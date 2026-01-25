Live TV

„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de agenții ICE să acorde primul ajutor bărbatului împușcat în Minneapolis

Data publicării:
profimedia-1069224051
Alex Pretti, asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, nu avea o armă în momentul în care a fost împușcat mortal de agenți federali în Minneapolis, susțin martorii în depoziții sub jurământ. Foto: Profimedia

Un medic care a asistat la incident a declarat, într-o depoziție sub jurământ, că a fost împiedicat de agenții ICE să îi acorde primul ajutor lui Alex Pretti după ce acesta a fost împușcat. „Nu m-au lăsat să trec”, a spus martorul, care a precizat că victima se afla într-o stare critică, în timp ce agenții prezenți nu efectuau manevre de resuscitare. „Păreau că numără rănile provocate de gloanțe”, a declarat el.

Unul dintre martori este un medic în vârstă de 29 de ani care locuiește în apropiere și care a spus că inițial a fost împiedicat de agenți federali să acorde primul ajutor victimei împușcate, potrivit The Guardian

Acesta a declarat în depoziția sa că a văzut tot ce s-a întâmplat de la fereastra apartamentului său, aflat în apropierea locului incidentului.

Înainte de focuri, martorul a spus că l-a văzut pe Pretti strigând la agenți, dar „nu l-am văzut atacând agenții sau având vreo armă de vreun fel”.

După împușcare, atunci când medicul a încercat să acorde primul ajutor, a fost inițial împiedicat să o facă.

„Agenții ICE nu m-au lăsat să trec”, a declarat acesta.

Dar niciunul dintre agenții ICE aflați lângă victimă nu efectua manevre de resuscitare și îmi dădeam seama că victima se afla într-o stare critică. Am insistat ca agenții ICE să mă lase să îl evaluez.

Când medicul a reușit, în cele din urmă, să îi convingă pe agenți să îi permită accesul, a spus că a fost confuz de ce victima era întoarsă pe o parte, iar în loc să îi verifice pulsul sau să efectueze manevre de resuscitare, agenții „păreau că numără rănile provocate de gloanțe”.

Victima avea „cel puțin trei răni prin împușcare în spate”, a spus medicul, precum și una în partea superioară stângă a pieptului și o altă posibilă rană prin împușcare la nivelul gâtului.

Am verificat pulsul, dar nu am simțit niciunul.

Depozițiile martorilor, coroborate cu imaginile video, contrazic direct afirmațiile unor oficiali de rang înalt ai administrației Trump, inclusiv ale președintelui, ale secretarului pentru securitate internă și ale lui Greg Bovino, comandant al poliției de frontieră, care l-au descris pe Pretti drept un „atacator înarmat” care s-ar fi apropiat de agenții federali cu o armă și ar fi amenințat că îi va „masacra”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Vladimir Putin
3
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
4
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
5
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Karol Nawroki
Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE
Ford Cologne - Electric car Explorer
Ce țară profită de haosul creat de Trump în SUA. Efect neașteptat descoperit de un think tank
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
Cuba organizează manevre militare după operațiunea americană din Venezuela și tensiunile cu Washingtonul
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”
minnesota minneapolis proteste ice
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către ICE. Democrații cer agenților federali să părăsească Minnesota
Recomandările redacţiei
N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae...
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
Graniță Ucraina
AUR acuză că un deputat al partidului a fost declarat „duşman al...
trump
Republicanii sunt tot mai îngrijorați de campania de deportare a lui...
Ultimele știri
Accident grav în Sibiu. Planul Roșu a fost activat: șapte persoane rănite, una resuscitată la fața locului
Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii
Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Localnicii cer să plece: „Să i se aplice pedeapsa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Fanatik.ro
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Adele o depășește pe Whitney Houston. „21” devine cel mai bine vândut album feminin din istorie, cu peste 56...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensie fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€”
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat