strângeri de mână frecvente şi utilizarea aspirinei.

