„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de agenții ICE să acorde primul ajutor bărbatului împușcat în Minneapolis

Un medic care a asistat la incident a declarat, într-o depoziție sub jurământ, că a fost împiedicat de agenții ICE să îi acorde primul ajutor lui Alex Pretti după ce acesta a fost împușcat. „Nu m-au lăsat să trec”, a spus martorul, care a precizat că victima se afla într-o stare critică, în timp ce agenții prezenți nu efectuau manevre de resuscitare. „Păreau că numără rănile provocate de gloanțe”, a declarat el.

Unul dintre martori este un medic în vârstă de 29 de ani care locuiește în apropiere și care a spus că inițial a fost împiedicat de agenți federali să acorde primul ajutor victimei împușcate, potrivit The Guardian.

Acesta a declarat în depoziția sa că a văzut tot ce s-a întâmplat de la fereastra apartamentului său, aflat în apropierea locului incidentului.

Înainte de focuri, martorul a spus că l-a văzut pe Pretti strigând la agenți, dar „nu l-am văzut atacând agenții sau având vreo armă de vreun fel”.

După împușcare, atunci când medicul a încercat să acorde primul ajutor, a fost inițial împiedicat să o facă.

„Agenții ICE nu m-au lăsat să trec”, a declarat acesta.

Dar niciunul dintre agenții ICE aflați lângă victimă nu efectua manevre de resuscitare și îmi dădeam seama că victima se afla într-o stare critică. Am insistat ca agenții ICE să mă lase să îl evaluez.

Când medicul a reușit, în cele din urmă, să îi convingă pe agenți să îi permită accesul, a spus că a fost confuz de ce victima era întoarsă pe o parte, iar în loc să îi verifice pulsul sau să efectueze manevre de resuscitare, agenții „păreau că numără rănile provocate de gloanțe”.

Victima avea „cel puțin trei răni prin împușcare în spate”, a spus medicul, precum și una în partea superioară stângă a pieptului și o altă posibilă rană prin împușcare la nivelul gâtului.

Am verificat pulsul, dar nu am simțit niciunul.

Depozițiile martorilor, coroborate cu imaginile video, contrazic direct afirmațiile unor oficiali de rang înalt ai administrației Trump, inclusiv ale președintelui, ale secretarului pentru securitate internă și ale lui Greg Bovino, comandant al poliției de frontieră, care l-au descris pe Pretti drept un „atacator înarmat” care s-ar fi apropiat de agenții federali cu o armă și ar fi amenințat că îi va „masacra”.

