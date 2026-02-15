„Nu mai există rușine.” Reacția lui Barack Obama la videoclipul rasist distribuit de Donald Trump

Fostul preşedinte american Barack Obama a abordat indirect subiectul videoclipului rasist publicat pe reţeaua socială a preşedintelui Donald Trump, spunând unui realizator de podcast că „ruşinea” şi „decenţa” care îi ghidau odinioară pe cei aflaţi în funcţii publice s-au pierdut, relatează BBC.

Videoclipul ofensator includea o secvenţă în care Obama şi soţia sa, Michelle, erau prezentaţi ca maimuţe, ceea ce a atras critici ample atât din partea democraţilor, cât şi a republicanilor.

Casa Albă a apărat iniţial videoclipul, calificând reacţiile drept „falsă indignare”. Ulterior, postarea a fost pusă pe seama unui membru al personalului şi ştearsă.

Obama a vorbit cu realizatorul de podcast liberal Brian Tyler Cohen, care l-a întrebat pe primul preşedinte de culoare al SUA despre tonul discursului politic. Cohen a menţionat postarea lui Trump printre mai multe controverse recente.

Clipul - pe melodia „The Lion Sleeps Tonight” - a fost inclus la finalul unui videoclip distribuit pe contul lui Trump de pe Truth Social, care conţinea afirmaţii nefondate despre fraudă electorală la alegerile din 2020.

Postarea a provocat indignare în rândul politicienilor, inclusiv al unor membri de rang înalt ai Partidului Republican al lui Trump.

Senatorul Tim Scott – singurul senator republican de culoare – a descris-o drept „cel mai rasist lucru pe care l-am văzut ieşind din această Casă Albă”.

Clipul aminteşte de caricaturile rasiste care compară persoanele de culoare cu maimuţele şi pare să fi fost preluat dintr-o postare de pe X distribuită în octombrie de creatorul conservator de meme-uri Xerias.

Trump le-a spus reporterilor că „nu a văzut” partea din videoclip care îi prezenta pe soţii Obama.

„Nu am făcut nicio greşeală”, le-a declarat el jurnaliştilor, întrebat dacă intenţionează să îşi ceară scuze, potrivit News.ro.

„Nu mai există rușine”

Podcastul de 47 de minute în care apare Obama a fost publicat sâmbătă. Episodul începe cu gazda care îi cere să comenteze „discursul” din SUA, despre care spune că „a degenerat la un nivel de cruzime pe care nu l-am mai văzut până acum”.

Cohen aminteşte afirmaţiile Casei Albe potrivit cărora „victimele” Immigration and Customs Enforcement (ICE) ar fi „terorişti interni” şi adaugă: „Acum doar câteva zile, Donald Trump a postat o imagine cu dumneavoastră, cu chipul dumneavoastră, pe corpul unei maimuţe”.

Obama răspunde: „Este important să recunoaştem că majoritatea americanilor consideră acest comportament profund îngrijorător. Este adevărat că atrage atenţia. Este adevărat că este o diversiune.”

Însă Obama a spus că, în timpul călătoriilor prin SUA, a întâlnit oameni care „încă mai cred în decenţă, politeţe, bunătate”.

„Se întâmplă un fel de spectacol de clovni pe reţelele sociale şi la televiziune”, a continuat el.

„Şi ceea ce este adevărat este că nu pare să mai existe nicio ruşine legată de asta în rândul unor oameni care înainte simţeau că trebuie să ai o anumită decenţă şi un simţ al bunei cuviinţe şi respectului pentru funcţie, nu? Asta s-a pierdut”, a spus fostul preşedinte american.

El nu l-a nominalizat explicit pe Trump în răspunsurile sale.

Editor : C.L.B.